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НАБУ и САП передали в суд дело преступной организации, в которую входил мэр Одессы Труханов. ИНФОГРАФИКА

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело преступной организации, из-за деятельности которой местная громада Одессы понесла убытки на сумму 689 миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Деятельность преступной организации

Отмечается, что среди 11 обвиняемых - действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов, ряд должностных лиц Одесского городского совета, руководитель предприятия и другие лица.

По информации следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения средствами местного бюджета и землей территориальной громады г. Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 гг. тергромада потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и 131 млн грн, которые должностные лица Одесской мэрии незаконно переплатили при покупке нежилой недвижимости на участке, который якобы планировали использовать для расширения кладбища. Общий размер нанесенного ущерба по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.

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"Схема, в частности, предусматривала передачу в аренду земли тергромады под застройку заранее определенным компаниям вне конкурса. В то же время деньги, реальную рыночную стоимость права застройки, которые должна была бы получить громада, застройщики на основании "понятийных договоров" платили преступной организации. Та же через подконтрольных лиц в Одесском городском совете обеспечивала принятие "нужного" решения о передаче в аренду того или иного участка с правом застройки (суперфиций) фактически даром", - говорится в сообщении.

Схема діяльності злочинної організації з Одеси

Сообщается, что преступная организация строго соблюдала меры конспирации, информационной безопасности и принимала контрразведывательные приемы.

НАБУ и САП установили, что вербовка новых членов преступной организации осуществлялась с применением полиграфа. Во время проверки на нем, в частности, задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами. В общении участники преступной организации использовали средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали специальную технику для снятия информации с электронных средств связи и тому подобное.

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Этапы следствия

К преступной деятельности привлекли представителей правоохранительных органов и местной власти. В обмен на принятие соответствующих решений в пользу преступной организации некоторые из них получали неправомерную выгоду в виде квартир в новостройках.

Разоблачение преступной организации состоялось в октябре 2021 года, а в августе 2023 года следствие по делу завершили. Ознакомление с материалами дела стороной защиты продолжалось до декабря 2024 года.

В июле 2023 года материалы в отношении одного из участников преступления, экс-прокурора Одесской области, выделили в отдельное производство, которое направили в суд в сентябре этого года.

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Автор: 

НАБУ (4219) суд (25085) Труханов Геннадий (315) САП (2062)


