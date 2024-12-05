НАБУ и САП передали в суд дело преступной организации, в которую входил мэр Одессы Труханов. ИНФОГРАФИКА

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело преступной организации, из-за деятельности которой местная громада Одессы понесла убытки на сумму 689 миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Деятельность преступной организации

Отмечается, что среди 11 обвиняемых - действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов, ряд должностных лиц Одесского городского совета, руководитель предприятия и другие лица.

По информации следствия, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения средствами местного бюджета и землей территориальной громады г. Одессы для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 гг. тергромада потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и 131 млн грн, которые должностные лица Одесской мэрии незаконно переплатили при покупке нежилой недвижимости на участке, который якобы планировали использовать для расширения кладбища. Общий размер нанесенного ущерба по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.

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"Схема, в частности, предусматривала передачу в аренду земли тергромады под застройку заранее определенным компаниям вне конкурса. В то же время деньги, реальную рыночную стоимость права застройки, которые должна была бы получить громада, застройщики на основании "понятийных договоров" платили преступной организации. Та же через подконтрольных лиц в Одесском городском совете обеспечивала принятие "нужного" решения о передаче в аренду того или иного участка с правом застройки (суперфиций) фактически даром", - говорится в сообщении.

Сообщается, что преступная организация строго соблюдала меры конспирации, информационной безопасности и принимала контрразведывательные приемы.

НАБУ и САП установили, что вербовка новых членов преступной организации осуществлялась с применением полиграфа. Во время проверки на нем, в частности, задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами. В общении участники преступной организации использовали средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали специальную технику для снятия информации с электронных средств связи и тому подобное.

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Этапы следствия

К преступной деятельности привлекли представителей правоохранительных органов и местной власти. В обмен на принятие соответствующих решений в пользу преступной организации некоторые из них получали неправомерную выгоду в виде квартир в новостройках.

Разоблачение преступной организации состоялось в октябре 2021 года, а в августе 2023 года следствие по делу завершили. Ознакомление с материалами дела стороной защиты продолжалось до декабря 2024 года.

В июле 2023 года материалы в отношении одного из участников преступления, экс-прокурора Одесской области, выделили в отдельное производство, которое направили в суд в сентябре этого года.

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