Наркосиндикат, производивший масштабные партии психотропов, нейтрализован на Черкасщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Черкасской области СБУ и Нацполиция обезвредили преступную группировку, которая изготавливала тяжелые психотропы для продажи в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, к организации наркобизнеса причастны жители Черкасской области, среди которых 36-летняя юристка центра предоставления бесплатной правовой помощи.

Злоумышленники решили "заработать" на торговле амфетамином, мефедроном и A-PVP. Для оптового производства "товара" они организовали две нарколаборатории, которые ежемесячно поставляли особо опасные психотропы почти на 5 млн грн. Производственный процесс на подпольных цехах, где синтезировали запрещенные вещества, обустроили прямо в собственных квартирах.

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В СБУ сообщили, что участники группировки также занимались сбытом готовой "продукции" через разветвленную сеть наркодилеров в Одессе и Черновцах, а также в Киевской и Черкасской областях. Для поиска потенциальных клиентов злоумышленники использовали личные связи в криминальных кругах. Фигуранты планировали расширить нелегальный бизнес по всей территории Украины.

Четырех активных участников группировки задержали "на горячем", когда они готовили новую партию психотропов к продаже.

Во время 22 обысков у задержанных обнаружено:

5 кг психотропного вещества A-PVP;

почти 160 литров прекурсоров;

оборудование для производства и фасовки психотропов;

мобильные телефоны с доказательствами преступных действий;

банковские карты, через которые осуществлялись расчеты за сбыт "товара".

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Отмечается, что сейчас пятерым участникам наркогруппы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт психотропных веществ или их аналогов в составе организованной преступной группы). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения к ответственности других фигурантов.