Соратник Портнова Писаренко, экс-замглавы Нацполиции Тишлек и другие: кто и как злоупотребляет привилегиями на дорогах во время войны, - расследование. ВИДЕО

За два с половиной года с начала полномасштабного вторжения России в Украину на украинских автодорогах в разы увеличилось количество автомобилей со спецсигналами и оперативными номерными знаками, которых нет в базе Национальной полиции. Однако принимают ли все эти люди участие в специальных операциях? Или они просто имеют привилегию быть на автодорогах лучше других или получают такие преимущества "по знакомству"?

Об этом говорится в расследовании журналиста "УП" Михаила Ткача "Проверке не подлежат. Кто и как злоупотребляет привилегиями на дорогах во время войны", сообщает Цензор.НЕТ.

Нардеп от "Слуги народа" Копытин

В частности, в материале упоминается ДТП с участием народного избранника от "Слуги народа" Игоря Копытина, которое произошло вечером среды, 28 августа, на автодороге Киев-Одесса, в Белой Церкви.

Расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач отмечает, что водитель Копытина представлялся полицейским сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Также Ткач обратил внимание, что в соцсетях депутата есть много фото с главой ГУР Кириллом Будановым.

"На момент ДТП авто стоимостью более миллиона гривен имеет номерные знаки с днепровской регистрацией, а в материалах правоохранителей отмечается настоящий номерной знак авто уже с киевской регистрацией", - также отметил Ткач.

По информации источников издания в правоохранительных органах, авто, которым пользуется Копытин, имеет оперативный талон серии СК №021401, выданный сразу в день регистрации автомобиля. Этот талон запрещает остановку или осмотр машины.

В распоряжении издания оказалось фото удостоверения водителя Копытина, которое подтверждает, что тот действительно принадлежит к соответствующей воинской части ГУР МО, но при этом работает водителем нардепа.

Сразу же после ДТП правоохранители сфотографировали и документы самого Копытина, среди которых удостоверение ГУР, согласно которому депутат имеет воинское звание капитан.

"УП" обратилась в ГУР с вопросами, на каких основаниях народный депутат имеет удостоверение ГУР, оперативный талон и водителя-военнослужащего. На момент публикации расследования ответ издание не получило.

Ткач отметил, что если настоящей причиной ДТП было превышение скорости, то соответствующие радары на трассах даже если и зафиксируют нарушение правил таким авто, то оштрафовать никого не смогут, потому что по этому оперативному номеру не зарегистрировано ни одного владельца.

Экс-нардеп и юрист Валерий Писаренко

В расследовании также упоминается экс-нардеп и юрист Валерий Писаренко - близкий соратник экс-заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Как рассказал Ткач, Писаренко начали замечать в Киеве еще несколько месяцев назад. В материале говорится, что охрана экс-нардепа может себе позволить конспиративные мероприятия, а именно использование оперативных номерных знаков. Такие номерные знаки были зафиксированы на одном из автомобилей, которым передвигался Писаренко.

В соцсети Facebook Михаил Ткач написал, что, по информации источников "УП" в правоохранительных органах, сейчас Писаренко поддерживает связь с Офисом президента Зеленского. В ответ на вопрос журналистов Писаренко подтвердил, что общается с Портновым, но отрицает связи с ОП.

Относительно оперативных номерных знаков на авто, Писаренко заявляет, что это "связано с определенными личными вопросами безопасности".

Экс-заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек

Также команда расследователей "УП" заметила, что автомобилем с номерами прикрытия, которых нет в базе Национальной полиции, пользуется бывший заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек.

"УП" обратилась к Тишлеку за комментарием, на каких основаниях он пользуется номерами прикрытия. Однако на момент публикации расследования ответ от него так и не поступил.

Напомним, что ранее издание Bihus.Info обнародовало расследование в отношении действующего в то время заместителя руководителя Нацполиции Дмитрия Тишлека, в котором говорилось, что правоохранитель пользуется недвижимостью и автомобилями семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки. Кроме того, отмечалось, что жена Тишлека даже после начала полномасштабного вторжения не избавилась от российского паспорта.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя главы Нацполиции Тишлека.

Сын бизнесмена Юрия Шумакова Денис Шумаков

Несколько месяцев назад журналисты заметили, как в Киеве курсирует кортеж из автомобилей последних моделей. Все авто были оборудованы номерными знаками прикрытия, а машины сопровождения имели спецсигналы и стробоскопы. Кроме этого, лицо, которое передвигалось в кортеже, имело многочисленную охрану.

"Поскольку номерные знаки оперативные, узнать, кто владелец, невозможно. Поэтому несколько раз пытались выяснить, кто пользуется автомобилями. И наконец зафиксировали владельца. Этот молодой человек похож на Шумакова Дениса Юрьевича", - говорится в сюжете.

Денис Шумаков - сын известного в прошлом донецкого бизнесмена Юрия Шумакова, который во времена президентства Виктора Януковича владел угольными и энергетическими предприятиями на Донбассе.

Михаил Ткач связался с Шумаковым-младшим, чтобы поинтересоваться, чем он сейчас занимается и как получил привилегии в виде оперативных номеров и спецсигналов.

Общаясь с журналистом, Денис Шумаков отказался объяснять, откуда у него номерные знаки прикрытия.

Больше о том, кто сегодня передвигаются по украинским автодорогам под полученными от правоохранительных органов "номерными знаками прикрытия", смотрите в расследовании.

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