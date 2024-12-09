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Наладил сбыт психотропов Альфа-PVP и наркотиков почти на 1 млн грн: в Киеве будут судить россиянина-наркодилера. ФОТОрепортаж

В Киеве будут судить 29-летнего россиянина, который собирался разместить закладки с психотропом "Альфа-PVP" на территории Подольского района. Теперь ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Задержание и обыск

Отмечается, что в октябре этого года участковые офицеры полиции заметили и остановили подозрительного мужчину, у которого во время проверки обнаружили свертки с запрещенным веществом.

Во время следственных действий, полицейские изъяли у 29-летнего россиянина 26 свертков с веществом, которое согласно заключению эксперта является психотропом "Альфа-PVP".

У Києві викрили росіянина-наркодилера: його судитимуть

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли еще около трех килограммов запрещенных веществ, среди которых "Альфа-PVP" амфетамин и каннабис. Ориентировочная стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет почти миллион гривен.

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Следователи задержали россиянина-наркодилера в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение и хранение психотропных веществ с целью сбыта, если предметом таких действий были особо опасные психотропные вещества, в особо крупных размерах.

На время следствия фигурант находился под стражей, ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция провела масштабную операцию в 20 регионах Украины: изъяли более 3,5 млн доз наркотиков и психотропов

У Києві викрили росіянина-наркодилера: його судитимуть
У Києві викрили росіянина-наркодилера: його судитимуть
У Києві викрили росіянина-наркодилера: його судитимуть
У Києві викрили росіянина-наркодилера: його судитимуть

Автор: 

Киев (25516) наркотики (2144) Нацполиция (16458) борьба с наркотиками (135)


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Топ комментарии
+3
Яка різниця, нарік чи підор, всіх кацапів треба знищити, як вони взагалі в Україні опинилися?!
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09.12.2024 16:05
+3
Цікаво те,що ніхто не коментує,що ці психотропи мали бути вживані саме киянами!!. По ЇХ заказу. А не просто розкидані по Києву безкоштовно на 1 мілліон... Ось де проблема! Усі стіни розрисовані під "закладки"...Офіцери,звісно,молодці.....Їздити з мігалками треба меньше,а ногами "чистити" територію - більше. Але зараз це не модно....
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09.12.2024 16:41
+1
Це ще добре, що він просто наркоторговець, а не якийсь фсб-шник. Чи може одне іншому не заважає?
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09.12.2024 16:00
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Це ще добре, що він просто наркоторговець, а не якийсь фсб-шник. Чи може одне іншому не заважає?
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09.12.2024 16:00 Ответить
Nu da , sami balshoi narkokartel zhe abitaiet v Kremle ....
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09.12.2024 16:03 Ответить
Яка різниця, нарік чи підор, всіх кацапів треба знищити, як вони взагалі в Україні опинилися?!
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09.12.2024 16:05 Ответить
І тих хто в РДК?
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10.12.2024 12:29 Ответить
Паспорт не просили поліціянти показати? Воєнний стан...
І відразу можна було "в розхід" або в РДК на контроль...
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09.12.2024 16:10 Ответить
Росіяни - повинні самі у поліції зареєструватися.
Проживання - лише за окремим дозволом у одному населеному пункті!
Небажаних - вислати!
Із цією владою війну не виграти!
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09.12.2024 16:16 Ответить
тоді хто буде керувати країною, залишаться пару українців у владі.
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09.12.2024 16:20 Ответить
Там і зараз саме українців небагато (як раз, може, і пара набереться).
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09.12.2024 16:53 Ответить
Цікаво те,що ніхто не коментує,що ці психотропи мали бути вживані саме киянами!!. По ЇХ заказу. А не просто розкидані по Києву безкоштовно на 1 мілліон... Ось де проблема! Усі стіни розрисовані під "закладки"...Офіцери,звісно,молодці.....Їздити з мігалками треба меньше,а ногами "чистити" територію - більше. Але зараз це не модно....
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09.12.2024 16:41 Ответить
і як довго ця падлюка з лантухом наркоти та пашпортом з куркою вільно гуляла Киевом??
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09.12.2024 16:50 Ответить
Тобто якби це робив українець то норм, а так... от жеж падла! )
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10.12.2024 12:33 Ответить
А може таке статися,що товар просто змінить драгділера і замість кацапських копит ,її(наркоту)понесуть далі ноженьки ,якого там чєла в пагонах...???
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09.12.2024 17:13 Ответить
 
 