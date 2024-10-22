УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14715 відвідувачів онлайн
Новини
7 939 21

Російський бізнес в Україні на 1 млрд грн попри санкції РНБО перейшов до приватного власника з оточення Кіпера, - ЗМІ

розслідування Схем по Юніграну

Бізнес в Україні російського бізнесмена Ігоря Наумця вартістю 1 мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів та за півтора роки не скористалась механізмом конфіскації.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Мова про активи холдингу Наумця "Юнігран", який видобуває корисні копалини з кар’єрів на Житомирщині та виготовляє тротуарну плитку – це виробничі комплекси, техніка, сотні вагонів, сотні гектарів землі. Як з’ясували журналісти, новим приватним власником цих активів став броварський бізнесмен Сергій Шапран, пов’язаний із колишнім прокурором Києва, а нині очільником Одещини Олегом Кіпером.

Юнігран

Діяльність холдингу "Юнігран" потрапила у фокус уваги правоохоронців влітку 2022 року, через що активи холдингу були арештовані, а навесні 2023 року проти його власника, громадянина РФ Ігоря Наумця, були введені санкції РНБО. Перехід активів до інших приватних рук замість конфіскації на користь держави став можливим завдяки тому, що суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк в порушення юрисдикції зняв із них арешт, а прокурор в останній момент відмовився від своєї ж апеляції на це рішення, а також через відсутність покарання за обхід санкцій в українському законодавстві.

На початку 2024 року, через місяць після зняття арешту, частина майна: земельні ділянки, комплекс будівель, спецтехніка, вагони – за заниженою вартістю через ланцюжок фірм перейшла у власність структур Сергія Шапрана.

Сергій Шапран

Шапран, йдеться у розслідуванні, це колишній депутат Броварської міської ради, він очолював осередок партії "За майбутнє", яку пов’язують з Ігорем Коломойським. Він володіє більш ніж двома десятками компаній з різноманітною діяльністю: від торгівлі деревиною, видобутку піску та щебню, виробництва вибухових речовин – до кредитування та купівлі-продажу нерухомості.

розслідування Схем по Юніграну

"Схеми" з’ясували, що задля виведення активів Шапран та один з менеджерів частини компаній Наумця Володимир Соцков створили три нові фірми "Юні Сервіс", "Юні Люкс" та "Юні Стоун Плент". Ці компанії, у свою чергу, придбали активи "Юніграну" у фірм-посередників "Мартен Локс" та "Енкрос".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість контрабандистів вийшли з-під санкцій, запроваджених Зеленським у 2021 році, – ЗМІ

У розслідуванні журналісти дослідили зв’язки броварського бізнесмена Сергія Шапрана із Олегом Кіпером – нинішнім головою Одеської обласної військової адміністрації, який до весни 2023 року був головним прокурором Києва.

ОЛег Кіпер

Цей зв’язок простежується через бізнес-партнера Шапрана – ексдепутата Одеської обласної ради Володимира Осіпова, який також фігурує у історії з активами Наумця, і який, згідно з даними застосунку Getcontact, в деяких телефонах підписаний як "кум Кіпера". Його прізвище також прямо згадується у декларації високопосадовця за 2019 рік – Кіпер задекларував, що його дружина позичила матері Осіпова 25 мільйонів гривень.

Зустріч Шапрана з Осіповим в одному зі столичних ресторанів. Фото отримане

Журналісти звернули увагу, що першою адресою реєстрації усіх трьох нових фірм Шапрана та Соцкова стала будівля в центрі Києва, яка фігурувала у ЗМІ як "об’єкт рейдерського захоплення Сергієм Шапраном за сприяння Олега Кіпера". Ця ж будівля та комплекс по виробництву плитки на Житомирщині, який перейшов до Шапрана, стали заставою для кредитів фірмі "Нотел", пов’язаній з Володимиром Осіповим.

"Схеми" також отримали у своє розпорядження відео, зняте восени цього року поблизу одного із закладів Києва: на ньому чоловік, схожий на Шапрана, приязно спілкується з чоловіком, схожим на заступника керівника Подільської окружної прокуратури Дмитра Кутового. Саме до цього відомства спрямували цю кримінальну справу: нині ця прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі "Юніграну", а саме провадження вже розслідує відділ поліції у річковому порту "Київ", йдеться у розслідуванні.

розслідування Схем по Юніграну

Читайте також: Соратник Портнова Писаренко, ексзаступник голови Нацполіції Тишлек та інші: хто і як зловживає привілеями на дорогах під час війни, - розслідування. ВIДЕО

У коментарі журналістам підсанкційний бізнесмен Наумець підтвердив, що Шапран обіцяв йому вирішити його "проблеми із бізнесом" в обмін на частку 50%, але зрештою нібито "рейдернув" увесь бізнес. А сам Шапран заявив "Схемам", що всі угоди, які він укладав, "є законними".

Кіпер повідомив журналістам, що "йому нічого невідомо про діяльність цієї компанії ("Юнігран" – ред.)", а також, що він незнайомий ані з Сергієм Шапраном, ані з Ігорем Наумцем. Водночас він знає Володимира Осіпова, але в "його господарську/бізнес-діяльність ніколи не втручався".

