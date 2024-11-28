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В Испании ликвидировали наркогруппировку, перевозившую наркотики дронами украинского производства, - СМИ

В Іспанії ліквідували наркоугруповання, яке перевозило наркотики дронами українського виробництва

Испанская полиция объявила 28 ноября о ликвидации организации наркоторговцев, которая ввозила гашиш в Испанию из Марокко с помощью дронов украинского производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом пишет Barron`s.

Отмечается, что наркогруппировка базировалась в городе Альхесирас на юге Испании. Они занимались поставками гашиша в Испанию из Марокко с помощью БПЛА.

Как утверждает испанская полиция, беспилотники "были изготовлены в Украине и впоследствии переправлены автомобильным транспортом на юг Испании". Всего в стране арестовали десять человек, семь из них находятся под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Торговали тяжелыми наркотиками в разных странах мира: В Украине задержаны руководители международного наркосиндиката, - СБУ. ФОТОрепортаж

У злоумышленников изъяли три дрона, дистанционные пульты управления, инструменты, наличные и крупную партию гашиша.

Правоохранители страны также заявили, что злоумышленники использовали так называемые "наркодроны" - это беспилотники украинского производства, которые за один раз могут перевозить до 10 килограммов наркотиков на расстояние более 50 километров.

Полиция Испании в этом деле сотрудничала с правоохранителями из Украины и Польши.

Местное издание добавило, что из-за близости к Северной Африке, основному месту производства наркотиков, Испания является "воротами" для большей части гашиша или смолы каннабиса, продаваемого в Европе.

Читайте также: Вместо молотого кофе - кокаин: Перекрыт контрабандный канал поставки наркотиков из ЕС в Украину, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Дополнено

Как сообщили в пресс-службе испанской полиции, дроны, как правило, производились в Украине и перевозились автомобильным транспортом на юг Испании, где ими управляли лица из стран Восточной Европы.

Эти лица договаривались с местными преступными организациями, базирующимися в районе Кампо-де-Гибралтар и Коста-дель-Соль, о предоставлении им услуг по воздушной перевозке наркотиков. В частности, в ходе расследования было установлено, что одна из организаций пыталась переправить таким образом до тысячи килограммов гашиша.

Расследование началось более года назад после того, как стало известно о существовании преступной организации, базировавшейся в Кампо-де-Гибралтаре и на побережье Коста-дель-Соль и занимавшейся контрабандой крупных партий гашиша в Испанию воздушным путем.

Смотрите также: Обезврежен наркосиндикат, ежемесячно производивший до 100 кг тяжелых психотропов: Задержано 10 участников, проведено 44 обыска, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Испания (859) наркотики (2143) дроны (3841) борьба с наркотиками (135)


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Топ комментарии
+29
мільйон дронів просто в Україну не влізли
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28.11.2024 20:09
+14
Невже Федеров???
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28.11.2024 20:08
+6
це смердить фсб-шними крисами, які могли зробити таку підставу, звісно не без участі зе-реХворматоров
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28.11.2024 20:11
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Правила форума Совет форумчан
Невже Федеров???
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28.11.2024 20:08 Ответить
мільйон дронів просто в Україну не влізли
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28.11.2024 20:09 Ответить
А ви не чули,що він просто підписує замовлення і навіть "уявлення не має" яка вартість на ринку..
То куди "його"дрони розходяться то теж не до нього
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28.11.2024 20:15 Ответить
а то))) буба керує, а точніше елдак
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28.11.2024 20:35 Ответить
А колись Радуцький китаезам маски продав
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28.11.2024 21:17 Ответить
Можливо ті навіть не в курсі...
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28.11.2024 21:25 Ответить
Хм. А не китайського часом? Бо в нас дрони на китайській елементарній базі.
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28.11.2024 20:09 Ответить
і як той дрон попав в Іспанію ?
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28.11.2024 20:10 Ответить
Тису форсував!
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29.11.2024 09:19 Ответить
так хтось з оХвіса ж збирався там їх експортувати... от і експортували.
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28.11.2024 20:10 Ответить
Так Сергій Висоцький такий форум збирав , що українцям не дозволяють продавати зброю за кордон
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28.11.2024 21:18 Ответить
просто б перед тим як з оХвісу щось ляпать - треба мозК вмикати. дрони це "біч" кацапні, їх роблять сотні приватних компаній, всі відстежити неможливо. щей заява про експорт! одразу підозра у західного партнера і негатив, пов'язаний з допомогою Україні. Це "коньок" фсб.
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28.11.2024 21:38 Ответить
це смердить фсб-шними крисами, які могли зробити таку підставу, звісно не без участі зе-реХворматоров
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28.11.2024 20:11 Ответить
Звісно ЦВІПСО
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28.11.2024 20:16 Ответить
мав на увазі - фсб викупили кілька українських дронів (мабуть через зе-владу) і тепер їх використають у НАЙГНУСНІШИХ справах в ЄС та по всьому світу, от як наркота, теракти тощо. Просто не треба було зе-оХвісу ляпать про експорт тих дронів, бо фсб-шні щурі їх обігрують як школярів.
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28.11.2024 20:30 Ответить
Могли і не купляти коли наші підрозділи попадають в оточення, там орки і західну зброю захоплюють навіть з БП не те що дрони.

