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Наркосиндикат, производивший масштабные партии психотропов, нейтрализован на Черкасщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Черкасской области СБУ и Нацполиция обезвредили преступную группировку, которая изготавливала тяжелые психотропы для продажи в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, к организации наркобизнеса причастны жители Черкасской области, среди которых 36-летняя юристка центра предоставления бесплатной правовой помощи.

Злоумышленники решили "заработать" на торговле амфетамином, мефедроном и A-PVP. Для оптового производства "товара" они организовали две нарколаборатории, которые ежемесячно поставляли особо опасные психотропы почти на 5 млн грн. Производственный процесс на подпольных цехах, где синтезировали запрещенные вещества, обустроили прямо в собственных квартирах.

Также смотрите: Наладил сбыт психотропов Альфа-PVP и наркотиков почти на 1 млн грн: в Киеве будут судить россиянина-наркодилера. ФОТОрепортаж

На Черкащині знешкодили наркосиндикат

В СБУ сообщили, что участники группировки также занимались сбытом готовой "продукции" через разветвленную сеть наркодилеров в Одессе и Черновцах, а также в Киевской и Черкасской областях. Для поиска потенциальных клиентов злоумышленники использовали личные связи в криминальных кругах. Фигуранты планировали расширить нелегальный бизнес по всей территории Украины.

Четырех активных участников группировки задержали "на горячем", когда они готовили новую партию психотропов к продаже.

Во время 22 обысков у задержанных обнаружено:

  • 5 кг психотропного вещества A-PVP;
  • почти 160 литров прекурсоров;
  • оборудование для производства и фасовки психотропов;
  • мобильные телефоны с доказательствами преступных действий;
  • банковские карты, через которые осуществлялись расчеты за сбыт "товара".

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На Черкащині знешкодили наркосиндикат
На Черкащині знешкодили наркосиндикат

Отмечается, что сейчас пятерым участникам наркогруппы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт психотропных веществ или их аналогов в составе организованной преступной группы). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения к ответственности других фигурантов.

Автор: 

наркотики (2144) СБУ (19882) Черкасская область (47)


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Не заплатили за 4 квартал - і після попередження "нейтралізували"
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11.12.2024 13:27 Ответить
А допомогти хлопцям розпродатись в Сургуті, Магадані, Комсомольську, Москві, Твері? Ні розуму у цих СБУшників, не фантазії, одна корупція в голові.
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11.12.2024 13:36 Ответить
можна із БПЛА скидати "вітаміни" прямо на кремль....
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11.12.2024 13:42 Ответить
Поставщики в ОПу. Щось не додали ось і накрили ''кантору''
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11.12.2024 13:47 Ответить
Добре що впіймали. Молодці !!!

"наркосиндикат" ?? Чи не занадто голосно !?
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11.12.2024 14:08 Ответить
Не розумію навіщо таке писати. Хто в нашій країні ще не знає що саме СБУ та МВС кришує це розповсюдження наркотиків. Ось наприклад адреса осередка продажу амфетаміну м. Київ вул. П. Тичини 12-Б кв. 124. Цілодобова продаж і доставка в комендантську годину. Мешканці скаржаться і в МВС і до СБУ, все марно. Після скарг приходять "бенефициари" з паперовими посвідченнями СБУ і ломляться у двері. Тому хочу звернутися до Василя Малюка: "Шановний Василь Васильович, прошу вас припинити продаж амфетаміну за адресою м. Київ вул. П. Тичини 12-Б кв. 124."
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11.12.2024 14:23 Ответить
не на часі....
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11.12.2024 14:49 Ответить
 
 