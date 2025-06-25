Спецоперація "Граніт": В Україні викрили схему виведення з-під санкцій видобувних компаній (оновлено)

Національна поліція викрила українського бізнесмена, який разом зі спільниками допоміг громадянину РФ незаконно вивести з-під санкцій стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Попри санкції та арешт майна, кар'єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини, заводи – їх переробляти, а прибутки – надходити за кордон, зокрема до Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж восьми місяців правоохронці збирали доказову базу, а в межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА.

На основі доказів, отриманих під час слідства, оголошено підозри 19 фігурантам.

"21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них – керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій", – додали у Нацполіції.

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Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.

Правоохоронці не уточнюють імен підозрюваних та назв компаній, але за даними Економічної правди, йдеться про компанію "Юнігран". І у справі фігурують український бізнесмен Сергій Шапран та росіянин Ігор Наумець.

Раніше журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що бізнес російського бізнесмена Ігоря Наумця в Україні, попри дію санкцій РНБО та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави.