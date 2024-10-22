Российский бизнес в Украине на 1 млрд грн, несмотря на санкции СНБО, перешел к частному владельцу из окружения Кипера, - СМИ

Бизнес в Украине российского бизнесмена Игоря Наумца стоимостью 1 миллиард гривен, несмотря на действие санкций СНБО и аресты, перешел к новому частному владельцу в обход государства, которое не проконтролировало сохранность заблокированных активов и за полтора года не воспользовалось механизмом конфискации.

Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Речь об активах холдинга Наумца "Юнигран", который добывает полезные ископаемые из карьеров на Житомирщине и производит тротуарную плитку - это производственные комплексы, техника, сотни вагонов, сотни гектаров земли. Как выяснили журналисты, новым частным владельцем этих активов стал броварской бизнесмен Сергей Шапран, связанный с бывшим прокурором Киева, а ныне главой Одесской области Олегом Кипером.

Деятельность холдинга "Юнигран" попала в фокус внимания правоохранителей летом 2022 года, из-за чего активы холдинга были арестованы, а весной 2023 года против его владельца, гражданина РФ Игоря Наумца, были введены санкции СНБО. Переход активов в другие частные руки вместо конфискации в пользу государства стал возможным благодаря тому, что судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк в нарушение юрисдикции снял с них арест, а прокурор в последний момент отказался от своей же апелляции на это решение, а также из-за отсутствия наказания за обход санкций в украинском законодательстве.

В начале 2024 года, через месяц после снятия ареста, часть имущества: земельные участки, комплекс зданий, спецтехника, вагоны - по заниженной стоимости через цепочку фирм перешла в собственность структур Сергея Шапрана.

Шапран, говорится в расследовании, - это бывший депутат Броварского городского совета, он возглавлял ячейку партии "За майбутнє", которую связывают с Игорем Коломойским. Он владеет более чем двумя десятками компаний с разнообразной деятельностью: от торговли древесиной, добычи песка и щебня, производства взрывчатых веществ - до кредитования и купли-продажи недвижимости.

"Схемы" выяснили, что для вывода активов Шапран и один из менеджеров части компаний Наумца Владимир Соцков создали три новые фирмы "Юни Сервис", "Юни Люкс" и "Юни Стоун Плент". Эти компании, в свою очередь, приобрели активы "Юниграна" у фирм-посредников "Мартен Локс" и "Энкрос".

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В расследовании журналисты исследовали связи броварского бизнесмена Сергея Шапрана с Олегом Кипером - нынешним главой Одесской областной военной администрации, который до весны 2023 года был главным прокурором Киева.

Эта связь прослеживается через бизнес-партнера Шапрана - экс-депутата Одесского областного совета Владимира Осипова, который также фигурирует в истории с активами Наумца и который, согласно данным приложения Getcontact, в некоторых телефонах подписан как "кум Кипера". Его фамилия также прямо упоминается в декларации чиновника за 2019 год - Кипер задекларировал, что его жена одолжила матери Осипова 25 миллионов гривен.

Журналисты обратили внимание, что первым адресом регистрации всех трех новых фирм Шапрана и Соцкова стало здание в центре Киева, которое фигурировало в СМИ как "объект рейдерского захвата Сергеем Шапраном при содействии Олега Кипера". Это же здание и комплекс по производству плитки на Житомирщине, который перешел к Шапрану, стали залогом для кредитов фирме "Нотел", связанной с Владимиром Осиповым.

"Схемы" также получили в свое распоряжение видео, снятое осенью этого года вблизи одного из заведений Киева: на нем человек, похожий на Шапрана, дружелюбно общается с мужчиной, похожим на заместителя руководителя Подольской окружной прокуратуры Дмитрия Кутового. Именно в это ведомство направили это уголовное дело: сейчас эта прокуратура осуществляет процессуальное руководство по делу "Юниграна", а само производство уже расследует отдел полиции в речном порту "Киев", говорится в расследовании.

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В комментарии журналистам подсанкционный бизнесмен Наумец подтвердил, что Шапран обещал ему решить его "проблемы с бизнесом" в обмен на долю 50%, но в итоге якобы "рейдернул" весь бизнес. А сам Шапран заявил "Схемам", что все сделки, которые он заключал, "являются законными".

Кипер сообщил журналистам, что "ему ничего неизвестно о деятельности этой компании ("Юнигран". - Ред.)", а также, что он не знаком ни с Сергеем Шапраном, ни с Игорем Наумцом. В то же время он знает Владимира Осипова, но в "его хозяйственную/бизнес-деятельность никогда не вмешивался".