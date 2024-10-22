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Новини
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Податківиця-"слуга" Хотенко позичила майже 3 млн грн у 12-річного сина та отримала дві квартири в подарунок від матері - громадянки РФ

Розслідувачі розповіли про позику Хотенко від неповнолітнього сина

В.о. начальника Головного управління Державної податкової служби у Сумській області, яка також є депутатом Рівненської міськради від "Слуги народу" Олена Хотенко у 2018 році позичила 2,8 млн грн у свого сина – якому на той момент було лише 12 років. А під час повномасштабної війни податківиця-"слуга" отримала дві квартири в подарунок від матері – громадянки Росії.

Про це йдеться у розслідуванні Антикорупційного центру "Межа", інформує Цензор.НЕТ.

Хто така Олена Хотенко?

Олена Хотенко -  є депутатом Рівненської міськради від "Слуги народу". Із серпня 2024-го "слуга" з Рівненської міськради керує податковою Сумської області.

Як зазначає голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець, також Хотенко займається волонтерством і є експерткою з питань фіскальної політики.

Позика у 2,8 млн грн від 12-річного сина

Хотенко із сином

У 2018 році Хотенко позичила 2,8 млн грн у свого сина – якому на той час було 12 років. У декларації за минулий рік на Хотенко продовжує "висіти" ця позика.

позика для Хотенко від сина

Водночас, Хотенко, яка винна синові майже 3 млн грн, позичила третій особі 30 тис. доларів.

Зараз син депутатки – успішний 18-річний ФОП, що за декларацією матері, за минулий рік отримав 3 млн грн доходу.

Сама Хотенко у 2023 році отримала 2,66 млн грн від підприємницької діяльності.

Їздить чиновниця на елітному авто – LEXUS NX 200 2021 р.в. Який, за даними декларації, коштує 1,208 млн грн.

Хотенко, декларація

Подарунки від матері

На третьому місяці повномасштабного вторгнення Хотенко отримала дві квартири в подарунок від матері – громадянки Росії. Вартість житла явно занижена. Задекларована вартість квартири в Рівному – 50 тис. грн.

Подібне житло – у кількох хвилинах від набережної, в самому центрі міста розміром майже 38 квадратних метрів на ринку коштувало на той час щонайменше 672 тис. грн. (23 тисячі доларів на той момент). Це більш як у 13 разів перевищує задекларовану суму.

Податківиця-"слуга" через декілька днів після оформлення квартири в Рівному отримала в подарунок ще одну – квартиру в Києві площею 46 квадратів. І знову ж, оціночна вартість смішна – 100 тисяч грн, тоді як ринкова становила мінімум 870 тис. грн.

Хотенко подарунки від метарі-росіянки

Для Хотенко один задекларований квадратний метр у столиці коштував близько 70 доларів.

"За словами експертів у сфері нерухомості, навіть з урахуванням умов, у яких опинився ринок у Києві після завершення боїв за столицю, зазначена декларанткою вартість подарунка не відповідає його реальній ціні", - йдеться у розслідуванні.

Незадекларовані статки чоловіка

У розслідуванні йдеться, що у 2016 році Хотенко не задекларувала майно чоловіка – частину будинку в Рівненській області. 

"Перебуваючи тоді на посаді заступника начальника податкової Запорізької області, Хотенко не випадково "забула" про будинок загальною площею у 550 квадратів. Часто таких неточностей допускають посадовці, щоб не потрапити в поле зору правоохоронних органів щодо походження коштів на таке майно", - йдеться у розслідуванні.

Малоймовірним є те, що податківиця не знала про будинок чоловіка, адже половина цього будинку належала тоді її матері – громадянці Росії Людмилі Тімофєєнко. Саме цю половину мати подарувала доньці в минулому році.

"Цікаво, що Хотенко декларує у власності цілий будинок, хоч і меншою на 50 квадратів площею. Насправді половина будинку належить її колишньому чоловікові – Андрію Хотенку, з яким Олена розлучилась у 2019 році", - йдеться у матеріалі.