Автор: 

розслідування (2279) санкції (12117) Кіпер Олег (53) заморожені активи (581)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
А Кіпер, вже з оточення Генпрокуратури щойно сказали (зокрема, колишній заступник Рябошапки Чумак) - буде наступним Генпрокурором замість Костіна.
Чумак ще нагадав, що дружина Кіпера - касапка з паспортом.
показати весь коментар
22.10.2024 23:24 Відповісти
+10
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/20142 Дмитро Чекалкин :
Міністр оборони Нідерландів Р.Брекельманс попередив, що корупція стоїть на шляху України в НАТО.

Україні потрібно буде подолати корупцію, щоб приєднатися до НАТО. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
За словами Брекельманса, наразі серед лідерів країн-членів Альянсу немає одностайної думки щодо відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського надати країні запрошення для вступу.
Звертає увагу, що розгул корупції під час війни викликає сумніви у доцільності прийняття України до НАТО, так і до ЄС. Багато в чому через це основна частина західної допомоги надходить до України не грошима, а зброєю та ************.

ЗІ: інформацію Чекалкіна підтвердили олігархічні анали Рінаха і Бені. Гугліть.
показати весь коментар
22.10.2024 23:31 Відповісти
+9
І шо ми до сіх пор нє в НАТє???...
показати весь коментар
22.10.2024 23:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Кіпер, вже з оточення Генпрокуратури щойно сказали (зокрема, колишній заступник Рябошапки Чумак) - буде наступним Генпрокурором замість Костіна.
Чумак ще нагадав, що дружина Кіпера - касапка з паспортом.
показати весь коментар
22.10.2024 23:24 Відповісти
звичайно буде- віповідає вимогам зеленського прізвище не українське в родичів є російський паспорт а може і сам має. Малюк не знайде паспорта, якщо будуть проблеми Вовк іменем України вирішить її.
показати весь коментар
23.10.2024 06:58 Відповісти
ЖУРНАЛІСТИ ...та їдіть на*й зі своєю зеленою шоблою !!! чого пишите заднім числом ,шо це вирішує ?!!! працюїте на владу 🤡, в цій зеленський помийці і далі ...
показати весь коментар
22.10.2024 23:27 Відповісти
І шо ми до сіх пор нє в НАТє???...
показати весь коментар
22.10.2024 23:27 Відповісти
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/20142 Дмитро Чекалкин :
Міністр оборони Нідерландів Р.Брекельманс попередив, що корупція стоїть на шляху України в НАТО.

Україні потрібно буде подолати корупцію, щоб приєднатися до НАТО. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
За словами Брекельманса, наразі серед лідерів країн-членів Альянсу немає одностайної думки щодо відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського надати країні запрошення для вступу.
Звертає увагу, що розгул корупції під час війни викликає сумніви у доцільності прийняття України до НАТО, так і до ЄС. Багато в чому через це основна частина західної допомоги надходить до України не грошима, а зброєю та ************.

ЗІ: інформацію Чекалкіна підтвердили олігархічні анали Рінаха і Бені. Гугліть.
показати весь коментар
22.10.2024 23:31 Відповісти
Ага щаззз. 73% на це ніколи не підуть.
показати весь коментар
23.10.2024 09:56 Відповісти
це просто талановиті молоді люди, бо всі "карупціанєри" виїхали до початку війни. "все чисто" - ізрьок малєнький, але вєликий у спортивних кальсонах діяч **********... ну, він же не бреше? я вже не кажу, що не помиляється. хвеномен, як не як
показати весь коментар
22.10.2024 23:39 Відповісти
Нічого дивного.
Так москальська мафія в Україні розраховується із Зе-бандою за особливу лояльність.
показати весь коментар
22.10.2024 23:42 Відповісти
А куди ще переходити. У цьому переділі беруть участь всі.
показати весь коментар
22.10.2024 23:44 Відповісти
Байден, чому ми не в НАТО?
Шольц, де Тауруси?
показати весь коментар
22.10.2024 23:56 Відповісти
Оце прокурорські працюють - рейдернули бізнес на 1млрд грн, а нам розповідають про їх інвалідність) Оцініть красоту гри, як кажуть
показати весь коментар
22.10.2024 23:58 Відповісти
В Україні всі талановиті. Навіть прокурори-інваліди.
показати весь коментар
23.10.2024 00:09 Відповісти
Та й прізвища у цих роботяг чисто українськи.
показати весь коментар
23.10.2024 00:06 Відповісти
Истинно говорю вам ЦЕ ВСЕ СПРАВЖНІ УКРАЇНЦІ
показати весь коментар
23.10.2024 00:38 Відповісти
Судья Волк, из Печерского суда, это уже как анекдот.
показати весь коментар
23.10.2024 00:43 Відповісти
Зе,це усе що ти умієш.
показати весь коментар
23.10.2024 02:49 Відповісти
Повісити цих двох корумпованих жидів на одинокій осиці.
показати весь коментар
23.10.2024 03:38 Відповісти
"Бабло" перемагає на всіх фронтах.
показати весь коментар
23.10.2024 05:18 Відповісти
Це все наслідок недолугої конституції і завідомо корумпованого законодавства. Тіпа якоби санкції може обходити любий, прокурор, любий суддя і просто любий шмаркач. Все згідно конституції і законодавства. Згідно прав і свобод. Узаконена безвідповідальність і вседозволеність. 30 років якоби парламент просто нічого не робив окрім узаконення свого власного збагачення будь якою ціною. Як і не робить і зараз. Ха ха ха.
показати весь коментар
23.10.2024 05:22 Відповісти
Оплатили "ефективним менеджерам" тимчасову сліпоту, і все ОК!
показати весь коментар
23.10.2024 10:48 Відповісти
 
 