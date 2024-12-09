Налагодив збут психотропів Альфа-PVP та наркотиків на майже 1 млн грн: у Києві судитимуть росіянина-наркодилера. ФОТОрепортаж
У Києві судитимуть 29-річного росіянина, який збирався розмістити закладки з психотропом "Альфа-PVP" на території Подільського району. Тепер йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Затримання та обшук
Зазначається, що у жовтні цього року дільничні офіцери поліції помітили та зупинили підозрілого чоловіка, у якого під час перевірки виявили згортки із забороненою речовиною.
Під час слідчих дій, поліцейські вилучили у 29-річного росіянина 26 згортків із речовиною, яка згідно з висновком експерта являється психотропом "Альфа-PVP".
Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили ще близько трьох кілограмів заборонених речовин, серед яких "Альфа-PVP" амфетамін та канабіс. Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами "чорного" ринку становить майже мільйон гривень.
Слідчі затримали росіянина-наркодилера у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини, в особливо великих розмірах.
На час слідства фігурант перебував під вартою, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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