Є десь в мережі відео як вони з нлава стріляють.
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28.11.2024 20:39 Ответить
бачив ті відео. дронщики зазвичай подалі від ЛБЗ. Це в даному випадку не важливо. Наратив фсб приблизно такий - Україна збиралась експортувати дрони, тепер вони по всьому світу використовуються злочинцями, от куди йде допомога Україні. це ж завтра прочитаєте у всіх світових виданнях.
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28.11.2024 20:44 Ответить
Не вірно що дронщики подалі, часто буває по різному.

А щодо наративів то так, до речі я нічого не намікаю але Іспанія улюблене місце для осідання орківських грошей.
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28.11.2024 22:52 Ответить
Цікаво було б почитати інфу про оточення наших останнім часом.
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28.11.2024 20:45 Ответить
У Курський області десь тиждні 3 тому наші
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28.11.2024 21:11 Ответить
*наші дроноводи попалу у полон до кацапів і були ними розстріляні.

PS Цензор задовбав обрізати пости
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28.11.2024 21:12 Ответить
фсб-шні щурі їх обігрують як школярів..
так ‼️
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28.11.2024 21:19 Ответить
так звані "наркодрони"

якийсь сюр
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28.11.2024 20:11 Ответить
Виробники аж сцуться у припадку: дозвольте експорт. Тут і не дозволяли, а воно от де вилізло. А до було б, якби дозволили?
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28.11.2024 20:15 Ответить
На фроніт пацанам дронів не вистачає, а тут така щедрість.
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28.11.2024 20:17 Ответить
Гордість за вітчизняного виробника
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28.11.2024 20:18 Ответить
В Іспанії ліквідували наркоугруповання, яке перевозило наркотики дронами українського виробництва, - ЗМІ

От вам і міліон дронів для ЗСУ.
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28.11.2024 20:25 Ответить
Як вони здогадались, що дрони нашого виробництва? В нас же китайські запчастини…, напевне, на кожній деталі тризуб намальований…
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28.11.2024 20:30 Ответить
Це ФСБ спрацювало, щоб Україні зброю не давали
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28.11.2024 21:15 Ответить
Україна відправляє безпілотники за кордон, а волонтери просять збільшити пожертвування на безпілотники. добре.
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28.11.2024 20:33 Ответить
Коли виникає питання, чому в України відібрали ядерну зброю - ось відповідь. Пішла б оптом і в роздріб.
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28.11.2024 20:40 Ответить
можливо пригодиться для МО пропозиція??.Українські дрони перед тим,як планується будь-яка операція ,мають переносити на відстань до 50 км на рашистські позиції "бояришню" ,спирт денатурат і т.д і т.п .барматуху.Після цього .через 2-3 години ,можна розпочинати заплановане діло...
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28.11.2024 20:41 Ответить
Ось де обіцяні президеньом дрони!
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28.11.2024 20:50 Ответить
Де інші 999 997???
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28.11.2024 21:19 Ответить
Мільйон косяків гашишу
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28.11.2024 21:26 Ответить
Ми і супутником, можемо...
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28.11.2024 21:31 Ответить
А Вікторія Спартц таки бреше..... бо всього тільки три...
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28.11.2024 22:20 Ответить
Це рекламна акція. "Купуй українське !"
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28.11.2024 22:23 Ответить
наркобарони розрахувались за дрони бартером? так, Вова?
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28.11.2024 22:57 Ответить
Чи є прямі докази, що дрони -українського виробництва або не були захоплені російською стороною під час розстрілу українських дроноводів у Курській області. Якщо ні, то чому NV та Censor не додає словосполучення «нібито»?
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28.11.2024 23:57 Ответить
 
 