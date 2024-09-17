Соратник Портнова Писаренко, ексзаступник голови Нацполіції Тишлек та інші: хто і як зловживає привілеями на дорогах під час війни, - розслідування. ВIДЕО

За два з половиною роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на українських автошляхах в рази збільшилась кількість автівок зі спецсигналами й оперативними номерними знаками, яких немає в базі Національної поліції. Однак чи беруть всі ці люди участь у спеціальних операціях? Чи вони просто мають привілей бути на автошляхах кращими за інших або отримують такі переваги "по знайомству"?

Про це йдеться у розслідуванні журналіста "УП" Михайла Ткача "Перевірці не підлягають. Хто і як зловживає привілеями на дорогах під час війни", повідомляє Цензор.НЕТ.

Нардеп від "Слуги народу" Копитін

Зокрема, у матеріалі згадується ДТП за участі народного обранця від "Слуги народу" Ігоря Копитіна, яке сталося увечері середи, 28 серпня, на автодорозі Київ-Одеса, у Білій Церкві.

Розслідувач "Української правди" Михайло Ткач зазначає, що водій Копитіна представлявся поліцейським співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Також Ткач звернув увагу, що в соцмережах депутата є багато фото з очільником ГУР Кирилом Будановим.

"На момент ДТП авто вартістю більше мільйона гривень має номерні знаки із дніпровською реєстрацією, а у матеріалах правоохоронців зазначається справжній номерний знак авто вже з київською реєстрацією", - також зауважив Ткач.

За інформацією джерел видання у правоохоронних органах, авто, яким користується Копитін, має оперативний талон серії СК № 021401, виданий одразу в день реєстрації автомобіля. Цей талон забороняє зупинку або огляд машини.

У розпорядженні видання опинилося фото посвідчення водія Копитіна, яке підтверджує, що той справді належить до відповідної військової частини ГУР МО, але при цьому працює водієм нардепа.

Одразу ж після ДТП правоохоронці сфотографували і документи самого Копитіна, серед яких посвідчення ГУР, відповідно до якого депутат має військове звання капітан.

"УП" звернулася до ГУР з питаннями, на яких підставах народний депутат має посвідчення ГУР, оперативний талон та водія-військовослужбовця. На момент публікації розслідування відповідь видання не отримало.

Ткач зазначив, що якщо справжньою причиною ДТП було перевищення швидкості, то відповідні радари на трасах навіть якщо і зафіксують порушення правил таким авто, то оштрафувати нікого не зможуть, бо за цим оперативним номером не зареєстровано жодного власника.

Екснардеп та юрист Валерій Писаренко

У розслідуванні також згадується екснардеп та юрист Валерій Писаренка – близький соратник ексзаступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Як розповів Ткач, Писаренка почали помічати в Києві ще декілька місяців тому. У матеріалі йдеться, що охорона екснардепа може собі дозволити конспіративні заходи, а саме використання оперативних номерних знаків. Такі номерні знаки були зафіксовані на одному із автомобілів, яким пересувався Писаренко.

У соцмережі Facebook Михайло Ткач написав, що, за інформацією джерел "УП" у правоохоронних органах, наразі Писаренко підтримує зв'язок з Офісом президента Зеленського. У відповідь на запитання журналістів Писаренко підтвердив, що спілкується з Портновим, але заперечив звʼязки з ОП.

Щодо оперативних номерних знаків на авто, Писаренко заявляє, що це "пов’язано з певними особистими питаннями безпеки".

Ексзаступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек

Також команда розслідувачів "УП" помітила, що автомобілем із номерами прикриття, яких немає в базі Національної поліції, користується колишній заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек.

"УП" звернулася до Тишлека за коментарем, на яких підставах він користується номерами прикриття. Проте на момент публікації розслідування відповідь від нього так і не надійшла.

Нагадаємо, що раніше видання Bihus.Info оприлюднило розслідування стосовно чинного на той час заступника керівника Нацполіції Дмитра Тишлека, у якому йшлося, що правоохоронець користується нерухомістю і автомобілями родини партнера ватажка ростовського кримінального угрупування. Крім того, зазначалося, що дружина Тишлека навіть після початку повномасштабного вторгнення не позбулася російського паспорта.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відсторонив від посади заступника голови Нацполіції Тишлека.

Син бізнесмена Юрія Шумакова Денис Шумаков

Кілька місяців тому журналісти помітили, як у Києві курсує кортеж із автівок останніх моделей. Всі авто були обладнані номерними знаками прикриття, а автівки супроводу мали спецсигнали та стробоскопи. Крім цього, особа, яка пересувалася в кортежі, мала численну охорону.

"Оскільки номерні знаки оперативні, дізнатись, хто власник - неможливо. Тому декілька разів намагалися з’ясувати, хто користується автомобілями. І нарешті зафіксували власника. Цей молодий чоловік схожий на Шумакова Дениса Юрійовича", - йдеться у сюжеті.

Денис Шумаков – син відомого в минулому донецького бізнесмена Юрія Шумакова, який у часи президентства Віктора Януковича володів вугільними та енергетичними підприємствами на Донбасі.

Михайло Ткач зв’язався із Шумаковим-молодшим, щоб поцікавитися, чим він нині займається та як отримав привілеї у вигляді оперативних номерів та спецсигналів.

Спілкуючись із журналістом, Денис Шумаков відмовився пояснювати, звідки у нього номерні знаки прикриття.

Більше про те, хто сьогодні пересуваються українськими автошляхами під отриманими від правоохоронних органів "номерними знаками прикриття", дивіться у розслідуванні.

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