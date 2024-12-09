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Налагодив збут психотропів Альфа-PVP та наркотиків на майже 1 млн грн: у Києві судитимуть росіянина-наркодилера. ФОТОрепортаж

У Києві судитимуть 29-річного росіянина, який збирався розмістити закладки з психотропом "Альфа-PVP" на території Подільського району. Тепер йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Затримання та обшук

Зазначається, що у жовтні цього року дільничні офіцери поліції помітили та зупинили підозрілого чоловіка, у якого під час перевірки виявили згортки із забороненою речовиною.

Під час слідчих дій, поліцейські вилучили у 29-річного росіянина 26 згортків із речовиною, яка згідно з висновком експерта являється психотропом "Альфа-PVP".

У Києві викрили росіянина-наркодилера: його судитимуть

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили ще близько трьох кілограмів заборонених речовин, серед яких "Альфа-PVP" амфетамін та канабіс. Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами "чорного" ринку становить майже мільйон гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Львівщині затримано учасника міжнародного наркосиндикату: його 6 років розшукував Інтерпол, - СБУ. ФОТО

Слідчі затримали росіянина-наркодилера у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини, в особливо великих розмірах.

На час слідства фігурант перебував під вартою, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція провела масштабну операцію у 20 регіонах України: вилучили понад 3,5 млн доз наркотиків і психотропів 

У Києві викрили росіянина-наркодилера: його судитимуть
У Києві викрили росіянина-наркодилера: його судитимуть
У Києві викрили росіянина-наркодилера: його судитимуть
У Києві викрили росіянина-наркодилера: його судитимуть

Автор: 

Київ (19443) наркотики (1447) Нацполіція (15151) боротьба з наркотиками (147)


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Топ коментарі
+3
Яка різниця, нарік чи підор, всіх кацапів треба знищити, як вони взагалі в Україні опинилися?!
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09.12.2024 16:05
+3
Цікаво те,що ніхто не коментує,що ці психотропи мали бути вживані саме киянами!!. По ЇХ заказу. А не просто розкидані по Києву безкоштовно на 1 мілліон... Ось де проблема! Усі стіни розрисовані під "закладки"...Офіцери,звісно,молодці.....Їздити з мігалками треба меньше,а ногами "чистити" територію - більше. Але зараз це не модно....
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09.12.2024 16:41
+1
Це ще добре, що він просто наркоторговець, а не якийсь фсб-шник. Чи може одне іншому не заважає?
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09.12.2024 16:00
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Це ще добре, що він просто наркоторговець, а не якийсь фсб-шник. Чи може одне іншому не заважає?
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09.12.2024 16:00 Відповісти
Nu da , sami balshoi narkokartel zhe abitaiet v Kremle ....
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09.12.2024 16:03 Відповісти
Яка різниця, нарік чи підор, всіх кацапів треба знищити, як вони взагалі в Україні опинилися?!
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09.12.2024 16:05 Відповісти
І тих хто в РДК?
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10.12.2024 12:29 Відповісти
Паспорт не просили поліціянти показати? Воєнний стан...
І відразу можна було "в розхід" або в РДК на контроль...
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09.12.2024 16:10 Відповісти
Росіяни - повинні самі у поліції зареєструватися.
Проживання - лише за окремим дозволом у одному населеному пункті!
Небажаних - вислати!
Із цією владою війну не виграти!
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09.12.2024 16:16 Відповісти
тоді хто буде керувати країною, залишаться пару українців у владі.
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09.12.2024 16:20 Відповісти
Там і зараз саме українців небагато (як раз, може, і пара набереться).
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09.12.2024 16:53 Відповісти
Цікаво те,що ніхто не коментує,що ці психотропи мали бути вживані саме киянами!!. По ЇХ заказу. А не просто розкидані по Києву безкоштовно на 1 мілліон... Ось де проблема! Усі стіни розрисовані під "закладки"...Офіцери,звісно,молодці.....Їздити з мігалками треба меньше,а ногами "чистити" територію - більше. Але зараз це не модно....
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09.12.2024 16:41 Відповісти
і як довго ця падлюка з лантухом наркоти та пашпортом з куркою вільно гуляла Киевом??
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09.12.2024 16:50 Відповісти
Тобто якби це робив українець то норм, а так... от жеж падла! )
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10.12.2024 12:33 Відповісти
А може таке статися,що товар просто змінить драгділера і замість кацапських копит ,її(наркоту)понесуть далі ноженьки ,якого там чєла в пагонах...???
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09.12.2024 17:13 Відповісти
 
 