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Новини
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Соратник Портнова Писаренко, ексзаступник голови Нацполіції Тишлек та інші: хто і як зловживає привілеями на дорогах під час війни, - розслідування. ВIДЕО

За два з половиною роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на українських автошляхах в рази збільшилась кількість автівок зі спецсигналами й оперативними номерними знаками, яких немає в базі Національної поліції. Однак чи беруть всі ці люди участь у спеціальних операціях? Чи вони просто мають привілей бути на автошляхах кращими за інших або отримують такі переваги "по знайомству"?

Про це йдеться у розслідуванні журналіста "УП" Михайла Ткача "Перевірці не підлягають. Хто і як зловживає привілеями на дорогах під час війни", повідомляє Цензор.НЕТ.

Нардеп від "Слуги народу" Копитін

Зокрема, у матеріалі згадується ДТП за участі народного обранця від "Слуги народу" Ігоря Копитіна, яке сталося увечері середи, 28 серпня, на автодорозі Київ-Одеса, у Білій Церкві.

Розслідувач "Української правди" Михайло Ткач зазначає, що водій Копитіна представлявся поліцейським співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Також Ткач звернув увагу, що в соцмережах депутата є багато фото з очільником ГУР Кирилом Будановим.

"На момент ДТП авто вартістю більше мільйона гривень має номерні знаки із дніпровською реєстрацією, а у матеріалах правоохоронців зазначається справжній номерний знак авто вже з київською реєстрацією", - також зауважив Ткач.

За інформацією джерел видання у правоохоронних органах, авто, яким користується Копитін, має оперативний талон серії СК № 021401, виданий одразу в день реєстрації автомобіля. Цей талон забороняє зупинку або огляд машини.

У розпорядженні видання опинилося фото посвідчення водія Копитіна, яке підтверджує, що той справді належить до відповідної військової частини ГУР МО, але при цьому працює водієм нардепа.

Одразу ж після ДТП правоохоронці сфотографували і документи самого Копитіна, серед яких посвідчення ГУР, відповідно до якого депутат має військове звання капітан.

"УП" звернулася до ГУР з питаннями, на яких підставах народний депутат має посвідчення ГУР, оперативний талон та водія-військовослужбовця. На момент публікації розслідування відповідь видання не отримало.

Ткач зазначив, що якщо справжньою причиною ДТП було перевищення швидкості, то відповідні радари на трасах навіть якщо і зафіксують порушення правил таким авто, то оштрафувати нікого не зможуть, бо за цим оперативним номером не зареєстровано жодного власника.

Екснардеп та юрист Валерій Писаренко

У розслідуванні також згадується екснардеп та юрист Валерій Писаренка – близький соратник ексзаступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Як розповів Ткач, Писаренка почали помічати в Києві ще декілька місяців тому. У матеріалі йдеться, що охорона екснардепа може собі дозволити конспіративні заходи, а саме використання оперативних номерних знаків. Такі номерні знаки були зафіксовані на одному із автомобілів, яким пересувався Писаренко.

У соцмережі Facebook Михайло Ткач написав, що, за інформацією джерел "УП" у правоохоронних органах, наразі Писаренко підтримує зв'язок з Офісом президента Зеленського. У відповідь на запитання журналістів Писаренко підтвердив, що спілкується з Портновим, але заперечив звʼязки з ОП.

Щодо оперативних номерних знаків на авто, Писаренко заявляє, що це "пов’язано з певними особистими питаннями безпеки".

розслідування Ткача

розслідування Ткача

Ексзаступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек

Також команда розслідувачів "УП" помітила, що автомобілем із номерами прикриття, яких немає в базі Національної поліції, користується колишній заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек.

"УП" звернулася до Тишлека за коментарем, на яких підставах він користується номерами прикриття. Проте на момент публікації розслідування відповідь від нього так і не надійшла.

Нагадаємо, що раніше видання Bihus.Info оприлюднило розслідування стосовно чинного на той час заступника керівника Нацполіції Дмитра Тишлека, у якому йшлося, що правоохоронець користується нерухомістю і автомобілями родини партнера ватажка ростовського кримінального угрупування. Крім того, зазначалося, що дружина Тишлека навіть після початку повномасштабного вторгнення не позбулася російського паспорта.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відсторонив від посади заступника голови Нацполіції Тишлека.

Син бізнесмена Юрія Шумакова Денис Шумаков

Кілька місяців тому журналісти помітили, як у Києві курсує кортеж із автівок останніх моделей. Всі авто були обладнані номерними знаками прикриття, а автівки супроводу мали спецсигнали та стробоскопи. Крім цього, особа, яка пересувалася в кортежі, мала численну охорону.

