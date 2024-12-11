15 лет с конфискацией для депутата госдумы РФ за поддержку "ДНР" и "ЛНР"

Винницкий городской суд вынес заочный приговор депутату государственной думы РФ за действия, которые нарушают территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского суда Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемый 15 и 22 февраля 2022 года поддержал постановления о признании незаконных "ДНР" и "ЛНР" независимыми образованиями и ратифицировал "договоры о дружбе и сотрудничестве". Это решение стало основой для полномасштабного вторжения РФ в Украину, что привело к многочисленным жертвам, разрушениям и нарушениям прав граждан.

Депутат игнорировал судебные заседания, а приговор пока не вступил в законную силу.

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