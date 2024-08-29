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"Слуга народу" Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса: його госпіталізували

Нардеп Копитін потрапив у ДТП

На автодорозі Київ-Одеса, у Білій Церкві, увечері середи, 28 серпня, сталась ДТП за участі одного з чинних народних депутатів. Він був пасажиром в авто, яке в'їхало в бетонну перешкоду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє головне управління Національної поліції у Київській області.

"28 серпня близько 24 години до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Біла Церква, на 78 кілометрі автодороги Київ-Одеса, в напрямку столиці, автомобіль в’їхав у бетонні блоки", - ідеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 33-річний водій Toyota не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонну перешкоду.

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Водія та його пасажира, яким виявився діючий народний депутат України, ушпиталили до лікарні. У кермувальника попередньо діагностували переломи хребта, руки та травму голови. Пасажира позашляховика також госпіталізували з підозрою на перелом хребта та травму голови.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України)

За даними джерел ЗМІ, постраждалим виявився чинний  народний депутат України Ігор Копитін.

Автор: 

депутат (1773) ДТП (4465) Копитін Ігор (12)


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Топ коментарі
+21
За правилами дорожнього руху бетонні блоки повинні відстрибувати у бік при зустрічі з авто нардепа! й звільняти дорогу!
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29.08.2024 19:28
+21
Хоч одна хороша новина за цілий день...
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29.08.2024 19:31
+18
Дуже низько летіли, "хазаєва жизні"?
Звісно, шкода людей... але "слуги народу" в їх число не входять.
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29.08.2024 19:36
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Слава богу!
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29.08.2024 19:22 Відповісти
....що бетонна перешкода не постраждала
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30.08.2024 00:39 Відповісти
Топ-новина! Нема чим зайнятись?
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29.08.2024 19:22 Відповісти
На фоні загиблого льотчика така новина просто кощунство.
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29.08.2024 20:13 Відповісти
Не переживайте. Копитін копита не відкине. Все буде добре.
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29.08.2024 19:27 Відповісти
у копитіна з цінного тільки підкови ))
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29.08.2024 19:29 Відповісти
Кому добре🤔 От коли відкине, - тоді буде по справжньому добре, адже всім добре, коли кінець буде добрий 🤗 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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29.08.2024 19:36 Відповісти
Яка лікарня! Добити, щоб не мучився. Чим менше слуг, тим краще для країни.
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29.08.2024 20:15 Відповісти
Треба піти чекушку бахнути
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29.08.2024 19:28 Відповісти
так живий же, курва !

як за живого служку пити ?
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30.08.2024 00:40 Відповісти
За правилами дорожнього руху бетонні блоки повинні відстрибувати у бік при зустрічі з авто нардепа! й звільняти дорогу!
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29.08.2024 19:28 Відповісти
Певне бетонні стовбики відливались на якомусь із порошенківських ЖБК, зуб даю... депутата копитіна, який ДАІшники викулупали з отого самого стовбика 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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29.08.2024 19:39 Відповісти
Хоч одна хороша новина за цілий день...
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29.08.2024 19:31 Відповісти
Варто Єноту збацати переможного гопака 😝😝😝😜🤪
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29.08.2024 19:40 Відповісти
Хороша новина тільки на пів шишечки,нажаль "Слуга" вижив
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29.08.2024 21:44 Відповісти
на трасі можно потрапити в аварію з таких причин
-п'яний бикував (бо зелений) та їхав зі швидкістью 210 км на годину
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29.08.2024 19:31 Відповісти
При такій швидкості від копитіна одні копита залишились би.
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30.08.2024 08:48 Відповісти
При загальній народній нелюбові до "слуг",ця новина є більш ніж приємною. Нічого особистого.
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29.08.2024 19:32 Відповісти
Скопитився.
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29.08.2024 19:33 Відповісти
А кто положил эти блоки, разберитесь.
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29.08.2024 19:33 Відповісти
йой
та хай буде
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29.08.2024 19:35 Відповісти
Дуже низько летіли, "хазаєва жизні"?
Звісно, шкода людей... але "слуги народу" в їх число не входять.
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29.08.2024 19:36 Відповісти
Слуги це витратний матеріал, за чим там жаліти 🤔🧐😁
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29.08.2024 19:41 Відповісти
комендантська година, ні не чув....
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29.08.2024 19:37 Відповісти
Допуски..перепустки..
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29.08.2024 19:41 Відповісти
карма.....
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29.08.2024 20:40 Відповісти
А перед тим електричні стовби дорогу перебігли...
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29.08.2024 19:39 Відповісти
Нардеп от "СН" Игорь Копытин попал в ДТП, врезавшись в бетонные блоки - https://www.pravda.com.ua/news/2024/08/29/7472523/ УП

