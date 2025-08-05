Хабар за "потрібне" рішення: викрито суддю на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

НАБУ і САП викрили суддю міськрайонного суду Дніпропетровської області на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

За даними слідства, він вимагав хабар за ухвалення виправдувального вироку стосовно обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Після одержання всієї суми виконав обіцяне.

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За місцем проживання та роботи судді проведено обшуки.

Наразі особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.