Закриття Telegram не вирішить проблеми розповсюдження наркотиків, - очільник Департаменту з боротьби з наркозлочинністю Торгало

Заборона Telegram не зможе вирішити проблему розповсюдження наркотиків в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Українським новинам висловив керівник Департаменту з боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Дмитро Торгало.

"Це питання порушується на всіх рівнях. Якщо ви мене запитаєте суб’єктивну думку, не як посадової особи, то я б його закрив. Як посадова особа, я розумію, що закриття Телеграму не вирішить цієї проблеми. Чому? Тому що кількість месенджерів, які дають можливість сьогодні спілкуватися, велика. Закриємо Телеграм - з’явиться інший", - пояснив він.

Водночас він зазначив, що Telegram потрібно скерувати у правове поле: "Сьогодні це - хороша інформаційна платформа, багато людей черпають звідти інформацію. Просто його діяльність потрібно врегулювати".

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