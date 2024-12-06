На Львівщині затримано учасника міжнародного наркосиндикату: його 6 років розшукував Інтерпол, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки встановила місцезнаходження і затримала на Львівщині учасника міжнародного наркосиндикату, який 6 років перебував у розшуку по лінії Інтерполу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисник був учасником організованого злочинного угруповання, яке займалося контрабандою і збутом наркотиків та психотропів на території Євросоюзу.

Затриманим є громадянин сусідньої країни ЄС. Для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності він прибув в Україну, де сподівався сховатися від правосуддя.

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Утім, СБУ провела багатоетапну спецоперацію та зірвала злочинні плани фігуранта.

Наразі затриманий перебуває під вартою до розв'язання питання екстрадиції.

Проводяться заходи щодо подальшої передачі іноземця до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук, додали в пресцентрі.

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