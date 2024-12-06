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На Львовщине задержан участник международного наркосиндиката: его 6 лет разыскивал Интерпол, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности установила местонахождение и задержала на Львовщине участника международного наркосиндиката, который 6 лет находился в розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленник был участником организованной преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом наркотиков и психотропов на территории Евросоюза.

Задержанным является гражданин соседней страны ЕС. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности он прибыл в Украину, где надеялся скрыться от правосудия.

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Впрочем, СБУ провела многоэтапную спецоперацию и сорвала преступные планы фигуранта.

Сейчас задержанный находится под стражей до решения вопроса экстрадиции.

Проводятся мероприятия по дальнейшей передаче иностранца в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск, добавили в пресс-центре.

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СБУ затримала учасника міжнародного наркосиндикату на Львівщині

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