Суддю Куксова, який називав ЗСУ "фашистами", звільнила ВРП
Вища рада правосуддя звільнила суддю Північного апеляційного господарського суду Володимира Куксова, який називав ЗСУ "фашистами" та виправдовував збройну агресію РФ проти України.
Про це пише Судовий репортер, інформує Цензор.НЕТ.
"Підставою для звільнення стали телефонні розмови судді у період з 1 квітня до 1 травня 2022 року, зафіксовані Службою безпеки України. 6 квітня 2022 року в телефонній розмові Куксов негативно висловився про журналістів, які документували наслідки окупації, називаючи їх роботу словом "кіно": "То кино в Буче снимали, Теперь кино в Бородянке снимают".
Українських військових Куксов називав "німцями", "фашистами", "басмачами", "пятнистыми", які знахабніли від володіння зброєю і зневажають мирне населення", - зазначає виндання.
Куксова судять за виправдання збройної агресії і підбурення до колабораціонізму.
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Стісняюсь спитать: а з 1 квітня 2022 р. по сьогодняшній день суддя продовжував судити "іменем України" і заробітну плату отримував своєчасно та у повному обсязі?
Сирійці, з таким лайном, більш дієві, ніж суддівські у вишиванках!!
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/07/3/7519964/
пройшло ВСЬОГО-ТО 3 роки ..а ми як платники податків плати цій гниді з.п. і пенсію мабуть по інвалідності)
Були варіанти: 100; 200; 300 тисяч грн. Хто запропонує більше?