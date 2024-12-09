Наладил сбыт психотропов Альфа-PVP и наркотиков почти на 1 млн грн: в Киеве будут судить россиянина-наркодилера. ФОТОрепортаж
В Киеве будут судить 29-летнего россиянина, который собирался разместить закладки с психотропом "Альфа-PVP" на территории Подольского района. Теперь ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Задержание и обыск
Отмечается, что в октябре этого года участковые офицеры полиции заметили и остановили подозрительного мужчину, у которого во время проверки обнаружили свертки с запрещенным веществом.
Во время следственных действий, полицейские изъяли у 29-летнего россиянина 26 свертков с веществом, которое согласно заключению эксперта является психотропом "Альфа-PVP".
Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли еще около трех килограммов запрещенных веществ, среди которых "Альфа-PVP" амфетамин и каннабис. Ориентировочная стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет почти миллион гривен.
Следователи задержали россиянина-наркодилера в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение и хранение психотропных веществ с целью сбыта, если предметом таких действий были особо опасные психотропные вещества, в особо крупных размерах.
На время следствия фигурант находился под стражей, ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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