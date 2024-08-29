"Слуга народу" Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса: його госпіталізували

На автодорозі Київ-Одеса, у Білій Церкві, увечері середи, 28 серпня, сталась ДТП за участі одного з чинних народних депутатів. Він був пасажиром в авто, яке в'їхало в бетонну перешкоду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє головне управління Національної поліції у Київській області.

"28 серпня близько 24 години до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Біла Церква, на 78 кілометрі автодороги Київ-Одеса, в напрямку столиці, автомобіль в’їхав у бетонні блоки", - ідеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 33-річний водій Toyota не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонну перешкоду.

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Водія та його пасажира, яким виявився діючий народний депутат України, ушпиталили до лікарні. У кермувальника попередньо діагностували переломи хребта, руки та травму голови. Пасажира позашляховика також госпіталізували з підозрою на перелом хребта та травму голови.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України)

За даними джерел ЗМІ, постраждалим виявився чинний народний депутат України Ігор Копитін.