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Российский бизнес в Украине на 1 млрд грн, несмотря на санкции СНБО, перешел к частному владельцу из окружения Кипера, - СМИ

розслідування Схем по Юніграну

Бизнес в Украине российского бизнесмена Игоря Наумца стоимостью 1 миллиард гривен, несмотря на действие санкций СНБО и аресты, перешел к новому частному владельцу в обход государства, которое не проконтролировало сохранность заблокированных активов и за полтора года не воспользовалось механизмом конфискации.

Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Речь об активах холдинга Наумца "Юнигран", который добывает полезные ископаемые из карьеров на Житомирщине и производит тротуарную плитку - это производственные комплексы, техника, сотни вагонов, сотни гектаров земли. Как выяснили журналисты, новым частным владельцем этих активов стал броварской бизнесмен Сергей Шапран, связанный с бывшим прокурором Киева, а ныне главой Одесской области Олегом Кипером.

Юнігран

Деятельность холдинга "Юнигран" попала в фокус внимания правоохранителей летом 2022 года, из-за чего активы холдинга были арестованы, а весной 2023 года против его владельца, гражданина РФ Игоря Наумца, были введены санкции СНБО. Переход активов в другие частные руки вместо конфискации в пользу государства стал возможным благодаря тому, что судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк в нарушение юрисдикции снял с них арест, а прокурор в последний момент отказался от своей же апелляции на это решение, а также из-за отсутствия наказания за обход санкций в украинском законодательстве.

В начале 2024 года, через месяц после снятия ареста, часть имущества: земельные участки, комплекс зданий, спецтехника, вагоны - по заниженной стоимости через цепочку фирм перешла в собственность структур Сергея Шапрана.

Сергій Шапран

Шапран, говорится в расследовании, - это бывший депутат Броварского городского совета, он возглавлял ячейку партии "За майбутнє", которую связывают с Игорем Коломойским. Он владеет более чем двумя десятками компаний с разнообразной деятельностью: от торговли древесиной, добычи песка и щебня, производства взрывчатых веществ - до кредитования и купли-продажи недвижимости.

розслідування Схем по Юніграну

"Схемы" выяснили, что для вывода активов Шапран и один из менеджеров части компаний Наумца Владимир Соцков создали три новые фирмы "Юни Сервис", "Юни Люкс" и "Юни Стоун Плент". Эти компании, в свою очередь, приобрели активы "Юниграна" у фирм-посредников "Мартен Локс" и "Энкрос".

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В расследовании журналисты исследовали связи броварского бизнесмена Сергея Шапрана с Олегом Кипером - нынешним главой Одесской областной военной администрации, который до весны 2023 года был главным прокурором Киева.

ОЛег Кіпер

Эта связь прослеживается через бизнес-партнера Шапрана - экс-депутата Одесского областного совета Владимира Осипова, который также фигурирует в истории с активами Наумца и который, согласно данным приложения Getcontact, в некоторых телефонах подписан как "кум Кипера". Его фамилия также прямо упоминается в декларации чиновника за 2019 год - Кипер задекларировал, что его жена одолжила матери Осипова 25 миллионов гривен.

Зустріч Шапрана з Осіповим в одному зі столичних ресторанів. Фото отримане

Журналисты обратили внимание, что первым адресом регистрации всех трех новых фирм Шапрана и Соцкова стало здание в центре Киева, которое фигурировало в СМИ как "объект рейдерского захвата Сергеем Шапраном при содействии Олега Кипера". Это же здание и комплекс по производству плитки на Житомирщине, который перешел к Шапрану, стали залогом для кредитов фирме "Нотел", связанной с Владимиром Осиповым.

"Схемы" также получили в свое распоряжение видео, снятое осенью этого года вблизи одного из заведений Киева: на нем человек, похожий на Шапрана, дружелюбно общается с мужчиной, похожим на заместителя руководителя Подольской окружной прокуратуры Дмитрия Кутового. Именно в это ведомство направили это уголовное дело: сейчас эта прокуратура осуществляет процессуальное руководство по делу "Юниграна", а само производство уже расследует отдел полиции в речном порту "Киев", говорится в расследовании.

розслідування Схем по Юніграну

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В комментарии журналистам подсанкционный бизнесмен Наумец подтвердил, что Шапран обещал ему решить его "проблемы с бизнесом" в обмен на долю 50%, но в итоге якобы "рейдернул" весь бизнес. А сам Шапран заявил "Схемам", что все сделки, которые он заключал, "являются законными".

Кипер сообщил журналистам, что "ему ничего неизвестно о деятельности этой компании ("Юнигран". - Ред.)", а также, что он не знаком ни с Сергеем Шапраном, ни с Игорем Наумцом. В то же время он знает Владимира Осипова, но в "его хозяйственную/бизнес-деятельность никогда не вмешивался".

