На Львовщине задержан участник международного наркосиндиката: его 6 лет разыскивал Интерпол, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности установила местонахождение и задержала на Львовщине участника международного наркосиндиката, который 6 лет находился в розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленник был участником организованной преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом наркотиков и психотропов на территории Евросоюза.

Задержанным является гражданин соседней страны ЕС. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности он прибыл в Украину, где надеялся скрыться от правосудия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Испании ликвидировали наркогруппировку, которая перевозила наркотики дронами украинского производства, - СМИ

Впрочем, СБУ провела многоэтапную спецоперацию и сорвала преступные планы фигуранта.

Сейчас задержанный находится под стражей до решения вопроса экстрадиции.

Проводятся мероприятия по дальнейшей передаче иностранца в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск, добавили в пресс-центре.

Читайте также: Торговали тяжелыми наркотиками в разных странах мира: В Украине задержаны руководители международного наркосиндиката, - СБУ. ФОТОрепортаж