Розслідувачі додають, що вартість  майна явно занижена – лише 30 тис. грн. Тоді як реальна ринкова ціна будинку становить щонайменше 10,8 млн грн. Адже вартість квадратного метра житла в Рівненській області стартує від 600 дол. (близько 24 тис. грн).

Читайте також: Незаконне збагачення на 20 мільйонів: НАБУ повідомило про підозру депутатці від "Слуги народу"

Автор: 

декларація (1438) розслідування (2279) Слуга народу (2820)


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Топ коментарі
+67
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22.10.2024 17:37 Відповісти
+59
це просто харькають вже мудрому наріду в лице.
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22.10.2024 17:36 Відповісти
+48
Є прокурор, але він того, трохи інвалід.
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22.10.2024 17:42 Відповісти
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Талановитий хлопчик, весь у маму.
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22.10.2024 18:00 Відповісти
Ждуньі
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22.10.2024 18:17 Відповісти
То що там з підвищенням податків? Вистачить вже податківцям? Бо бачу, якби не родичі то з голоду пухли б.
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22.10.2024 18:22 Відповісти
Цирковое представление продолжается,до конца много еще интересного,просим вас не покидать свои места в Украине.
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22.10.2024 18:24 Відповісти
Поки що замість урану зеленський збагачує однопартійців
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22.10.2024 18:27 Відповісти
Він же не фізик-атомщик а простий хлопець з народу, косарь, косить зелень, уран відпочиває.
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22.10.2024 19:03 Відповісти
Генеральный прокурор - подав у відставку. Надо розуміти,що тепер інших інвалідів - прокурорів нікому навіть ...облаяти! Не говорячи вже притягти до кримінальної відповідальності...Одна надія на Єрмака - може тоже сам піде....
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22.10.2024 18:32 Відповісти
А шо нариду не нравится?сами выучили,воспитали,взлелеяли и выбрали.Все сами,от большого ума.Каков нарит таки и слуги.
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22.10.2024 18:32 Відповісти
Ну не знаю,Портніков сказав,що якщо вас більше турбує громадянство рф у родичів держслужбовців під час війни,то чемадан-вокзал-Варшава,і не морочьте тут нікому голову.
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22.10.2024 18:39 Відповісти
Кожен день зелена пліснява пробиває дно все глибше і глибше, по всіх "фронтах"! Цікаво зеєрмак думає о наслідках свого керування, чи має надію втекти? 🤬
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22.10.2024 18:40 Відповісти
Не бачу нічого дивного.
Звичайна ''слуга народу зеленського''.
Батьки москалі з **********.
Напевно підготувала собі ''запасний аеродроми'' десь в *********.
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22.10.2024 18:41 Відповісти
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22.10.2024 19:00 Відповісти
ще одна "пісяюча дєвочка" в очі вдячному лохторату імені Зєлєнскага - місцева, рівненьська достопрімєчатєльность...
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22.10.2024 19:01 Відповісти
А навіщо податки підняли? Не бачу логіки, якщо можна було задіяти внутрішньопартійні ресурси
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22.10.2024 19:27 Відповісти
А сына, небось, с мамки то и расписку взял.
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22.10.2024 19:37 Відповісти
Чому ДБРи, НАБУ й інші правоохоронні органи не цікавляться у всіх цих багатющих родичів-мільйонерів, де вони взяли свої кошти? Переписав на маму, которая любіт скорость, на синочка-підлітка, на діда сторічного свої мільярди - і все ОК? Треба, як у Франції, або в інших країнах - трусять всіх, на кого корупціонер-злодюга цінності й гроші переписав. І порушують кримінальні справи на його родичів, дружин, коханок, - з вимогою довести легальність зароблених мільйонів.
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22.10.2024 19:50 Відповісти