Автор: 

расследование (3049) санкции (11471) Кипер Олег (45) замороженные активы (296)


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Топ комментарии
+11
А Кіпер, вже з оточення Генпрокуратури щойно сказали (зокрема, колишній заступник Рябошапки Чумак) - буде наступним Генпрокурором замість Костіна.
Чумак ще нагадав, що дружина Кіпера - касапка з паспортом.
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22.10.2024 23:24 Ответить
+10
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/20142 Дмитро Чекалкин :
Міністр оборони Нідерландів Р.Брекельманс попередив, що корупція стоїть на шляху України в НАТО.

Україні потрібно буде подолати корупцію, щоб приєднатися до НАТО. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
За словами Брекельманса, наразі серед лідерів країн-членів Альянсу немає одностайної думки щодо відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського надати країні запрошення для вступу.
Звертає увагу, що розгул корупції під час війни викликає сумніви у доцільності прийняття України до НАТО, так і до ЄС. Багато в чому через це основна частина західної допомоги надходить до України не грошима, а зброєю та ************.

ЗІ: інформацію Чекалкіна підтвердили олігархічні анали Рінаха і Бені. Гугліть.
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22.10.2024 23:31 Ответить
+9
І шо ми до сіх пор нє в НАТє???...
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22.10.2024 23:27 Ответить
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А Кіпер, вже з оточення Генпрокуратури щойно сказали (зокрема, колишній заступник Рябошапки Чумак) - буде наступним Генпрокурором замість Костіна.
Чумак ще нагадав, що дружина Кіпера - касапка з паспортом.
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22.10.2024 23:24 Ответить
звичайно буде- віповідає вимогам зеленського прізвище не українське в родичів є російський паспорт а може і сам має. Малюк не знайде паспорта, якщо будуть проблеми Вовк іменем України вирішить її.
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23.10.2024 06:58 Ответить
ЖУРНАЛІСТИ ...та їдіть на*й зі своєю зеленою шоблою !!! чого пишите заднім числом ,шо це вирішує ?!!! працюїте на владу 🤡, в цій зеленський помийці і далі ...
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22.10.2024 23:27 Ответить
І шо ми до сіх пор нє в НАТє???...
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22.10.2024 23:27 Ответить
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/20142 Дмитро Чекалкин :
Міністр оборони Нідерландів Р.Брекельманс попередив, що корупція стоїть на шляху України в НАТО.

Україні потрібно буде подолати корупцію, щоб приєднатися до НАТО. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
За словами Брекельманса, наразі серед лідерів країн-членів Альянсу немає одностайної думки щодо відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського надати країні запрошення для вступу.
Звертає увагу, що розгул корупції під час війни викликає сумніви у доцільності прийняття України до НАТО, так і до ЄС. Багато в чому через це основна частина західної допомоги надходить до України не грошима, а зброєю та ************.

ЗІ: інформацію Чекалкіна підтвердили олігархічні анали Рінаха і Бені. Гугліть.
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22.10.2024 23:31 Ответить
Ага щаззз. 73% на це ніколи не підуть.
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23.10.2024 09:56 Ответить
це просто талановиті молоді люди, бо всі "карупціанєри" виїхали до початку війни. "все чисто" - ізрьок малєнький, але вєликий у спортивних кальсонах діяч **********... ну, він же не бреше? я вже не кажу, що не помиляється. хвеномен, як не як
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22.10.2024 23:39 Ответить
Нічого дивного.
Так москальська мафія в Україні розраховується із Зе-бандою за особливу лояльність.
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22.10.2024 23:42 Ответить
А куди ще переходити. У цьому переділі беруть участь всі.
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22.10.2024 23:44 Ответить
Байден, чому ми не в НАТО?
Шольц, де Тауруси?
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22.10.2024 23:56 Ответить
Оце прокурорські працюють - рейдернули бізнес на 1млрд грн, а нам розповідають про їх інвалідність) Оцініть красоту гри, як кажуть
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22.10.2024 23:58 Ответить
В Україні всі талановиті. Навіть прокурори-інваліди.
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23.10.2024 00:09 Ответить
Та й прізвища у цих роботяг чисто українськи.
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23.10.2024 00:06 Ответить
Истинно говорю вам ЦЕ ВСЕ СПРАВЖНІ УКРАЇНЦІ
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23.10.2024 00:38 Ответить
Судья Волк, из Печерского суда, это уже как анекдот.
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23.10.2024 00:43 Ответить
Зе,це усе що ти умієш.
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23.10.2024 02:49 Ответить
Повісити цих двох корумпованих жидів на одинокій осиці.
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23.10.2024 03:38 Ответить
"Бабло" перемагає на всіх фронтах.
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23.10.2024 05:18 Ответить
Це все наслідок недолугої конституції і завідомо корумпованого законодавства. Тіпа якоби санкції може обходити любий, прокурор, любий суддя і просто любий шмаркач. Все згідно конституції і законодавства. Згідно прав і свобод. Узаконена безвідповідальність і вседозволеність. 30 років якоби парламент просто нічого не робив окрім узаконення свого власного збагачення будь якою ціною. Як і не робить і зараз. Ха ха ха.
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23.10.2024 05:22 Ответить
Оплатили "ефективним менеджерам" тимчасову сліпоту, і все ОК!
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23.10.2024 10:48 Ответить
 
 