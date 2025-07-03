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Новини Звільнення суддів
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Суддю Куксова, який називав ЗСУ "фашистами", звільнила ВРП

Суддя Куксов називав ЗСУ фашистами. Його звільнили

Вища рада правосуддя звільнила суддю Північного апеляційного господарського суду Володимира Куксова, який називав ЗСУ "фашистами" та виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Про це пише Судовий репортер, інформує Цензор.НЕТ.

"Підставою для звільнення стали телефонні розмови судді у період з 1 квітня до 1 травня 2022 року, зафіксовані Службою безпеки України. 6 квітня 2022 року в телефонній розмові Куксов негативно висловився про журналістів, які документували наслідки окупації, називаючи їх роботу словом "кіно": "То кино в Буче снимали, Теперь кино в Бородянке снимают".

Українських військових Куксов називав "німцями", "фашистами", "басмачами", "пятнистыми", які знахабніли від володіння зброєю і зневажають мирне населення", - зазначає виндання.

Куксова судять за виправдання збройної агресії і підбурення до колабораціонізму.

Читайте: Екссуддя Верховного суду Львов перебуває в СІЗО: апеляційний розгляд відбудеться 3 липня

Автор: 

суддя (1591) ВРП Вища рада правосуддя (583)


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Топ коментарі
+20
конфіскація майна буде?
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03.07.2025 14:22 Відповісти
+10
але ж гандона треба покарати, звільнення - в умовах війни це не покарання
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03.07.2025 14:25 Відповісти
+9
Буде апеляція та відновлення на посаді. В нашій країні нічим не здивуєш.
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03.07.2025 14:24 Відповісти
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конфіскація майна буде?
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03.07.2025 14:22 Відповісти
!!!!!!!!!
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03.07.2025 14:23 Відповісти
Буде апеляція та відновлення на посаді. В нашій країні нічим не здивуєш.
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03.07.2025 14:24 Відповісти
... з виплатою "зарплати за винуждєний праґул".
Стісняюсь спитать: а з 1 квітня 2022 р. по сьогодняшній день суддя продовжував судити "іменем України" і заробітну плату отримував своєчасно та у повному обсязі?
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03.07.2025 15:21 Відповісти
виправдовування російської агресії службовою особою караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. То ж цікаво, яке буде покарання?
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03.07.2025 14:26 Відповісти
Суддя Тандир вже більше двох років тому вбив нацгвардійця, перебуваючи за кермом напідпитку. Як думаєте, покарали? Щось конфіскували?
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03.07.2025 15:16 Відповісти
Да буде покарання:від х@я уши,це щоб проста людина зробила,до було б покарання,а так не буде нічого,ще на останок премію випишуть.
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03.07.2025 14:59 Відповісти
Буде, но пока вирішують кому і скільки. Це ж суддя, є чим делитися
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03.07.2025 15:45 Відповісти
Повішають?
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03.07.2025 14:24 Відповісти
але ж гандона треба покарати, звільнення - в умовах війни це не покарання
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03.07.2025 14:25 Відповісти
З такою «доброчесністю» суддівською, і стільки МАЙНА насУдив, і отієї їх Ради не треба!
Сирійці, з таким лайном, більш дієві, ніж суддівські у вишиванках!!
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03.07.2025 14:29 Відповісти
Кравченко (новопризначений генпрокурор) свого часу не пройшов перевірку на доброчесність у НАБУ. Але блазень, що зараз грає роль президента, дав команду призначити його на посаду. Вже багато падлюк з числа призначених цим некомпетентним вискочкою зарекомендували себе як злочинці, хабарники, зрадники. Більшість вже за кордоном. От і вся "доброчесність"...
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03.07.2025 15:26 Відповісти
опєратівнєнько сработалі! ))
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03.07.2025 14:29 Відповісти
А сколько лет этому пассажиру? У нас в штурмовой роте есть вакантные места,дать ему возможность проявить себя с лучшей стороны. Научить нас так сказать,,бандеровцев и фашистов,,уму ,разуму.
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03.07.2025 14:30 Відповісти
А ліпше послати розміновувати поля щоб врожай був добрий!!!!
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03.07.2025 14:59 Відповісти
А пенсія буде ?
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03.07.2025 14:33 Відповісти
Пенсії не буде! Буде - спецпенсія !
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03.07.2025 14:35 Відповісти
А якщо є дітки, то вони теж будуть суддями.
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03.07.2025 15:28 Відповісти
Мабуть ні зараз не до цього, да і отець заробив на добре життя за кордоном.
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03.07.2025 15:48 Відповісти
А воно ще в Україні? Чи вже з'**....ся?
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03.07.2025 14:37 Відповісти
А у цей же час, Конституційний Суд щось собі, як для годиться, вовтузитися…
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/07/3/7519964/
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03.07.2025 14:39 Відповісти
цього теж не позбавляйте виборчого права. Так потроху потроху і можно назбирати необхідну кількість електорату для проходження у ВР партії "Явастуданєпасилал".
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03.07.2025 14:40 Відповісти
1 квітня до 1 травня 2022 року Джерело: https://censor.net/ua/n3561341

пройшло ВСЬОГО-ТО 3 роки ..а ми як платники податків плати цій гниді з.п. і пенсію мабуть по інвалідності)
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03.07.2025 14:46 Відповісти
Цю паскуду треба знищити ,а вони звільнили аж на четвертому році війни ,може ця мерзота ще і зарплату отримувало ? ну судді, мало того що корупціонери, значна частина з них ще і вороги ,а тим часом зарплати і пенсії під час війни космічні.
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03.07.2025 14:51 Відповісти
і поховання за рахунок держави. Порівняли чінуш судійок з героями-захисниками
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03.07.2025 14:59 Відповісти
І все? Це просто жах. Відвертий ворог не покаран
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03.07.2025 14:57 Відповісти
Ви йому ,підару,пенсію ще призначте,щоб міг жити,так тисяч під 200.
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03.07.2025 14:57 Відповісти
Даже в сссрії не було такого розриву в пенсіях да і зарплатні меж простими людьми і держслужбовцями різного рівня
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03.07.2025 15:58 Відповісти
Буде те,що з Вовком та його суддівською бандою. Нічого.
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03.07.2025 14:58 Відповісти
за такі розмови слід не лише з роботи виганяти , а й в тюрягу садити
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03.07.2025 15:00 Відповісти
Це ж не можливо, він суддя, відкупитися спроможне. Надо як в Ізраїлі, створити підрозділ по переводу таких до кабздона
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03.07.2025 15:56 Відповісти
посадіть його до бійців ''ТОРНАДО''
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03.07.2025 15:00 Відповісти
Блискавична реакція - через 3 роки звільнили(або на пенсію пішов,100тис.гр. на дорозі не валяються).
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03.07.2025 15:04 Відповісти
Пенсію йому ще 300 тисяч призначте.
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03.07.2025 15:15 Відповісти
якщо хтось або щось назива українців фашистами і знаходиться на високих посадах, знай це законспірований співробітник невс
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03.07.2025 15:28 Відповісти
Всі коментарі звелися до питання - яку ж пенсію отримає Куксов.
Були варіанти: 100; 200; 300 тисяч грн. Хто запропонує більше?
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03.07.2025 15:31 Відповісти
Мабуть тому що ніхто не вірить що з ним щось зроблять, максимально це можуть перевести в інший підрозділ
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03.07.2025 15:53 Відповісти
 
 