Автокатастрофа произошла вчера в 23:31 в г. Белая Церковь, в результате которой Копытин, пассажир внедорожника Toyota Land Cruiser Prado с номерами КА3573МС, получил множественные травмы, переломы и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2.

Точные обстоятельства, как состояние водителя и нардепа в момент ДТП уточняются.
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29.08.2024 19:40 Відповісти
Дуже дивно, бо є фотки Тойоти з номерами АЕ 2203 О..
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29.08.2024 21:26 Відповісти
Вы правы, УП даже в своей новости выкладывает это фото... Но при этом в новости пишут другой номер.
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29.08.2024 21:36 Відповісти
Думав пожартувати, але бачу тут вже)
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29.08.2024 19:43 Відповісти
Ніхто і не поспівчуває
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29.08.2024 19:47 Відповісти
Нікому не можна порушувати ПДР , і депутатським водіям теж .
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29.08.2024 19:55 Відповісти
Бетонні блоки за цим слідкують.Щоб професіанали не порушували ПДР.
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29.08.2024 20:36 Відповісти
Жаль... що не Безгугла
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29.08.2024 19:55 Відповісти
Її бетонний блок ще на неї чекає...
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30.08.2024 00:13 Відповісти
Дослужилися "Слуги" до такої народної ненависті!
Але, що вдієш - що заслужили, те й отримали!
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29.08.2024 19:55 Відповісти
НЕПРАВДА! Це бетонна перешкода наїхала на копитіна
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29.08.2024 20:17 Відповісти
чому тільки один пасажир?)))не кажіть ,що в комендантську годину іхав у справах
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29.08.2024 20:29 Відповісти
Жодного співчуття до "слуг" немає .
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29.08.2024 20:37 Відповісти
та лошаді в тойоті іспугалісь бетонной перешкоди і всі разом понесли!! )
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29.08.2024 20:43 Відповісти
в принципі, з такою лошадіною фамілією у нього на роду було написано "попадёть под лошадь" )) а в тій тойоті лошадєй було огого! циганам не перекрасти )))
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29.08.2024 20:41 Відповісти
Як можна відповідальність за державу делегувати особі, котра навіть за безпеку руху власного авто відповідати не здатна. Максимум- пасажир і "тіхонєчка підє лєсам".
Добре хоч люди у ДТП не постраждали.
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29.08.2024 20:46 Відповісти
Не подохло? Шкода...
Краще б льотчик вижив...
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29.08.2024 21:30 Відповісти
Піздец і що тепер. Якщо слуга народу то навпаки хай іде на.....й
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29.08.2024 21:36 Відповісти
Так сдохла зелена потвора,чи живой!
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29.08.2024 21:36 Відповісти
Баллоны не сдюжили...

- Копытин, милый, не отставай!
- Как же, Глеб Егорыч, «не отставай»? У «Студера» мотор втрое... Глеб Егорыч, ещё немного и мои баллоны не сдюжат ...
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29.08.2024 21:43 Відповісти
було б чого жаліти. зелене світло у бетоні перешкоди усім слугам урода.
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29.08.2024 21:45 Відповісти
питання - "а хто це?" - відповідь - ""слуга народу"- та й грець з ним, хай сдохне - добре для України
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29.08.2024 22:00 Відповісти
Перелом позвоночника..
Если этот зелёный нормальный, я бы лучше пожелал ему смерти..
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29.08.2024 22:04 Відповісти
Чем лежать без движения до конца жизни
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29.08.2024 22:05 Відповісти
Перелом позвоночника еще не означает паралич. Могли пострадать только позвонки, а спинной мозг остался без повреждений.
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30.08.2024 08:54 Відповісти
Добре, що люди не постраждали!
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29.08.2024 23:01 Відповісти
 
 