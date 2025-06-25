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Новини
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Спецоперація "Граніт": В Україні викрили схему виведення з-під санкцій видобувних компаній (оновлено)

Спецоперація

Національна поліція викрила українського бізнесмена, який разом зі спільниками допоміг громадянину РФ незаконно вивести з-під санкцій стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Попри санкції та арешт майна, кар'єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини, заводи – їх переробляти, а прибутки – надходити за кордон, зокрема до Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впродовж восьми місяців правоохронці збирали доказову базу, а в межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА.

На основі доказів, отриманих під час слідства, оголошено підозри 19 фігурантам.

"21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них – керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій", – додали у Нацполіції.

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Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.

Правоохоронці не уточнюють імен підозрюваних та назв компаній, але за даними Економічної правди, йдеться про компанію "Юнігран". І у справі фігурують український бізнесмен Сергій Шапран та росіянин Ігор Наумець.

Раніше журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що бізнес російського бізнесмена Ігоря Наумця в Україні, попри дію санкцій РНБО та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави.

Автор: 

видобуток (1798) Нацполіція (521) росія (14573) санкції (4540)


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Топ коментарі
+13
Читаєш і в мене враження, що риго-зелені насміхаютьсяя з українців!
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25.06.2025 13:03 Відповісти
+9
******. Таки нам треба впроваждувати смертну кару.
Вибач Боже!
І транслювпти приведення вироку у прямому ефірі.
Так це середньовіччя, але я не бачу іншого виходу аби зупинити цей вир алчності і зради.
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25.06.2025 13:13 Відповісти
+4
При владі Шапітолій з глибоким кацапським менталітетом.
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25.06.2025 13:29 Відповісти
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Читаєш і в мене враження, що риго-зелені насміхаютьсяя з українців!
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25.06.2025 13:03 Відповісти
******. Таки нам треба впроваждувати смертну кару.
Вибач Боже!
І транслювпти приведення вироку у прямому ефірі.
Так це середньовіччя, але я не бачу іншого виходу аби зупинити цей вир алчності і зради.
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25.06.2025 13:13 Відповісти
Сирійці, це роблять дієво, ще з часу втечі на московію, отого башара і мають добрі результати!! А Українці, у 2014 році повозили з піснями у сміттєвих баках, з десяток якихось осіб з ОДА та й мають сьогодні результати КРИВАВІ та виведені млрд дол з України!!
Можливо вірьовки в Україні не було????
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26.06.2025 09:07 Відповісти
При владі Шапітолій з глибоким кацапським менталітетом.
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25.06.2025 13:29 Відповісти
Тоб то, бізнес,не вважаючи на арешт,перейшов іншому власнику...То продовжує працювати? А на кого?
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25.06.2025 13:32 Відповісти
Як завжди...вибірковість правосуддя, просто хтось приближений до оп хоче стати власником бізнесу, купивши за недорого через арму. Чомусь не звертають уваги на інші бізнеспроекти росіян, хоча б той самий брокард, який теж було переоформлено після введення санкцій...
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25.06.2025 20:05 Відповісти
писали нього, ніби в АРМА передали
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27.06.2025 12:20 Відповісти
Так, ця група осіб з України, яка ЗЛОЧИННО вивела з під Українських Санкцій, окупанта московського, такі ж убивці Українців, як на передовій, кляті московіти!
Запроданці діяли у змові з такими ж виконавцями, злидні ці, теж мають висіти на стовпі! А портновські з татаровим, їм будуть ПОСИЛЬНО допомагати, під контролем нового втікача з України, з ГПУ??!?!
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26.06.2025 07:06 Відповісти
Вісім місяців героїчного стеження, тисячі сторінок доказів, 19 підозрюваних, дрони не літали, але ділки - так. І все це, щоб... підтвердити розслідування журналістів, яке вже давно лежало в публічному доступі.

Справжнє диво - не те, що крали. А те, що знадобилося 8 місяців, щоб виявити те, що журналісти вже давно показали у відкритому ефірі.
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26.06.2025 07:45 Відповісти
Портновщина від суддівсько-прокурорський на ділі!
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26.06.2025 09:08 Відповісти
Я вот думаю! Нам будет намного эффективнее и дешевле прикрыть эти шараги, типа НАБУ, ДБР, БЭП, отстранить полицию, и дать волю боевым журналистам. Убежден, коррупция завоюет. Конечно, прокуратуру и суды тоже надо прополоть!
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26.06.2025 09:43 Відповісти

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