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Топ комментарии
+19
Скоріше за все труха не просто "входив в злочинну організацію", він її очолював.
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05.12.2024 20:14
+17
Труханов з рашистським паспортом не лякав Порошенка, як Саакашвілі... І одесити так само - Боровика проміняли на цього куя трохуна в 14 році... на виборах мера
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05.12.2024 20:04
+17
щось мені підказує, що скоріше НАБУ та САП розформують, ніж цей типаж розпочне малювати стіни в буцигарні...
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05.12.2024 20:09
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"Зазначається, що серед 11 обвинувачених - чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов, низка посадовців Одеської міської ради, керівник підприємства та інші особи."
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Підмочив собі репутацію Залужний обнімашками та фотосесіями з Трухановим. Не бути Валері президентом.
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05.12.2024 20:03 Ответить
А він що, вже балотується, чи це ваша уява?
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05.12.2024 20:33 Ответить
Це мудрий нарід так хоче. Альтернативи в них немає, ось і шукають заміну.)
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05.12.2024 21:30 Ответить
безумна це ти? чи може ти єрмак?-одне слово менеджери
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05.12.2024 22:09 Ответить
До чого тут це? Він з всією краіною.обнімався. Не бути зовсім з інших причин.
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06.12.2024 09:49 Ответить
Труханова вже взяли під білі рученьки? -- чи ждуть поки здиміє?
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05.12.2024 20:04 Ответить
Це він жде асвабадітєлєй, щоб стати Прєзідєнтом Одєєсской народной рєспублікі.
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05.12.2024 20:24 Ответить
Труханов з рашистським паспортом не лякав Порошенка, як Саакашвілі... І одесити так само - Боровика проміняли на цього куя трохуна в 14 році... на виборах мера
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05.12.2024 20:04 Ответить
Так Одесити вибрали Труханова чи Порошенко я щось запутався ))))
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06.12.2024 08:31 Ответить
Я так розумію, до складу злочинної організації українця Труханова входила також Аллахвєрдієва-Кормишкіна, яку взяли на поруки українці Арахамія і Кім, і в якої виявилась елітна квартира в Одесі?
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05.12.2024 20:06 Ответить
тільки в якості корабельної сосни-сосни
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05.12.2024 20:17 Ответить
щось мені підказує, що скоріше НАБУ та САП розформують, ніж цей типаж розпочне малювати стіни в буцигарні...
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05.12.2024 20:09 Ответить
Скоріше за все труха не просто "входив в злочинну організацію", він її очолював.
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05.12.2024 20:14 Ответить
А#улє громадянину рф ще робити в Україні, як не якийсь злочин??
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05.12.2024 20:44 Ответить
Може керувати "рускім ґорадам Адеса".
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05.12.2024 20:49 Ответить
А зараз він вже не входить ? Вийшов ?
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05.12.2024 21:07 Ответить
"Спакойно! Уже нікто нікуда нівходіт!"
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05.12.2024 21:21 Ответить
Что ж он не смазал прокурощиков маслом..
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05.12.2024 21:12 Ответить
Очередное представление. Никто не будет реальные сроки и возмещения потерпевшим делать. Галантерник, как контролировал все самые крупные активы Одессы, так и будет продолжать контролировать. А БУДОВА - компания застройщик, про которую идёт речь, которая является ОПГ, и дальше будет продолжать свою деятельность... все эти цирки уже были. И верить в то, что что то изменится - не приходится
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05.12.2024 21:27 Ответить
Стісняюсь спитать: а весь час, коли тривало слідство, всі перелічені особи продовжували виконувати свої службові обов'язки?
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05.12.2024 21:30 Ответить
Для кацапоротого мафіозі труханова 689 мільйонів гривень - дрібна сума. Зрозуміти і пробачити.
Або уже нарешті зачистити усю українську Одесу від прокацапського чиновництва, бізнесменів і церковників за одним махом, поки триває воєнний стан, бо після війни знову почнеться псевдодемократичне шмарклежуйство: ані же тоже люді, какая разніца, западниє дємократії нє паймут. Вороги не мають жити в Україні: або - до в"язниці, або - до кацапстану, з конфіскацією майна і активів, звісно. Так діяли кацапи, тому і володарювали на наших землях століттями, знищуючи усе українське. За потребами воєнного часу маємо можливість створити стерильний простір для відновлення на цьому тлі історичної справедливості у мовно-культурному і діловому аспектах.
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05.12.2024 21:36 Ответить
У Труханова одна проблема- він не хоче лягати під ОПу.Так, все правда ,, але він свій в Одесі , інший буде ще гірший , бо його призначить Дермак.
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06.12.2024 09:53 Ответить
Ти нормальним одеситам скажи що цей підар свій)
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06.12.2024 22:52 Ответить
Да какая разница что это опущенные конторы передают и куда. Никто никого никогда не сажает и не трогает. Цирк для лахов от потужного животного.
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05.12.2024 21:50 Ответить
Тепер треба слідкувати, щоб цей полумяний "патріот" і тричі герой України не втік до господарів в Рашку.
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05.12.2024 23:50 Ответить
даже православный петух Дмитрук сбежал, а такая мафиозная ватная шишка как ТруханОВ спокойно выедет без напряга, Зе говно своих не бросает
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06.12.2024 00:27 Ответить
По перше - на ньому нема місця де б не було криміналу і всього анти. Українського.
По друге - факт що аж тільки тепер того кацика взяли за дупу , після стількох років означає одне- хтось дуже наполегливо підштовхував.
Хочу помилитися але здається відпустять під заклад і він пропаде з кінцями !
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06.12.2024 00:50 Ответить
Якщо не втіче зараз до Молдови, то прикриття в нього дуже серйозне, на рівні АП.
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06.12.2024 01:36 Ответить
Труханова вже стільки разів "брали під білі рученьки", а він все там же, на своєму місці. Вас нацькувати проти людини будь-якому продажному журналюзі, як два пальці об асфальт. Майте гідність почекати, поки щось доведуть в суді, не ганьбіться. Ви ж потім вибачатись не захочете за свою гавкатню зараз
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06.12.2024 03:19 Ответить
І таке - всюди. Мери й т.зв. голови громад або іхні підставні особи всюди очолюють злочинні групування на місцях.
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06.12.2024 04:52 Ответить
Держава - це бандитська організація. Бандити - це організована держава.. ой, чи я щось наплутав...??

