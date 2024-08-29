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"Слуга народа" Копытин попал в ДТП на трассе Киев-Одесса: его госпитализировали

Нардеп Копитін потрапив у ДТП

На автодороге Киев-Одесса, в Белой Церкви, вечером среды, 28 августа, произошло ДТП с участием одного из действующих народных депутатов. Он был пассажиром в автомобиле, который въехал в бетонное препятствие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.

"28 августа около 24:00 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Белая Церковь, на 78 километре автодороги Киев-Одесса, в направлении столицы, автомобиль въехал в бетонные блоки", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель Toyota не справился с управлением и совершил наезд на бетонное препятствие.

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Водителя и его пассажира, которым оказался действующий народный депутат Украины, госпитализировали в больницу. У водителя предварительно диагностировали переломы позвоночника, руки и травму головы. Пассажира внедорожника также госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника и травму головы.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)

По данным источников СМИ, пострадавшим оказался действующий народный депутат Украины Игорь Копытин.

Автор: 

депутат (3312) ДТП (7671) Копытин Игорь (12)


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Топ комментарии
+21
За правилами дорожнього руху бетонні блоки повинні відстрибувати у бік при зустрічі з авто нардепа! й звільняти дорогу!
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29.08.2024 19:28
+21
Хоч одна хороша новина за цілий день...
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29.08.2024 19:31
+18
Дуже низько летіли, "хазаєва жизні"?
Звісно, шкода людей... але "слуги народу" в їх число не входять.
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29.08.2024 19:36
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Слава богу!
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29.08.2024 19:22 Ответить
....що бетонна перешкода не постраждала
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30.08.2024 00:39 Ответить
Топ-новина! Нема чим зайнятись?
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29.08.2024 19:22 Ответить
На фоні загиблого льотчика така новина просто кощунство.
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29.08.2024 20:13 Ответить
Не переживайте. Копитін копита не відкине. Все буде добре.
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29.08.2024 19:27 Ответить
у копитіна з цінного тільки підкови ))
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29.08.2024 19:29 Ответить
Кому добре🤔 От коли відкине, - тоді буде по справжньому добре, адже всім добре, коли кінець буде добрий 🤗 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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29.08.2024 19:36 Ответить
Яка лікарня! Добити, щоб не мучився. Чим менше слуг, тим краще для країни.
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29.08.2024 20:15 Ответить
Треба піти чекушку бахнути
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29.08.2024 19:28 Ответить
так живий же, курва !

як за живого служку пити ?
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30.08.2024 00:40 Ответить
За правилами дорожнього руху бетонні блоки повинні відстрибувати у бік при зустрічі з авто нардепа! й звільняти дорогу!
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29.08.2024 19:28 Ответить
Певне бетонні стовбики відливались на якомусь із порошенківських ЖБК, зуб даю... депутата копитіна, який ДАІшники викулупали з отого самого стовбика 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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29.08.2024 19:39 Ответить
Хоч одна хороша новина за цілий день...
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29.08.2024 19:31 Ответить
Варто Єноту збацати переможного гопака 😝😝😝😜🤪
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29.08.2024 19:40 Ответить
Хороша новина тільки на пів шишечки,нажаль "Слуга" вижив
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29.08.2024 21:44 Ответить
на трасі можно потрапити в аварію з таких причин
-п'яний бикував (бо зелений) та їхав зі швидкістью 210 км на годину
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29.08.2024 19:31 Ответить
При такій швидкості від копитіна одні копита залишились би.
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30.08.2024 08:48 Ответить
При загальній народній нелюбові до "слуг",ця новина є більш ніж приємною. Нічого особистого.
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29.08.2024 19:32 Ответить
Скопитився.
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29.08.2024 19:33 Ответить
А кто положил эти блоки, разберитесь.
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29.08.2024 19:33 Ответить
йой
та хай буде
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29.08.2024 19:35 Ответить
Дуже низько летіли, "хазаєва жизні"?
Звісно, шкода людей... але "слуги народу" в їх число не входять.
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29.08.2024 19:36 Ответить
Слуги це витратний матеріал, за чим там жаліти 🤔🧐😁
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29.08.2024 19:41 Ответить
комендантська година, ні не чув....
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29.08.2024 19:37 Ответить
Допуски..перепустки..
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29.08.2024 19:41 Ответить
карма.....
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29.08.2024 20:40 Ответить
А перед тим електричні стовби дорогу перебігли...
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29.08.2024 19:39 Ответить
Нардеп от "СН" Игорь Копытин попал в ДТП, врезавшись в бетонные блоки - https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/29/7472523/ УП

