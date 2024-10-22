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Налоговик-"слуга" Хотенко одолжила почти 3 млн грн у 12-летнего сына и получила две квартиры в подарок от матери - гражданки РФ

Розслідувачі розповіли про позику Хотенко від неповнолітнього сина

И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области, которая также является депутатом Ривненского горсовета от "Слуги народа" Елена Хотенко в 2018 году заняла 2,8 млн грн у своего сына - которому на тот момент было всего 12 лет. А во время полномасштабной войны налоговик-"слуга" получила две квартиры в подарок от матери - гражданки России.

Об этом говорится в расследовании Антикоррупционного центра "Межа", информирует Цензор.НЕТ.

Кто такая Елена Хотенко?

Елена Хотенко - является депутатом Ривненского горсовета от "Слуги народа". С августа 2024-го "слуга" из Ривненского горсовета руководит налоговой Сумской области.

Как отмечает глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец, также Хотенко занимается волонтерством и является экспертом по вопросам фискальной политики.

Займ в 2,8 млн грн от 12-летнего сына

Хотенко із сином

В 2018 году Хотенко заняла 2,8 млн грн у своего сына - которому на то время было 12 лет. В декларации за прошлый год на Хотенко продолжает "висеть" этот заем.

позика для Хотенко від сина

В то же время, Хотенко, которая должна сыну почти 3 млн грн, одолжила третьему лицу 30 тыс. долларов.

Сейчас сын депутата - успешный 18-летний ФЛП, который по декларации матери, за прошлый год получил 3 млн грн дохода.

Сама Хотенко в 2023 году получила 2,66 млн грн от предпринимательской деятельности.

Ездит чиновница на элитном авто - LEXUS NX 200 2021 г.в. Который, по данным декларации, стоит 1,208 млн грн.

Хотенко, декларація

Подарки от матери

На третьем месяце полномасштабного вторжения Хотенко получила две квартиры в подарок от матери - гражданки России. Стоимость жилья явно занижена. Задекларированная стоимость квартиры в Ривном - 50 тыс. грн.

Подобное жилье - в нескольких минутах от набережной, в самом центре города размером почти 38 квадратных метров на рынке стоило в то время не менее 672 тыс. грн. (23 тысячи долларов на тот момент). Это более чем в 13 раз превышает задекларированную сумму.

Налоговик-"слуга" через несколько дней после оформления квартиры в Ривном получила в подарок еще одну - квартиру в Киеве площадью 46 квадратов. И опять же, оценочная стоимость смешная - 100 тысяч грн, тогда как рыночная составляла минимум 870 тыс. грн.

Хотенко подарунки від метарі-росіянки

Для Хотенко один задекларированный квадратный метр в столице стоил около 70 долларов.

"По словам экспертов в сфере недвижимости, даже с учетом условий, в которых оказался рынок в Киеве после завершения боев за столицу, указанная декларанткой стоимость подарка не соответствует его реальной цене", - говорится в расследовании.

Незадекларированное состояние мужа

В расследовании говорится, что в 2016 году Хотенко не задекларировала имущество мужа - часть дома в Ривненской области.

"Находясь тогда в должности заместителя начальника налоговой Запорожской области, Хотенко не случайно "забыла" о доме общей площадью в 550 квадратов. Часто таких неточностей допускают чиновники, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов относительно происхождения средств на такое имущество", - говорится в расследовании.

Маловероятно, что налоговица не знала о доме мужа, ведь половина этого дома принадлежала тогда ее матери - гражданке России Людмиле Тимофеенко. Именно эту половину мать подарила дочери в прошлом году.

"Интересно, что Хотенко декларирует в собственности целый дом, хоть и меньшей на 50 квадратов площадью. На самом деле половина дома принадлежит ее бывшему мужу - Андрею Хотенко, с которым Елена развелась в 2019 году", - говорится в материале.

Расследователи добавляют, что стоимость имущества явно занижена - всего 30 тыс. грн. Тогда как реальная рыночная цена дома составляет не менее 10,8 млн грн. Ведь стоимость квадратного метра жилья в Ривненской области стартует от 600 долл. (около 24 тыс. грн).

Читайте также: Незаконное обогащение на 20 миллионов: НАБУ сообщило о подозрении депутату от "Слуги народа"

Автор: 

декларация (1366) расследование (3049) Слуга народа (2636)


