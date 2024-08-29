"Слуга народу" Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса: його госпіталізували
На автодорозі Київ-Одеса, у Білій Церкві, увечері середи, 28 серпня, сталась ДТП за участі одного з чинних народних депутатів. Він був пасажиром в авто, яке в'їхало в бетонну перешкоду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє головне управління Національної поліції у Київській області.
"28 серпня близько 24 години до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Біла Церква, на 78 кілометрі автодороги Київ-Одеса, в напрямку столиці, автомобіль в’їхав у бетонні блоки", - ідеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що 33-річний водій Toyota не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонну перешкоду.
Водія та його пасажира, яким виявився діючий народний депутат України, ушпиталили до лікарні. У кермувальника попередньо діагностували переломи хребта, руки та травму голови. Пасажира позашляховика також госпіталізували з підозрою на перелом хребта та травму голови.
За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України)
За даними джерел ЗМІ, постраждалим виявився чинний народний депутат України Ігор Копитін.
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як за живого служку пити ?
-п'яний бикував (бо зелений) та їхав зі швидкістью 210 км на годину
йой
та хай буде
Звісно, шкода людей... але "слуги народу" в їх число не входять.
Автокатастрофа произошла вчера в 23:31 в г. Белая Церковь, в результате которой Копытин, пассажир внедорожника Toyota Land Cruiser Prado с номерами КА3573МС, получил множественные травмы, переломы и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2.
Точные обстоятельства, как состояние водителя и нардепа в момент ДТП уточняются.
Але, що вдієш - що заслужили, те й отримали!
Добре хоч люди у ДТП не постраждали.
Краще б льотчик вижив...
- Копытин, милый, не отставай!
- Как же, Глеб Егорыч, «не отставай»? У «Студера» мотор втрое... Глеб Егорыч, ещё немного и мои баллоны не сдюжат ...
Если этот зелёный нормальный, я бы лучше пожелал ему смерти..