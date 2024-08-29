"Слуга народа" Копытин попал в ДТП на трассе Киев-Одесса: его госпитализировали

На автодороге Киев-Одесса, в Белой Церкви, вечером среды, 28 августа, произошло ДТП с участием одного из действующих народных депутатов. Он был пассажиром в автомобиле, который въехал в бетонное препятствие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.

"28 августа около 24:00 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Белая Церковь, на 78 километре автодороги Киев-Одесса, в направлении столицы, автомобиль въехал в бетонные блоки", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель Toyota не справился с управлением и совершил наезд на бетонное препятствие.

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Водителя и его пассажира, которым оказался действующий народный депутат Украины, госпитализировали в больницу. У водителя предварительно диагностировали переломы позвоночника, руки и травму головы. Пассажира внедорожника также госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника и травму головы.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)

По данным источников СМИ, пострадавшим оказался действующий народный депутат Украины Игорь Копытин.