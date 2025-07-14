За $4 тыс. обещала снять с розыска ТЦК. В Киеве будут судить женщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве перед судом предстанет женщина, которая за деньги обещала военнообязанному снять его с розыска ТЦК.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Фигурантка за 4 тысячи долларов обещала мужчине исключить его из перечня лиц, находящихся в розыске.

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"Нарушительница заверила мужчину, что имеет влияние на работников одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Также она сообщила, что за дополнительные 6 500 долларов может организовать фиктивное трудоустройство на предприятии, которое имеет право бронировать работников от мобилизации", - отметили в полиции.

Женщину задержали на месте совершения преступления во время получения 4 тысяч долларов за услугу по исключению лица из перечня лиц, находящихся в розыске.

Сейчас следователи направили обвинительный акт в суд. За совершенное преступление следующие восемь лет нарушительница может провести за решеткой.

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