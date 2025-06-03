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Новини Розповсюдження наркотиків
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Закриття Telegram не вирішить проблеми розповсюдження наркотиків, - очільник Департаменту з боротьби з наркозлочинністю Торгало

В Нацполіції розповіли чи вирішить заборона Telegram проблему поширення наркотиків

Заборона Telegram не зможе вирішити проблему розповсюдження наркотиків в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Українським новинам висловив керівник Департаменту з боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Дмитро Торгало.

"Це питання порушується на всіх рівнях. Якщо ви мене запитаєте суб’єктивну думку, не як посадової особи, то я б його закрив. Як посадова особа, я розумію, що закриття Телеграму не вирішить цієї проблеми. Чому? Тому що кількість месенджерів, які дають можливість сьогодні спілкуватися, велика. Закриємо Телеграм - з’явиться інший", - пояснив він.

Водночас він зазначив, що Telegram потрібно скерувати у правове поле: "Сьогодні це - хороша інформаційна платформа, багато людей черпають звідти інформацію. Просто його діяльність потрібно врегулювати".

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Автор: 

наркотики (1457) Нацполіція (15264)


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03.06.2025 00:54 Відповісти
Закриття телеграму допоможе в безпеці України.
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03.06.2025 01:16 Відповісти
Закрийте краще поліцаїв. Вся наркота йде через них.
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03.06.2025 01:17 Відповісти
Ініціативи щось закрити йдуть виключно від маленької, але дуже упоротої групи всередині України. Вся смакота давно продається не через телеграм, а через Element якщо ви не в курсі. Телеграм залишився наскрізь співпрацюючою з урядами платформою, так, дуже зручною, але вже не анонімною. Його хочуть закрити виключно з-за свободи слова, але це неможливо фізично, і є безліч варіантів протидії. Тому контрпродуктивно.

Причому, в такому випадку ну, ми закриємо опозиційний канал з 60тис підписоти, і втратимо Труху з майже трьома мільйонами, майже повністю провладну.
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03.06.2025 01:30 Відповісти
Якщо свобода слова - це можливість згодовувати лайно та дезу, то це саме про Телеграм.

Доречі, ОПЗЄ активно використовує кацапську платформу для просунення потрібних наративів через свої інфопомийки.

Тому не складно здогадатися, хто в Україні активно проти закриття Телеграму.
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03.06.2025 01:44 Відповісти
 
 