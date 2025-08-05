УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11608 відвідувачів онлайн
Новини Фото Хабарники
860 4

Хабар за "потрібне" рішення: викрито суддю на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

НАБУ і САП викрили суддю міськрайонного суду Дніпропетровської області на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

За даними слідства, він вимагав хабар за ухвалення виправдувального вироку стосовно обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Після одержання всієї суми виконав обіцяне.

Також читайте: Суддю Куксова, який називав ЗСУ "фашистами", звільнила ВРП

хабар для судді
хабар для судді
хабар для судді
хабар для судді

За місцем проживання та роботи судді проведено обшуки.

Наразі особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Автор: 

НАБУ (5401) суддя (1596) САП (2454)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Портновщина в дії при прикритті Боневтіка Позорно-Брехливого!!!
показати весь коментар
05.08.2025 10:41 Відповісти
Креатівненько)
Разовий пакетік з долярами та ще й яблучка поклали, щоб суддя кушав та не хворів)
показати весь коментар
05.08.2025 11:05 Відповісти
От ніколи такого не було, а тут знову...
показати весь коментар
05.08.2025 11:23 Відповісти
 
 