ДЕ ДЕРЖАВА?
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06.12.2024 06:09 Ответить
Колись, менi малому, бабуся втлумачувала , що таке держава. Вона якось сильно обложила ту державу триповерховими виразами, а на мiй iнтерес, мовляв , що таке та держава, бабуся , коли побачила, що я нiяк не второпаю суть , дiстала iз-за пазухи вузлик, з якого дiстала п`ятака, та й показала менi його зворотнiй бiк iз кремлiвською стiною. Ще й пiдкреслила: "ось, внуче, - це е даржава, мать ii перемать". Тодi бабуся мали 6 крб пенсii, новими грошима, але ще не мала на руках паспорту.
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06.12.2024 07:00 Ответить
а хіба в інших обласних містах не так крадуть як в одесі ??? є в полтаві така тварь як о. мамай це той мамай який до 22року називав війну на сході громадянською . цю падлу відсторонили від посади через суд бо платив в своєму маєтку домробітницям з міського бюджету і ні слова скільки жирних участків землі мамай продав під забудову висоток . там десятки мільйонів пролетіли мимо бюджету в кишеню отому виродку . і вже **** обвішав своім ****** всі будинки --- де держава . де закон який би забороняв таким покидькам лізти в мери ???
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06.12.2024 06:34 Ответить
Ниверю и все... Как можно о челе судить по мелочьовке. соглашусь, если вы согласитесь, шо начался (предвыборно, мол, терять нечего, бо напоследок треба все выцепить) дележ потоков. ЗЫ... также соглашусь, шо труха промелочил, зажал выше поделиться.
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06.12.2024 06:51 Ответить
это нужное звено в схемах фсбэшника Елдака, так что будет на свободе....тем более у них паспорта одинаковые с двухголовым петухом....
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06.12.2024 09:05 Ответить
схоже, що Труханов від старості помре скоріше, ніж завершиться ця справа (і то не факт, що зі звинуваченням). Це цирк, що наочно демонструє - красти можна безкінечно і зовсім без страху(((
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06.12.2024 10:01 Ответить
Цікаво, чим адєскій гєна буратінці (читай: дєрьмаку) не догодив?
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06.12.2024 10:01 Ответить
"Ай-яй-яй! Что ж такое? Как же так? Такой человек!"
(М.Жванецький)

Мабуть, місце/місто таке
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06.12.2024 10:48 Ответить
Суд закрив справу Михайла Добкіна
https://2day.kh.ua/ua/politika/sud-zakryv-spravu-mykhayla-dobkina
Харківська міська рада за "кооперативною схемою" за часів Добкіна-Кернеса незаконно роздала мінімум 650 гектарів міської землі на загальну суму в 4-6 млрд грн.
До 2021 року засідання суд не приводив, як правило, один з учасників процесу або адвокати, засідання постійно переносили.
Справу закрили у зв'язку з завершенням 15-річного строку притягнення до кримінальної відповідальності.
Ссукі смердючі.
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06.12.2024 10:55 Ответить
Ми ще побачимо як Стерненко сцить на пику дохлого труханова)))
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06.12.2024 22:54 Ответить
 
 