"Оскільки номерні знаки оперативні, дізнатись, хто власник - неможливо. Тому декілька разів намагалися з’ясувати, хто користується автомобілями. І нарешті зафіксували власника. Цей молодий чоловік схожий на Шумакова Дениса Юрійовича", - йдеться у сюжеті.

Денис Шумаков – син відомого в минулому донецького бізнесмена Юрія Шумакова, який у часи президентства Віктора Януковича володів вугільними та енергетичними підприємствами на Донбасі.

Михайло Ткач зв’язався із Шумаковим-молодшим, щоб поцікавитися, чим він нині займається та як отримав привілеї у вигляді оперативних номерів та спецсигналів.

Спілкуючись із журналістом, Денис Шумаков відмовився пояснювати, звідки у нього номерні знаки прикриття.

Більше про те, хто сьогодні пересуваються українськими автошляхами під отриманими від правоохоронних органів "номерними знаками прикриття", дивіться у розслідуванні.

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Автор: 

авто (6167) розслідування (2270) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+18
Всі люстровані при Порошенку були реабілітовані приКлоуні. А.Богдан, А.Портнов, О.Татаров і т.д.
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17.09.2024 20:00
+17
портнова з писаренком привела в політику "юля"...

Мабуть ніхто не привів у політику стільки покидьків, як "юля".
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17.09.2024 19:45
+15
Рекордсмен по приводу до влади покидьків - "Голобородько".
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17.09.2024 19:55
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портнова з писаренком привела в політику "юля"...

Мабуть ніхто не привів у політику стільки покидьків, як "юля".
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17.09.2024 19:45 Відповісти
Тому й була в шоці коли ще не Єрмаківське кодло , а Беніне на Банковій її АТВЄРГЛО ,а потім й Єрмаківське теж...КУРВИ
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17.09.2024 19:49 Відповісти
Да.
"Новиє літса" бабцю Юлю просто використали та викинули.
Отак вони відносяться до стареньких інвалідів.
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17.09.2024 21:54 Відповісти
Гадаю,Ви помиляєтесь - зараз в політиці набагато більше покидьків,яки попали туда нещодавна.
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17.09.2024 22:31 Відповісти
Сам Ткач перейшов до УП з РС , щоб Фіала краще вислуговувся перед ОПУ ... Тепер вони знову взад фарбуються- й УП й НВ?
Та й саме РС Україна давали своїх журналістів на НВ Фіали гнати за ОПУ - тепер теж пашловзад?
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17.09.2024 19:48 Відповісти
хто повірить ,що в країні йде війна ? кубло злодіїв,зрадників,рвачів і просто дегенератів керує і розкрадає країну !
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17.09.2024 20:28 Відповісти
То війна для народу, а для ВР та ОП, це зовсім їнше. Вони іх сприймають екстериторіально, якби вони живуть у Монако.
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17.09.2024 20:35 Відповісти
ВР, ОП, НВ, УП- чув. РС не чув. Савпадєніє?
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17.09.2024 22:34 Відповісти
Помню як Писаренко в унісон з кацапами в 2009 році закрили гральний бізнес в Україні ...думаєте совпадєніє ? Та ну нафіг
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17.09.2024 19:48 Відповісти
Закрили гральний бізнес? А що не так? Він і так у нас весь на кацапів зареєстрований. ...І зараз.
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17.09.2024 20:04 Відповісти
Тож на нашіх кацапів.
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17.09.2024 20:37 Відповісти
тімашонка взагаліто
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17.09.2024 21:30 Відповісти
Рекордсмен по приводу до влади покидьків - "Голобородько".
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17.09.2024 19:55 Відповісти
Всі люстровані при Порошенку були реабілітовані приКлоуні. А.Богдан, А.Портнов, О.Татаров і т.д.
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17.09.2024 20:00 Відповісти
То була не люстрація, то була кастрація самих себе. Такої ганебної люстрації ніколи не було. Навіть розуму не вистачило зробити нормальну люстрацію, а не позорище.
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17.09.2024 20:11 Відповісти
А ну нагадай де ці прекрасні люди були з 2014 до 2019 року.

А тепер вони поважні ефективні менеджери Зеленського.
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17.09.2024 21:52 Відповісти
Нагадую А. Богдан
На позачергових https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014 парламентських виборах 2014 року балотувався за списками https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Блоку Порошенка під № 74, однак до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Верховної Ради VIII скликання не пройшовhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21 [20] .
-----------
Що пам'ять як у рибки?
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17.09.2024 22:12 Відповісти
І куди він наболотувався?
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17.09.2024 22:15 Відповісти
На позачергових https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2014 парламентських виборах 2014 року балотувався за списками https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Блоку Порошенка під № 74, однак до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Верховної Ради VIII скликання не пройшов.
2016 року з'їздом партії був виключений зі списку разом з іншими 12 кандидатами.
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17.09.2024 22:40 Відповісти
Це якраз дуже важливо.
Нічого Богдан при Порошенко не отримав і був люстрований.

