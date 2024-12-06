На Львівщині затримано учасника міжнародного наркосиндикату: його 6 років розшукував Інтерпол, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки встановила місцезнаходження і затримала на Львівщині учасника міжнародного наркосиндикату, який 6 років перебував у розшуку по лінії Інтерполу.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зловмисник був учасником організованого злочинного угруповання, яке займалося контрабандою і збутом наркотиків та психотропів на території Євросоюзу.
Затриманим є громадянин сусідньої країни ЄС. Для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності він прибув в Україну, де сподівався сховатися від правосуддя.
Утім, СБУ провела багатоетапну спецоперацію та зірвала злочинні плани фігуранта.
Наразі затриманий перебуває під вартою до розв'язання питання екстрадиції.
Проводяться заходи щодо подальшої передачі іноземця до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук, додали в пресцентрі.
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