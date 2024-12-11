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Новости Война
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15 лет с конфискацией для депутата госдумы РФ за поддержку "ДНР" и "ЛНР"

Депутат держдуми РФ засуджений до 15 років заочно

Винницкий городской суд вынес заочный приговор депутату государственной думы РФ за действия, которые нарушают территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского суда Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемый 15 и 22 февраля 2022 года поддержал постановления о признании незаконных "ДНР" и "ЛНР" независимыми образованиями и ратифицировал "договоры о дружбе и сотрудничестве". Это решение стало основой для полномасштабного вторжения РФ в Украину, что привело к многочисленным жертвам, разрушениям и нарушениям прав граждан.

Депутат игнорировал судебные заседания, а приговор пока не вступил в законную силу.

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Автор: 

Винницкая область (1033) суд (25091) государственная измена (1537)


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Топ комментарии
+6
ідіоти
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11.12.2024 12:22
+4
І майно конфіскують на Кацапії! Потужно!
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11.12.2024 12:21
+4
На чому набили руку наші "непідкупні" суди, то це на заочних, суворих судових рішеннях, від яких нікому не холодно і не спекотно, зокрема й обвинуваченим.
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11.12.2024 12:38
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І майно конфіскують на Кацапії! Потужно!
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11.12.2024 12:21 Ответить
ідіоти
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11.12.2024 12:22 Ответить
... потужна робота ! І зарплата відповідна!
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11.12.2024 12:28 Ответить
ще й нагороду якусь за сумлінну працю отримає суддя
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11.12.2024 17:26 Ответить
А чого одному? Там єдіногласно голосували за визнання лднири. Треба всім заочні вироки! Щоб було потужно!
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11.12.2024 12:30 Ответить
Яке стратегічне рішення!!! А як на рахунок українських депутатів втікачів-зрадників, суддів-хабарників, чиновників-корупціонерів??? Українцям, власне насрати на мордорських депутатів. Хоча б не позорилися такими заявами.
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11.12.2024 12:31 Ответить
100% це про бородая - ну він і на кацапії лишній чєлавєк
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11.12.2024 12:33 Ответить
На чому набили руку наші "непідкупні" суди, то це на заочних, суворих судових рішеннях, від яких нікому не холодно і не спекотно, зокрема й обвинуваченим.
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11.12.2024 12:38 Ответить
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11.12.2024 13:34 Ответить
суддям заочно виплатити премію
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11.12.2024 12:52 Ответить
"Депутат игнорировал судебные заседания, а приговор пока не вступил в законную силу."
"А к тому времени либо ишак,либо эмир здохнет"
Насредин в Бухаре
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11.12.2024 13:32 Ответить
 
 