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Топ комментарии
+67
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22.10.2024 17:37 Ответить
+59
це просто харькають вже мудрому наріду в лице.
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22.10.2024 17:36 Ответить
+48
Є прокурор, але він того, трохи інвалід.
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22.10.2024 17:42 Ответить
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Талановитий хлопчик, весь у маму.
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22.10.2024 18:00 Ответить
Ждуньі
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22.10.2024 18:17 Ответить
То що там з підвищенням податків? Вистачить вже податківцям? Бо бачу, якби не родичі то з голоду пухли б.
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22.10.2024 18:22 Ответить
Цирковое представление продолжается,до конца много еще интересного,просим вас не покидать свои места в Украине.
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22.10.2024 18:24 Ответить
Поки що замість урану зеленський збагачує однопартійців
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22.10.2024 18:27 Ответить
Він же не фізик-атомщик а простий хлопець з народу, косарь, косить зелень, уран відпочиває.
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22.10.2024 19:03 Ответить
Генеральный прокурор - подав у відставку. Надо розуміти,що тепер інших інвалідів - прокурорів нікому навіть ...облаяти! Не говорячи вже притягти до кримінальної відповідальності...Одна надія на Єрмака - може тоже сам піде....
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22.10.2024 18:32 Ответить
А шо нариду не нравится?сами выучили,воспитали,взлелеяли и выбрали.Все сами,от большого ума.Каков нарит таки и слуги.
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22.10.2024 18:32 Ответить
Ну не знаю,Портніков сказав,що якщо вас більше турбує громадянство рф у родичів держслужбовців під час війни,то чемадан-вокзал-Варшава,і не морочьте тут нікому голову.
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22.10.2024 18:39 Ответить
Кожен день зелена пліснява пробиває дно все глибше і глибше, по всіх "фронтах"! Цікаво зеєрмак думає о наслідках свого керування, чи має надію втекти? 🤬
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22.10.2024 18:40 Ответить
Не бачу нічого дивного.
Звичайна ''слуга народу зеленського''.
Батьки москалі з **********.
Напевно підготувала собі ''запасний аеродроми'' десь в *********.
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22.10.2024 18:41 Ответить
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22.10.2024 19:00 Ответить
ще одна "пісяюча дєвочка" в очі вдячному лохторату імені Зєлєнскага - місцева, рівненьська достопрімєчатєльность...
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22.10.2024 19:01 Ответить
А навіщо податки підняли? Не бачу логіки, якщо можна було задіяти внутрішньопартійні ресурси
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22.10.2024 19:27 Ответить
А сына, небось, с мамки то и расписку взял.
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22.10.2024 19:37 Ответить
Чому ДБРи, НАБУ й інші правоохоронні органи не цікавляться у всіх цих багатющих родичів-мільйонерів, де вони взяли свої кошти? Переписав на маму, которая любіт скорость, на синочка-підлітка, на діда сторічного свої мільярди - і все ОК? Треба, як у Франції, або в інших країнах - трусять всіх, на кого корупціонер-злодюга цінності й гроші переписав. І порушують кримінальні справи на його родичів, дружин, коханок, - з вимогою довести легальність зароблених мільйонів.
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22.10.2024 19:50 Ответить
Я теж про це подумав. Краще попередити такий крок ніж потім судитися з цими гнідами… а взагалі то цей факт підтверджує що в кадрових органах, в органах яки здійснюють різного роду спецперевірки, в органах правоохоронців і т.д. , які приймають цю людину на державну службу сидять такі ж хабарники та такі ж «інваліди». Як що це так, то не світить нам ні ЄС ні членство в Альянсі… І це через вас пацюки-хабарники!!!
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22.10.2024 20:01 Ответить
Ви пропонуєте дуже довгий шлях, який дає дуже багато можливостей ухилитися від відповідальності. Простіше перевірити декларацію 12-річного вундеркіндера, чи сплачені в нього податки з доходів ФО з суми у 3 млн. і відправити маму-податківця за несплату податків до в'язниці з конфіскацією всього майна.
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22.10.2024 20:50 Ответить
Валя, наши ДБР, НАБУ, МВД, ГП не правоохоронные органы, а ПРАВООХРЕНИТЕЛЬНЫЕ!!! Не путать праведное с грешным
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22.10.2024 20:53 Ответить
Отримала дохід від підприємницької діяльності??? Дивно, бо вважав що державний службовець не має права займатися підприємництвом.
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22.10.2024 20:00 Ответить
А для них все це можливо! Це нам не можна, а їм через знакомства можна все що завгодно. Я завжди наводжу приклад як мій приятель (сокурсник по політеху) хотів влаштуватися на держслужбу, але не пройшов спецперевірку через сестру яка ще у 1993 році вийшла заміж за кацапа та живе на Далекому Сході рашки. Він з нею взагалі не спілкується, але Йому відмовили. Це образливо ще й тому що - читаєш інфу в якої держслужбовці високого рангу мають не тільки непомірні статки, але й дружин з кацапськими паспортами і найближчу родню у фашистів. А як вони проходили ці перевірки??? Профанація, спеціально для пересічних лохів???
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22.10.2024 20:13 Ответить
*****, когда расстрелы начнутся?
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22.10.2024 20:21 Ответить
Не бачу ніякої проблеми. Мудрому наріду подобається, коли у барина добре йдуть справи. Рейтинг слуг народу тому у підтвердження.
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22.10.2024 20:23 Ответить
Завтра ******* ліквідує податкову???
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22.10.2024 20:56 Ответить
Наш потужний лідер збере РНБО і всіх накаже. Ну, як по весні всіх посадив
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22.10.2024 20:59 Ответить
Розпустить податкову
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22.10.2024 21:29 Ответить
В країні де прокурори є інвалідами важко працює закон. Що ви хочете від інвалідів ?
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22.10.2024 21:59 Ответить
ЗЕ! Прийшла весна, почали саджати.
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22.10.2024 22:09 Ответить
Цікаво, за кого народ буде голосувати: за товарища Маузера чи пана Кольта?
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22.10.2024 22:11 Ответить
Скорее всего Владимира Александровича на второй срок выберет.
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22.10.2024 22:49 Ответить
Лексус NX 2021 года? Какая-то нищебродка.
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22.10.2024 22:24 Ответить
Зараз ця пані ображатися почне типу - он людина аж 6,5 млн баксів поцупила а в мене лише 3 і стільки галасу. Ще й скаже - всі навкругитак роблять, а ви тільки мене слабку жіночку цькуєте!!!
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22.10.2024 22:31 Ответить
Вот потому они и богатые, что их дети начинают работать с самого раннего возраста. К 12 годам уже по несколько миллионов зарабатывают пока ваши детки в школу ходят
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22.10.2024 22:48 Ответить
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22.10.2024 22:59 Ответить
хлопчик мабудь на шкільних обідах з економив.
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22.10.2024 23:19 Ответить
Читаю новини і просто ах#єваю! Такої х#йні навіть при янукОвощу не було.
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23.10.2024 02:53 Ответить
Если не можешь бороться с налоговыми преступлениями, просто возглавь их.
Надёжный план.
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23.10.2024 06:44 Ответить
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