А от при ЗЄ Богдан отримав посаду голови ОП. Одразу після того, як при ЗЄ в Україну повернувся Коломойський.
Після Богдана головою ОП стала людина Тадеєва (бойовик Януковича) Єрмак.

Подоляк, який був піарником Януковича, тепер піарник Зеленського.
При ЗЄ Портнов повернувся в Україну. При ЗЄ людина Портнова Татаров отримав посаду в ОП.
При ЗЄ людина Сивковича Гетманцев отримав посаду у ВР.
При ЗЄ людина Деркача Галущенко головує у Міненерго.
При ЗЄ головами ОВА призначені колаборанти та зрадники.
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17.09.2024 22:42 Відповісти
Здається Гєннадій трохи обісрався...
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18.09.2024 12:15 Відповісти
зе-н*ркооман, по Вашому, вигнавши віл влади усіх патріотів і набравши кацапо-малайське фсб шобло, поступив краще ???
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18.09.2024 06:09 Відповісти
Чесно кажучи страшно
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17.09.2024 20:00 Відповісти
За таке потрібно вводити тільки жорстке покарання з конфіскацією майна
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17.09.2024 20:12 Відповісти
Вони на себе будуть " вводить"?
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17.09.2024 23:24 Відповісти
Мать мая женщина!
2004 год, дом Учителя, на сцене - молодой борец от «МОЛОДЬ ПРОТИ КОРУПЦІЇ»
Узнаю, узнаю брата Колю!

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17.09.2024 20:22 Відповісти
Його чекають на ПЕРЕДОВІЙ для Захисту України, а воно з мигалками та свістєлками, по послицях майбутніх розсікають, на казенних авто!!
Це ж повторення дна ригоАНАЛІВ!! А потім НАВТЬОКИ з Україні!!
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17.09.2024 21:39 Відповісти
В Україні вже давно існує ******* система феодалізму. Де одні мають йти на фронт і вмирати без зброї і техніки, а інші їдять, п'ють, *буть ескортниць які ще не виїхали закордон та гуляють і їздять Києвом з мігалками. Такого темного майбутнього для України мабуть ніхто навіть в 90-х не уявляв але весь світ і Зевлада зробили все щоб так і було. Мені прикро це писати але це і є культурний та фізичний геноцид Українського народу
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17.09.2024 20:40 Відповісти
Кращі друзі ОПЗЄ.
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17.09.2024 21:48 Відповісти
Тварини!!!!
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17.09.2024 22:32 Відповісти
ТоВсьоСвоілЮді.
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17.09.2024 22:47 Відповісти
Дружбанам номери прикриття решті закон...
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17.09.2024 22:55 Відповісти
Клоун розплодив круг себе одних " бояр", хазяяїв життя. Навіть при януковичу скільки бидла з привілеями не водилось.
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17.09.2024 23:26 Відповісти
И что тут такого? У нас сын завхоза Януковича Кравець является замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете, и распоряжается столичной землей, пока его отец - старший Кравець раскидывает в покер в ресторане Ишак с Арахамией (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем), пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а лепший друг завхоза Кравца регианал Кушнир, он же глава Киевгорстроя с женой побрил холдинг и инвесторов на миллиарды и спокойно вывел активы через подконтрольный Кристалбанк, да загорает себе в своей вилле за 20 млн евро без единого уголовного дела благодаря Дерьмаку и Татарову под руководством бывшего главы администрации Януковича Левочкина, вот такое шапито. Зеленые кровавые клоуны это лучшие друзья региАналов, вон там уже Суд принял решение в пользу Портнова об исключении его из Реестра предателей, скоро вернется в Украину и получит героя
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18.09.2024 00:20 Відповісти
чекаємо...
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18.09.2024 06:09 Відповісти
С приходом гнусавой падлы вся мерзлота вылезла
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18.09.2024 08:59 Відповісти
все в гандонів є - велика машина, ліві номера , військове звання, но не безсмертні уроди, на кожного клоуна знайдеться свій бетонний блок
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18.09.2024 09:17 Відповісти
Файно живуть нічого не виробляючи...
Зате є можливість швидко виявити усіх злочинців - реєстр автівок мвс - сортування по ціні, усі за 50000 - злодії.
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18.09.2024 11:01 Відповісти
 
 