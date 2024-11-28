В Испании ликвидировали наркогруппировку, перевозившую наркотики дронами украинского производства, - СМИ
Испанская полиция объявила 28 ноября о ликвидации организации наркоторговцев, которая ввозила гашиш в Испанию из Марокко с помощью дронов украинского производства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом пишет Barron`s.
Отмечается, что наркогруппировка базировалась в городе Альхесирас на юге Испании. Они занимались поставками гашиша в Испанию из Марокко с помощью БПЛА.
Как утверждает испанская полиция, беспилотники "были изготовлены в Украине и впоследствии переправлены автомобильным транспортом на юг Испании". Всего в стране арестовали десять человек, семь из них находятся под стражей.
У злоумышленников изъяли три дрона, дистанционные пульты управления, инструменты, наличные и крупную партию гашиша.
Правоохранители страны также заявили, что злоумышленники использовали так называемые "наркодроны" - это беспилотники украинского производства, которые за один раз могут перевозить до 10 килограммов наркотиков на расстояние более 50 километров.
Полиция Испании в этом деле сотрудничала с правоохранителями из Украины и Польши.
Местное издание добавило, что из-за близости к Северной Африке, основному месту производства наркотиков, Испания является "воротами" для большей части гашиша или смолы каннабиса, продаваемого в Европе.
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Как сообщили в пресс-службе испанской полиции, дроны, как правило, производились в Украине и перевозились автомобильным транспортом на юг Испании, где ими управляли лица из стран Восточной Европы.
Эти лица договаривались с местными преступными организациями, базирующимися в районе Кампо-де-Гибралтар и Коста-дель-Соль, о предоставлении им услуг по воздушной перевозке наркотиков. В частности, в ходе расследования было установлено, что одна из организаций пыталась переправить таким образом до тысячи килограммов гашиша.
Расследование началось более года назад после того, как стало известно о существовании преступной организации, базировавшейся в Кампо-де-Гибралтаре и на побережье Коста-дель-Соль и занимавшейся контрабандой крупных партий гашиша в Испанию воздушным путем.
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То куди "його"дрони розходяться то теж не до нього
Є десь в мережі відео як вони з нлава стріляють.
А щодо наративів то так, до речі я нічого не намікаю але Іспанія улюблене місце для осідання орківських грошей.
PS Цензор задовбав обрізати пости
так ‼️
якийсь сюр
От вам і міліон дронів для ЗСУ.