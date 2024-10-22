Налоговик-"слуга" Хотенко одолжила почти 3 млн грн у 12-летнего сына и получила две квартиры в подарок от матери - гражданки РФ
И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области, которая также является депутатом Ривненского горсовета от "Слуги народа" Елена Хотенко в 2018 году заняла 2,8 млн грн у своего сына - которому на тот момент было всего 12 лет. А во время полномасштабной войны налоговик-"слуга" получила две квартиры в подарок от матери - гражданки России.
Об этом говорится в расследовании Антикоррупционного центра "Межа", информирует Цензор.НЕТ.
Кто такая Елена Хотенко?
Елена Хотенко - является депутатом Ривненского горсовета от "Слуги народа". С августа 2024-го "слуга" из Ривненского горсовета руководит налоговой Сумской области.
Как отмечает глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец, также Хотенко занимается волонтерством и является экспертом по вопросам фискальной политики.
Займ в 2,8 млн грн от 12-летнего сына
В 2018 году Хотенко заняла 2,8 млн грн у своего сына - которому на то время было 12 лет. В декларации за прошлый год на Хотенко продолжает "висеть" этот заем.
В то же время, Хотенко, которая должна сыну почти 3 млн грн, одолжила третьему лицу 30 тыс. долларов.
Сейчас сын депутата - успешный 18-летний ФЛП, который по декларации матери, за прошлый год получил 3 млн грн дохода.
Сама Хотенко в 2023 году получила 2,66 млн грн от предпринимательской деятельности.
Ездит чиновница на элитном авто - LEXUS NX 200 2021 г.в. Который, по данным декларации, стоит 1,208 млн грн.
Подарки от матери
На третьем месяце полномасштабного вторжения Хотенко получила две квартиры в подарок от матери - гражданки России. Стоимость жилья явно занижена. Задекларированная стоимость квартиры в Ривном - 50 тыс. грн.
Подобное жилье - в нескольких минутах от набережной, в самом центре города размером почти 38 квадратных метров на рынке стоило в то время не менее 672 тыс. грн. (23 тысячи долларов на тот момент). Это более чем в 13 раз превышает задекларированную сумму.
Налоговик-"слуга" через несколько дней после оформления квартиры в Ривном получила в подарок еще одну - квартиру в Киеве площадью 46 квадратов. И опять же, оценочная стоимость смешная - 100 тысяч грн, тогда как рыночная составляла минимум 870 тыс. грн.
Для Хотенко один задекларированный квадратный метр в столице стоил около 70 долларов.
"По словам экспертов в сфере недвижимости, даже с учетом условий, в которых оказался рынок в Киеве после завершения боев за столицу, указанная декларанткой стоимость подарка не соответствует его реальной цене", - говорится в расследовании.
Незадекларированное состояние мужа
В расследовании говорится, что в 2016 году Хотенко не задекларировала имущество мужа - часть дома в Ривненской области.
"Находясь тогда в должности заместителя начальника налоговой Запорожской области, Хотенко не случайно "забыла" о доме общей площадью в 550 квадратов. Часто таких неточностей допускают чиновники, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов относительно происхождения средств на такое имущество", - говорится в расследовании.
Маловероятно, что налоговица не знала о доме мужа, ведь половина этого дома принадлежала тогда ее матери - гражданке России Людмиле Тимофеенко. Именно эту половину мать подарила дочери в прошлом году.
"Интересно, что Хотенко декларирует в собственности целый дом, хоть и меньшей на 50 квадратов площадью. На самом деле половина дома принадлежит ее бывшему мужу - Андрею Хотенко, с которым Елена развелась в 2019 году", - говорится в материале.
Расследователи добавляют, что стоимость имущества явно занижена - всего 30 тыс. грн. Тогда как реальная рыночная цена дома составляет не менее 10,8 млн грн. Ведь стоимость квадратного метра жилья в Ривненской области стартует от 600 долл. (около 24 тыс. грн).
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Звичайна ''слуга
народузеленського''.
Батьки москалі з **********.
Напевно підготувала собі ''запасний аеродроми'' десь в *********.
Надёжный план.