Фигуранту расследования "Схем" о выведени российских активов из-под санкций Шапрану сообщили о подозрении, суд взял его под стражу.

Правоохранители сообщили бизнесмену Сергею Шапрану о подозрении по ряду статей, в частности, в "организации приобретения, владения, распоряжения имуществом, фактические обстоятельства относительно которого свидетельствуют о его получении преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом стало известно во время заседания в Печерском районном суде Киева, где Шапрану избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 124 миллиона гривен.

Об экс-депутате Броварского городского совета от партии "За будущее" и владельце Броварского алюминиевого завода Сергее Шапране ранее "Схемы" (Радио Свобода) рассказали в своем расследовании - как он стал новым владельцем украинских активов российского предпринимателя Игоря Наумца стоимостью один миллиард гривен, несмотря на действие санкций СНБО и арест имущества. Речь идет о многочисленных активах холдинга Наумца "Юнигран", который добывает полезные ископаемые из карьеров на Житомирщине и производит тротуарную плитку - это производственные комплексы, техника, сотни вагонов, сотни гектаров земли.

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Как сообщают журналисты Радио Свобода из суда, прокуроры Офиса генпрокурора ходатайствовали об избрании Сергею Шапрану меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - аргументируя тем, что есть риск побега подозреваемого, возможного уничтожения или искажения доказательств по делу, а также влияния на свидетелей.

Во время заседания прокурор Олег Сулейманов сообщил, что бизнесмена задержали во Львове 21 июня "при попытке побега". По данным правоохранителей, он пытался пересечь границу на автомобиле Land Rover, который был арестован и им было запрещено пользоваться. Сам Шапран, утверждал прокурор, знал об этом аресте, поскольку это была машина компании, где он является бенефициаром. Прокурор также озвучил в суде фрагменты переписки, в которой Шапрану якобы сообщили, что на его объектах недвижимого имущества находятся представители полиции. После чего, по его словам, бизнесмен отправился во Львов.

По данным обвинения, сумма ущерба, "причиненного преступными действиями Сергея Шапрана", составляет около 125 миллионов гривен.

Адвокат Сергея Шапрана Елена Сторожук заявила, что ее подзащитный не согласен с подозрением и считает задержание "незаконным" и таким, что было "проведено с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса". По ее словам, Шапран планировал в Ужгороде встретиться с семьей, которая проживает за границей - "такие были договоренности с семьей". Выехать из страны он якобы не мог, поскольку, по словам адвоката, еще в апреле 2025 года его паспорт изъяли из-за "выявленных проблем с документом".

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Сам Шапран в суде заявил, что "не собирался бежать из страны", зато собирался встретиться с семьей во Львове, а затем - поехать вместе на отдых в Ужгород. Относительно автомобиля отметил, что не находился за рулем, ехал "как пассажир". Относительно упомянутой переписки Шапран заявил, что телефоны, с которых якобы происходили контакты, принадлежат не ему, а водителям, "за действия которых он не несет ответственности".

Защита бизнесмена просила суд не брать его под стражу или определять залог, а рассмотреть возможный домашний арест с ношением электронного браслета - аргументируя это тем, что на все компании и корпоративные права Сергея Шапрана в Украине наложен арест, а значит, "оплатить потенциальный залог невозможно".

Следственная судья Анна Гридасова частично удовлетворила ходатайство прокуроров и приняла решение - применить к Сергею Шапрану меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 124 миллиона гривен.

Ранее в расследовании "Схемы" установили, что российский бизнес в Украине стоимостью один миллиард гривен, несмотря на действие санкций СНБО и арест имущества, в 2024 году перешел к новому частному владельцу в обход государства, которое не проконтролировало сохранение заблокированных активов и до сих пор не воспользовалось механизмом конфискации активов подсанкционного бизнесмена Игоря Наумца с российским паспортом. Владельцем этих активов стал броварской бизнесмен Сергей Шапран, связанный с бывшим прокурором Киева, а ныне главой Одесской области Олегом Кипером.

Речь идет о производственных комплексах, технике, сотнях вагонов, сотнях гектаров земли - это все многочисленные активы компаний холдинга Наумца "Юнигран", который добывает полезные ископаемые из карьеров на Житомирщине и производит тротуарную плитку. По фактам незаконной продажи активов холдинга в декабре 2024 года в Нацполиции открыли производства, которые объединили с материалами давнего досудебного расследования, которое расследуется еще с апреля 2022 года.

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Именно тогда, в начале российского полномасштабного вторжения, деятельность холдинга "Юнигран" попала в фокус внимания силовиков - когда ГБР в сопровождении СБУ и при процессуальном руководстве ОГП открыли уголовное дело в отношении этого холдинга по ряду статей - от "финансирования терроризма" и "создания террористической группы" до "уклонения от уплаты налогов". По версии правоохранителей, компания, которой руководил гражданин РФ Игорь Наумец, осуществляла "незаконную добычу из украинских недр в промышленных масштабах", а "свои миллионные прибыли направляла на финансирование полномасштабной агрессии РФ и на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины".

Весной 2023 года были введены санкции СНБО против Наумца, его доверенного лица гражданки Великобритании Елены Калпы, на которую пытались перезаписать активы Наумца после открытия уголовного дела, а также против ряда кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями холдинга. Переход этих активов в другие частные руки вместо конфискации в пользу государства стал возможным благодаря тому, что судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк снял с них арест, а прокурор в последний момент отказался от своей же апелляции на это решение, а также из-за отсутствия наказания за обход санкций в украинском законодательстве.

В начале 2024 года, через месяц после снятия ареста, часть имущества: земельные участки, комплекс зданий, спецтехника, вагоны - по заниженной стоимости через цепочку фирм перешла в собственность структур Сергея Шапрана. "Схемы" выяснили, что для вывода активов Шапран и один из менеджеров части компаний Наумца создали три новые фирмы "Юни Сервис", "Юни Люкс" и "Юни Стоун Плент". Эти компании, в свою очередь, приобрели активы "Юниграна" у фирм-посредников "Мартен Локс" и "Энкрос".

В расследовании журналисты также исследовали связи Шапрана с Олегом Кипером. В комментарии журналистам Кипер сообщил, что "ему ничего неизвестно о деятельности этой компании ("Юнигран" - ред.)", а также, что он не знаком ни с Сергеем Шапраном, ни с Игорем Наумцом.

В комментарии журналистам Наумец подтвердил, что Сергей Шапран обещал ему решить его "проблемы с бизнесом" в обмен на долю 50%, но в итоге, по его словам, взял контроль над всем бизнесом. А сам Шапран заявил "Схемам", что все сделки, которые он заключал, "являются законными".

В Министерстве юстиции в ответ на запрос журналистов "Схем" отметили, что "принимают меры по выявлению, розыску и анализу активов" Игоря Наумца и связанных с ним подсанкционных лиц, а также активов, которыми они могут косвенно распоряжаться. Для формирования доказательной базы и обоснования санкций, а также взыскания активов в доход государства, сообщили в министерстве, они направили запросы в "компетентные органы", в частности, СБУ, Офис генпрокурора, Нацполицию и Госгеонедра.

Также "Схемы" сообщали, что НАПК проверило декларацию Шапрана, поданную им за 2023 год перед сложением мандата депутата Броварского городского совета, и выявило недостоверные сведения на 193 миллиона гривен. В таких его действиях установили "признаки правонарушения по статье декларирование недостоверной информации".