Автокатастрофа произошла вчера в 23:31 в г. Белая Церковь, в результате которой Копытин, пассажир внедорожника Toyota Land Cruiser Prado с номерами КА3573МС, получил множественные травмы, переломы и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2.

Точные обстоятельства, как состояние водителя и нардепа в момент ДТП уточняются.
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29.08.2024 19:40 Ответить
Дуже дивно, бо є фотки Тойоти з номерами АЕ 2203 О..
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29.08.2024 21:26 Ответить
Вы правы, УП даже в своей новости выкладывает это фото... Но при этом в новости пишут другой номер.
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29.08.2024 21:36 Ответить
Думав пожартувати, але бачу тут вже)
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29.08.2024 19:43 Ответить
Ніхто і не поспівчуває
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29.08.2024 19:47 Ответить
Нікому не можна порушувати ПДР , і депутатським водіям теж .
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29.08.2024 19:55 Ответить
Бетонні блоки за цим слідкують.Щоб професіанали не порушували ПДР.
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29.08.2024 20:36 Ответить
Жаль... що не Безгугла
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29.08.2024 19:55 Ответить
Її бетонний блок ще на неї чекає...
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30.08.2024 00:13 Ответить
Дослужилися "Слуги" до такої народної ненависті!
Але, що вдієш - що заслужили, те й отримали!
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29.08.2024 19:55 Ответить
НЕПРАВДА! Це бетонна перешкода наїхала на копитіна
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29.08.2024 20:17 Ответить
чому тільки один пасажир?)))не кажіть ,що в комендантську годину іхав у справах
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29.08.2024 20:29 Ответить
Жодного співчуття до "слуг" немає .
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29.08.2024 20:37 Ответить
та лошаді в тойоті іспугалісь бетонной перешкоди і всі разом понесли!! )
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29.08.2024 20:43 Ответить
в принципі, з такою лошадіною фамілією у нього на роду було написано "попадёть под лошадь" )) а в тій тойоті лошадєй було огого! циганам не перекрасти )))
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29.08.2024 20:41 Ответить
Як можна відповідальність за державу делегувати особі, котра навіть за безпеку руху власного авто відповідати не здатна. Максимум- пасажир і "тіхонєчка підє лєсам".
Добре хоч люди у ДТП не постраждали.
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29.08.2024 20:46 Ответить
Не подохло? Шкода...
Краще б льотчик вижив...
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29.08.2024 21:30 Ответить
Піздец і що тепер. Якщо слуга народу то навпаки хай іде на.....й
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29.08.2024 21:36 Ответить
Так сдохла зелена потвора,чи живой!
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29.08.2024 21:36 Ответить
Баллоны не сдюжили...

- Копытин, милый, не отставай!
- Как же, Глеб Егорыч, «не отставай»? У «Студера» мотор втрое... Глеб Егорыч, ещё немного и мои баллоны не сдюжат ...
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29.08.2024 21:43 Ответить
було б чого жаліти. зелене світло у бетоні перешкоди усім слугам урода.
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29.08.2024 21:45 Ответить
питання - "а хто це?" - відповідь - ""слуга народу"- та й грець з ним, хай сдохне - добре для України
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29.08.2024 22:00 Ответить
Перелом позвоночника..
Если этот зелёный нормальный, я бы лучше пожелал ему смерти..
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29.08.2024 22:04 Ответить
Чем лежать без движения до конца жизни
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29.08.2024 22:05 Ответить
Перелом позвоночника еще не означает паралич. Могли пострадать только позвонки, а спинной мозг остался без повреждений.
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30.08.2024 08:54 Ответить
Добре, що люди не постраждали!
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29.08.2024 23:01 Ответить
 
 