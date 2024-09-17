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Новости
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Соратник Портнова Писаренко, экс-замглавы Нацполиции Тишлек и другие: кто и как злоупотребляет привилегиями на дорогах во время войны, - расследование. ВИДЕО

За два с половиной года с начала полномасштабного вторжения России в Украину на украинских автодорогах в разы увеличилось количество автомобилей со спецсигналами и оперативными номерными знаками, которых нет в базе Национальной полиции. Однако принимают ли все эти люди участие в специальных операциях? Или они просто имеют привилегию быть на автодорогах лучше других или получают такие преимущества "по знакомству"?

Об этом говорится в расследовании журналиста "УП" Михаила Ткача "Проверке не подлежат. Кто и как злоупотребляет привилегиями на дорогах во время войны", сообщает Цензор.НЕТ.

Нардеп от "Слуги народа" Копытин

В частности, в материале упоминается ДТП с участием народного избранника от "Слуги народа" Игоря Копытина, которое произошло вечером среды, 28 августа, на автодороге Киев-Одесса, в Белой Церкви.

Расследователь "Украинской правды" Михаил Ткач отмечает, что водитель Копытина представлялся полицейским сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Также Ткач обратил внимание, что в соцсетях депутата есть много фото с главой ГУР Кириллом Будановым.

"На момент ДТП авто стоимостью более миллиона гривен имеет номерные знаки с днепровской регистрацией, а в материалах правоохранителей отмечается настоящий номерной знак авто уже с киевской регистрацией", - также отметил Ткач.

По информации источников издания в правоохранительных органах, авто, которым пользуется Копытин, имеет оперативный талон серии СК №021401, выданный сразу в день регистрации автомобиля. Этот талон запрещает остановку или осмотр машины.

В распоряжении издания оказалось фото удостоверения водителя Копытина, которое подтверждает, что тот действительно принадлежит к соответствующей воинской части ГУР МО, но при этом работает водителем нардепа.

Сразу же после ДТП правоохранители сфотографировали и документы самого Копытина, среди которых удостоверение ГУР, согласно которому депутат имеет воинское звание капитан.

"УП" обратилась в ГУР с вопросами, на каких основаниях народный депутат имеет удостоверение ГУР, оперативный талон и водителя-военнослужащего. На момент публикации расследования ответ издание не получило.

Ткач отметил, что если настоящей причиной ДТП было превышение скорости, то соответствующие радары на трассах даже если и зафиксируют нарушение правил таким авто, то оштрафовать никого не смогут, потому что по этому оперативному номеру не зарегистрировано ни одного владельца.

Экс-нардеп и юрист Валерий Писаренко

В расследовании также упоминается экс-нардеп и юрист Валерий Писаренко - близкий соратник экс-заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Как рассказал Ткач, Писаренко начали замечать в Киеве еще несколько месяцев назад. В материале говорится, что охрана экс-нардепа может себе позволить конспиративные мероприятия, а именно использование оперативных номерных знаков. Такие номерные знаки были зафиксированы на одном из автомобилей, которым передвигался Писаренко.

В соцсети Facebook Михаил Ткач написал, что, по информации источников "УП" в правоохранительных органах, сейчас Писаренко поддерживает связь с Офисом президента Зеленского. В ответ на вопрос журналистов Писаренко подтвердил, что общается с Портновым, но отрицает связи с ОП.

Относительно оперативных номерных знаков на авто, Писаренко заявляет, что это "связано с определенными личными вопросами безопасности".

розслідування Ткача

розслідування Ткача

Экс-заместитель главы Нацполиции Дмитрий Тишлек

Также команда расследователей "УП" заметила, что автомобилем с номерами прикрытия, которых нет в базе Национальной полиции, пользуется бывший заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек.

"УП" обратилась к Тишлеку за комментарием, на каких основаниях он пользуется номерами прикрытия. Однако на момент публикации расследования ответ от него так и не поступил.

Напомним, что ранее издание Bihus.Info обнародовало расследование в отношении действующего в то время заместителя руководителя Нацполиции Дмитрия Тишлека, в котором говорилось, что правоохранитель пользуется недвижимостью и автомобилями семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки. Кроме того, отмечалось, что жена Тишлека даже после начала полномасштабного вторжения не избавилась от российского паспорта.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя главы Нацполиции Тишлека.

Сын бизнесмена Юрия Шумакова Денис Шумаков

Несколько месяцев назад журналисты заметили, как в Киеве курсирует кортеж из автомобилей последних моделей. Все авто были оборудованы номерными знаками прикрытия, а машины сопровождения имели спецсигналы и стробоскопы. Кроме этого, лицо, которое передвигалось в кортеже, имело многочисленную охрану.

