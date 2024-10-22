Податківиця-"слуга" Хотенко позичила майже 3 млн грн у 12-річного сина та отримала дві квартири в подарунок від матері - громадянки РФ

В.о. начальника Головного управління Державної податкової служби у Сумській області, яка також є депутатом Рівненської міськради від "Слуги народу" Олена Хотенко у 2018 році позичила 2,8 млн грн у свого сина – якому на той момент було лише 12 років. А під час повномасштабної війни податківиця-"слуга" отримала дві квартири в подарунок від матері – громадянки Росії.

Про це йдеться у розслідуванні Антикорупційного центру "Межа", інформує Цензор.НЕТ.

Хто така Олена Хотенко?

Олена Хотенко - є депутатом Рівненської міськради від "Слуги народу". Із серпня 2024-го "слуга" з Рівненської міськради керує податковою Сумської області.

Як зазначає голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець, також Хотенко займається волонтерством і є експерткою з питань фіскальної політики.

Позика у 2,8 млн грн від 12-річного сина

У 2018 році Хотенко позичила 2,8 млн грн у свого сина – якому на той час було 12 років. У декларації за минулий рік на Хотенко продовжує "висіти" ця позика.

Водночас, Хотенко, яка винна синові майже 3 млн грн, позичила третій особі 30 тис. доларів.

Зараз син депутатки – успішний 18-річний ФОП, що за декларацією матері, за минулий рік отримав 3 млн грн доходу.

Сама Хотенко у 2023 році отримала 2,66 млн грн від підприємницької діяльності.

Їздить чиновниця на елітному авто – LEXUS NX 200 2021 р.в. Який, за даними декларації, коштує 1,208 млн грн.

Подарунки від матері

На третьому місяці повномасштабного вторгнення Хотенко отримала дві квартири в подарунок від матері – громадянки Росії. Вартість житла явно занижена. Задекларована вартість квартири в Рівному – 50 тис. грн.

Подібне житло – у кількох хвилинах від набережної, в самому центрі міста розміром майже 38 квадратних метрів на ринку коштувало на той час щонайменше 672 тис. грн. (23 тисячі доларів на той момент). Це більш як у 13 разів перевищує задекларовану суму.

Податківиця-"слуга" через декілька днів після оформлення квартири в Рівному отримала в подарунок ще одну – квартиру в Києві площею 46 квадратів. І знову ж, оціночна вартість смішна – 100 тисяч грн, тоді як ринкова становила мінімум 870 тис. грн.

Для Хотенко один задекларований квадратний метр у столиці коштував близько 70 доларів.

"За словами експертів у сфері нерухомості, навіть з урахуванням умов, у яких опинився ринок у Києві після завершення боїв за столицю, зазначена декларанткою вартість подарунка не відповідає його реальній ціні", - йдеться у розслідуванні.

Незадекларовані статки чоловіка

У розслідуванні йдеться, що у 2016 році Хотенко не задекларувала майно чоловіка – частину будинку в Рівненській області.

"Перебуваючи тоді на посаді заступника начальника податкової Запорізької області, Хотенко не випадково "забула" про будинок загальною площею у 550 квадратів. Часто таких неточностей допускають посадовці, щоб не потрапити в поле зору правоохоронних органів щодо походження коштів на таке майно", - йдеться у розслідуванні.

Малоймовірним є те, що податківиця не знала про будинок чоловіка, адже половина цього будинку належала тоді її матері – громадянці Росії Людмилі Тімофєєнко. Саме цю половину мати подарувала доньці в минулому році.

"Цікаво, що Хотенко декларує у власності цілий будинок, хоч і меншою на 50 квадратів площею. Насправді половина будинку належить її колишньому чоловікові – Андрію Хотенку, з яким Олена розлучилась у 2019 році", - йдеться у матеріалі.

Розслідувачі додають, що вартість майна явно занижена – лише 30 тис. грн. Тоді як реальна ринкова ціна будинку становить щонайменше 10,8 млн грн. Адже вартість квадратного метра житла в Рівненській області стартує від 600 дол. (близько 24 тис. грн).

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