Я теж про це подумав. Краще попередити такий крок ніж потім судитися з цими гнідами… а взагалі то цей факт підтверджує що в кадрових органах, в органах яки здійснюють різного роду спецперевірки, в органах правоохоронців і т.д. , які приймають цю людину на державну службу сидять такі ж хабарники та такі ж «інваліди». Як що це так, то не світить нам ні ЄС ні членство в Альянсі… І це через вас пацюки-хабарники!!!
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22.10.2024 20:01 Відповісти
Ви пропонуєте дуже довгий шлях, який дає дуже багато можливостей ухилитися від відповідальності. Простіше перевірити декларацію 12-річного вундеркіндера, чи сплачені в нього податки з доходів ФО з суми у 3 млн. і відправити маму-податківця за несплату податків до в'язниці з конфіскацією всього майна.
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22.10.2024 20:50 Відповісти
Валя, наши ДБР, НАБУ, МВД, ГП не правоохоронные органы, а ПРАВООХРЕНИТЕЛЬНЫЕ!!! Не путать праведное с грешным
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22.10.2024 20:53 Відповісти
Отримала дохід від підприємницької діяльності??? Дивно, бо вважав що державний службовець не має права займатися підприємництвом.
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22.10.2024 20:00 Відповісти
А для них все це можливо! Це нам не можна, а їм через знакомства можна все що завгодно. Я завжди наводжу приклад як мій приятель (сокурсник по політеху) хотів влаштуватися на держслужбу, але не пройшов спецперевірку через сестру яка ще у 1993 році вийшла заміж за кацапа та живе на Далекому Сході рашки. Він з нею взагалі не спілкується, але Йому відмовили. Це образливо ще й тому що - читаєш інфу в якої держслужбовці високого рангу мають не тільки непомірні статки, але й дружин з кацапськими паспортами і найближчу родню у фашистів. А як вони проходили ці перевірки??? Профанація, спеціально для пересічних лохів???
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22.10.2024 20:13 Відповісти
*****, когда расстрелы начнутся?
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22.10.2024 20:21 Відповісти
Не бачу ніякої проблеми. Мудрому наріду подобається, коли у барина добре йдуть справи. Рейтинг слуг народу тому у підтвердження.
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22.10.2024 20:23 Відповісти
Завтра ******* ліквідує податкову???
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22.10.2024 20:56 Відповісти
Наш потужний лідер збере РНБО і всіх накаже. Ну, як по весні всіх посадив
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22.10.2024 20:59 Відповісти
Розпустить податкову
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22.10.2024 21:29 Відповісти
В країні де прокурори є інвалідами важко працює закон. Що ви хочете від інвалідів ?
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22.10.2024 21:59 Відповісти
ЗЕ! Прийшла весна, почали саджати.
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22.10.2024 22:09 Відповісти
Цікаво, за кого народ буде голосувати: за товарища Маузера чи пана Кольта?
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22.10.2024 22:11 Відповісти
Скорее всего Владимира Александровича на второй срок выберет.
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22.10.2024 22:49 Відповісти
Лексус NX 2021 года? Какая-то нищебродка.
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22.10.2024 22:24 Відповісти
Зараз ця пані ображатися почне типу - он людина аж 6,5 млн баксів поцупила а в мене лише 3 і стільки галасу. Ще й скаже - всі навкругитак роблять, а ви тільки мене слабку жіночку цькуєте!!!
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22.10.2024 22:31 Відповісти
Вот потому они и богатые, что их дети начинают работать с самого раннего возраста. К 12 годам уже по несколько миллионов зарабатывают пока ваши детки в школу ходят
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22.10.2024 22:48 Відповісти
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22.10.2024 22:59 Відповісти
хлопчик мабудь на шкільних обідах з економив.
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22.10.2024 23:19 Відповісти
Читаю новини і просто ах#єваю! Такої х#йні навіть при янукОвощу не було.
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23.10.2024 02:53 Відповісти
Если не можешь бороться с налоговыми преступлениями, просто возглавь их.
Надёжный план.
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23.10.2024 06:44 Відповісти
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