Російський бізнес в Україні на 1 млрд грн попри санкції РНБО перейшов до приватного власника з оточення Кіпера, - ЗМІ

Бізнес в Україні російського бізнесмена Ігоря Наумця вартістю 1 мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів та за півтора роки не скористалась механізмом конфіскації.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Мова про активи холдингу Наумця "Юнігран", який видобуває корисні копалини з кар’єрів на Житомирщині та виготовляє тротуарну плитку – це виробничі комплекси, техніка, сотні вагонів, сотні гектарів землі. Як з’ясували журналісти, новим приватним власником цих активів став броварський бізнесмен Сергій Шапран, пов’язаний із колишнім прокурором Києва, а нині очільником Одещини Олегом Кіпером.

Діяльність холдингу "Юнігран" потрапила у фокус уваги правоохоронців влітку 2022 року, через що активи холдингу були арештовані, а навесні 2023 року проти його власника, громадянина РФ Ігоря Наумця, були введені санкції РНБО. Перехід активів до інших приватних рук замість конфіскації на користь держави став можливим завдяки тому, що суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк в порушення юрисдикції зняв із них арешт, а прокурор в останній момент відмовився від своєї ж апеляції на це рішення, а також через відсутність покарання за обхід санкцій в українському законодавстві.

На початку 2024 року, через місяць після зняття арешту, частина майна: земельні ділянки, комплекс будівель, спецтехніка, вагони – за заниженою вартістю через ланцюжок фірм перейшла у власність структур Сергія Шапрана.

Шапран, йдеться у розслідуванні, це колишній депутат Броварської міської ради, він очолював осередок партії "За майбутнє", яку пов’язують з Ігорем Коломойським. Він володіє більш ніж двома десятками компаній з різноманітною діяльністю: від торгівлі деревиною, видобутку піску та щебню, виробництва вибухових речовин – до кредитування та купівлі-продажу нерухомості.

"Схеми" з’ясували, що задля виведення активів Шапран та один з менеджерів частини компаній Наумця Володимир Соцков створили три нові фірми "Юні Сервіс", "Юні Люкс" та "Юні Стоун Плент". Ці компанії, у свою чергу, придбали активи "Юніграну" у фірм-посередників "Мартен Локс" та "Енкрос".

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У розслідуванні журналісти дослідили зв’язки броварського бізнесмена Сергія Шапрана із Олегом Кіпером – нинішнім головою Одеської обласної військової адміністрації, який до весни 2023 року був головним прокурором Києва.

Цей зв’язок простежується через бізнес-партнера Шапрана – ексдепутата Одеської обласної ради Володимира Осіпова, який також фігурує у історії з активами Наумця, і який, згідно з даними застосунку Getcontact, в деяких телефонах підписаний як "кум Кіпера". Його прізвище також прямо згадується у декларації високопосадовця за 2019 рік – Кіпер задекларував, що його дружина позичила матері Осіпова 25 мільйонів гривень.

Журналісти звернули увагу, що першою адресою реєстрації усіх трьох нових фірм Шапрана та Соцкова стала будівля в центрі Києва, яка фігурувала у ЗМІ як "об’єкт рейдерського захоплення Сергієм Шапраном за сприяння Олега Кіпера". Ця ж будівля та комплекс по виробництву плитки на Житомирщині, який перейшов до Шапрана, стали заставою для кредитів фірмі "Нотел", пов’язаній з Володимиром Осіповим.

"Схеми" також отримали у своє розпорядження відео, зняте восени цього року поблизу одного із закладів Києва: на ньому чоловік, схожий на Шапрана, приязно спілкується з чоловіком, схожим на заступника керівника Подільської окружної прокуратури Дмитра Кутового. Саме до цього відомства спрямували цю кримінальну справу: нині ця прокуратура здійснює процесуальне керівництво у справі "Юніграну", а саме провадження вже розслідує відділ поліції у річковому порту "Київ", йдеться у розслідуванні.

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У коментарі журналістам підсанкційний бізнесмен Наумець підтвердив, що Шапран обіцяв йому вирішити його "проблеми із бізнесом" в обмін на частку 50%, але зрештою нібито "рейдернув" увесь бізнес. А сам Шапран заявив "Схемам", що всі угоди, які він укладав, "є законними".

Кіпер повідомив журналістам, що "йому нічого невідомо про діяльність цієї компанії ("Юнігран" – ред.)", а також, що він незнайомий ані з Сергієм Шапраном, ані з Ігорем Наумцем. Водночас він знає Володимира Осіпова, але в "його господарську/бізнес-діяльність ніколи не втручався".