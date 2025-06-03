Закриття Telegram не вирішить проблеми розповсюдження наркотиків, - очільник Департаменту з боротьби з наркозлочинністю Торгало
Заборона Telegram не зможе вирішити проблему розповсюдження наркотиків в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Українським новинам висловив керівник Департаменту з боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Дмитро Торгало.
"Це питання порушується на всіх рівнях. Якщо ви мене запитаєте суб’єктивну думку, не як посадової особи, то я б його закрив. Як посадова особа, я розумію, що закриття Телеграму не вирішить цієї проблеми. Чому? Тому що кількість месенджерів, які дають можливість сьогодні спілкуватися, велика. Закриємо Телеграм - з’явиться інший", - пояснив він.
Водночас він зазначив, що Telegram потрібно скерувати у правове поле: "Сьогодні це - хороша інформаційна платформа, багато людей черпають звідти інформацію. Просто його діяльність потрібно врегулювати".
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Причому, в такому випадку ну, ми закриємо опозиційний канал з 60тис підписоти, і втратимо Труху з майже трьома мільйонами, майже повністю провладну.
Доречі, ОПЗЄ активно використовує кацапську платформу для просунення потрібних наративів через свої інфопомийки.
Тому не складно здогадатися, хто в Україні активно проти закриття Телеграму.