"Поскольку номерные знаки оперативные, узнать, кто владелец, невозможно. Поэтому несколько раз пытались выяснить, кто пользуется автомобилями. И наконец зафиксировали владельца. Этот молодой человек похож на Шумакова Дениса Юрьевича", - говорится в сюжете.

Денис Шумаков - сын известного в прошлом донецкого бизнесмена Юрия Шумакова, который во времена президентства Виктора Януковича владел угольными и энергетическими предприятиями на Донбассе.

Михаил Ткач связался с Шумаковым-младшим, чтобы поинтересоваться, чем он сейчас занимается и как получил привилегии в виде оперативных номеров и спецсигналов.

Общаясь с журналистом, Денис Шумаков отказался объяснять, откуда у него номерные знаки прикрытия.

Больше о том, кто сегодня передвигаются по украинским автодорогам под полученными от правоохранительных органов "номерными знаками прикрытия", смотрите в расследовании.

Читайте также: Сыновья главы Борщаговской громады Киевщины Кудрика "обросли" имуществом на десятки миллионов, - СМИ

Автор: 

авто (4205) расследование (3041) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+18
Всі люстровані при Порошенку були реабілітовані приКлоуні. А.Богдан, А.Портнов, О.Татаров і т.д.
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17.09.2024 20:00
+17
портнова з писаренком привела в політику "юля"...

Мабуть ніхто не привів у політику стільки покидьків, як "юля".
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17.09.2024 19:45
+15
Рекордсмен по приводу до влади покидьків - "Голобородько".
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17.09.2024 19:55
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Правила форума Совет форумчан
портнова з писаренком привела в політику "юля"...

Мабуть ніхто не привів у політику стільки покидьків, як "юля".
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17.09.2024 19:45 Ответить
Тому й була в шоці коли ще не Єрмаківське кодло , а Беніне на Банковій її АТВЄРГЛО ,а потім й Єрмаківське теж...КУРВИ
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17.09.2024 19:49 Ответить
Да.
"Новиє літса" бабцю Юлю просто використали та викинули.
Отак вони відносяться до стареньких інвалідів.
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17.09.2024 21:54 Ответить
Гадаю,Ви помиляєтесь - зараз в політиці набагато більше покидьків,яки попали туда нещодавна.
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17.09.2024 22:31 Ответить
Сам Ткач перейшов до УП з РС , щоб Фіала краще вислуговувся перед ОПУ ... Тепер вони знову взад фарбуються- й УП й НВ?
Та й саме РС Україна давали своїх журналістів на НВ Фіали гнати за ОПУ - тепер теж пашловзад?
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17.09.2024 19:48 Ответить
хто повірить ,що в країні йде війна ? кубло злодіїв,зрадників,рвачів і просто дегенератів керує і розкрадає країну !
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17.09.2024 20:28 Ответить
То війна для народу, а для ВР та ОП, це зовсім їнше. Вони іх сприймають екстериторіально, якби вони живуть у Монако.
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17.09.2024 20:35 Ответить
ВР, ОП, НВ, УП- чув. РС не чув. Савпадєніє?
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17.09.2024 22:34 Ответить
Помню як Писаренко в унісон з кацапами в 2009 році закрили гральний бізнес в Україні ...думаєте совпадєніє ? Та ну нафіг
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17.09.2024 19:48 Ответить
Закрили гральний бізнес? А що не так? Він і так у нас весь на кацапів зареєстрований. ...І зараз.
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17.09.2024 20:04 Ответить
Тож на нашіх кацапів.
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17.09.2024 20:37 Ответить
тімашонка взагаліто
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17.09.2024 21:30 Ответить
Рекордсмен по приводу до влади покидьків - "Голобородько".
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17.09.2024 19:55 Ответить
Всі люстровані при Порошенку були реабілітовані приКлоуні. А.Богдан, А.Портнов, О.Татаров і т.д.
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17.09.2024 20:00 Ответить
То була не люстрація, то була кастрація самих себе. Такої ганебної люстрації ніколи не було. Навіть розуму не вистачило зробити нормальну люстрацію, а не позорище.
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17.09.2024 20:11 Ответить
А ну нагадай де ці прекрасні люди були з 2014 до 2019 року.

