"Слуга народа" Копытин попал в ДТП на трассе Киев-Одесса: его госпитализировали
На автодороге Киев-Одесса, в Белой Церкви, вечером среды, 28 августа, произошло ДТП с участием одного из действующих народных депутатов. Он был пассажиром в автомобиле, который въехал в бетонное препятствие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.
"28 августа около 24:00 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Белая Церковь, на 78 километре автодороги Киев-Одесса, в направлении столицы, автомобиль въехал в бетонные блоки", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что 33-летний водитель Toyota не справился с управлением и совершил наезд на бетонное препятствие.
Водителя и его пассажира, которым оказался действующий народный депутат Украины, госпитализировали в больницу. У водителя предварительно диагностировали переломы позвоночника, руки и травму головы. Пассажира внедорожника также госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника и травму головы.
По факту ДТП следователи начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)
По данным источников СМИ, пострадавшим оказался действующий народный депутат Украины Игорь Копытин.
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як за живого служку пити ?
-п'яний бикував (бо зелений) та їхав зі швидкістью 210 км на годину
йой
та хай буде
Звісно, шкода людей... але "слуги народу" в їх число не входять.
Автокатастрофа произошла вчера в 23:31 в г. Белая Церковь, в результате которой Копытин, пассажир внедорожника Toyota Land Cruiser Prado с номерами КА3573МС, получил множественные травмы, переломы и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2.
Точные обстоятельства, как состояние водителя и нардепа в момент ДТП уточняются.
Але, що вдієш - що заслужили, те й отримали!
Добре хоч люди у ДТП не постраждали.
Краще б льотчик вижив...
- Копытин, милый, не отставай!
- Как же, Глеб Егорыч, «не отставай»? У «Студера» мотор втрое... Глеб Егорыч, ещё немного и мои баллоны не сдюжат ...
Если этот зелёный нормальный, я бы лучше пожелал ему смерти..