А тепер вони поважні ефективні менеджери Зеленського.
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17.09.2024 21:52 Ответить
Нагадую А. Богдан
На позачергових https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014 парламентських виборах 2014 року балотувався за списками https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Блоку Порошенка під № 74, однак до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Верховної Ради VIII скликання не пройшовhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21 [20] .
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Що пам'ять як у рибки?
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17.09.2024 22:12 Ответить
І куди він наболотувався?
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17.09.2024 22:15 Ответить
На позачергових https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014 парламентських виборах 2014 року балотувався за списками https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Блоку Порошенка під № 74, однак до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Верховної Ради VIII скликання не пройшов.
2016 року з'їздом партії був виключений зі списку разом з іншими 12 кандидатами.
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17.09.2024 22:40 Ответить
Це якраз дуже важливо.
Нічого Богдан при Порошенко не отримав і був люстрований.

А от при ЗЄ Богдан отримав посаду голови ОП. Одразу після того, як при ЗЄ в Україну повернувся Коломойський.
Після Богдана головою ОП стала людина Тадеєва (бойовик Януковича) Єрмак.

Подоляк, який був піарником Януковича, тепер піарник Зеленського.
При ЗЄ Портнов повернувся в Україну. При ЗЄ людина Портнова Татаров отримав посаду в ОП.
При ЗЄ людина Сивковича Гетманцев отримав посаду у ВР.
При ЗЄ людина Деркача Галущенко головує у Міненерго.
При ЗЄ головами ОВА призначені колаборанти та зрадники.
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17.09.2024 22:42 Ответить
Здається Гєннадій трохи обісрався...
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18.09.2024 12:15 Ответить
зе-н*ркооман, по Вашому, вигнавши віл влади усіх патріотів і набравши кацапо-малайське фсб шобло, поступив краще ???
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18.09.2024 06:09 Ответить
Чесно кажучи страшно
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17.09.2024 20:00 Ответить
За таке потрібно вводити тільки жорстке покарання з конфіскацією майна
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17.09.2024 20:12 Ответить
Вони на себе будуть " вводить"?
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17.09.2024 23:24 Ответить
Мать мая женщина!
2004 год, дом Учителя, на сцене - молодой борец от «МОЛОДЬ ПРОТИ КОРУПЦІЇ»
Узнаю, узнаю брата Колю!

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17.09.2024 20:22 Ответить
Його чекають на ПЕРЕДОВІЙ для Захисту України, а воно з мигалками та свістєлками, по послицях майбутніх розсікають, на казенних авто!!
Це ж повторення дна ригоАНАЛІВ!! А потім НАВТЬОКИ з Україні!!
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17.09.2024 21:39 Ответить
В Україні вже давно існує ******* система феодалізму. Де одні мають йти на фронт і вмирати без зброї і техніки, а інші їдять, п'ють, *буть ескортниць які ще не виїхали закордон та гуляють і їздять Києвом з мігалками. Такого темного майбутнього для України мабуть ніхто навіть в 90-х не уявляв але весь світ і Зевлада зробили все щоб так і було. Мені прикро це писати але це і є культурний та фізичний геноцид Українського народу
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17.09.2024 20:40 Ответить
Кращі друзі ОПЗЄ.
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17.09.2024 21:48 Ответить
Тварини!!!!
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17.09.2024 22:32 Ответить
ТоВсьоСвоілЮді.
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17.09.2024 22:47 Ответить
Дружбанам номери прикриття решті закон...
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17.09.2024 22:55 Ответить
Клоун розплодив круг себе одних " бояр", хазяяїв життя. Навіть при януковичу скільки бидла з привілеями не водилось.
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17.09.2024 23:26 Ответить
И что тут такого? У нас сын завхоза Януковича Кравець является замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете, и распоряжается столичной землей, пока его отец - старший Кравець раскидывает в покер в ресторане Ишак с Арахамией (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем), пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а лепший друг завхоза Кравца регианал Кушнир, он же глава Киевгорстроя с женой побрил холдинг и инвесторов на миллиарды и спокойно вывел активы через подконтрольный Кристалбанк, да загорает себе в своей вилле за 20 млн евро без единого уголовного дела благодаря Дерьмаку и Татарову под руководством бывшего главы администрации Януковича Левочкина, вот такое шапито. Зеленые кровавые клоуны это лучшие друзья региАналов, вон там уже Суд принял решение в пользу Портнова об исключении его из Реестра предателей, скоро вернется в Украину и получит героя
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18.09.2024 00:20 Ответить
чекаємо...
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18.09.2024 06:09 Ответить
С приходом гнусавой падлы вся мерзлота вылезла
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18.09.2024 08:59 Ответить
все в гандонів є - велика машина, ліві номера , військове звання, но не безсмертні уроди, на кожного клоуна знайдеться свій бетонний блок
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18.09.2024 09:17 Ответить
Файно живуть нічого не виробляючи...
Зате є можливість швидко виявити усіх злочинців - реєстр автівок мвс - сортування по ціні, усі за 50000 - злодії.
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18.09.2024 11:01 Ответить
 
 