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За $4 тыс. обещала снять с розыска ТЦК. В Киеве будут судить женщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве перед судом предстанет женщина, которая за деньги обещала военнообязанному снять его с розыска ТЦК.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Фигурантка за 4 тысячи долларов обещала мужчине исключить его из перечня лиц, находящихся в розыске.

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"Нарушительница заверила мужчину, что имеет влияние на работников одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Также она сообщила, что за дополнительные 6 500 долларов может организовать фиктивное трудоустройство на предприятии, которое имеет право бронировать работников от мобилизации", - отметили в полиции.

Женщину задержали на месте совершения преступления во время получения 4 тысяч долларов за услугу по исключению лица из перечня лиц, находящихся в розыске.

Сейчас следователи направили обвинительный акт в суд. За совершенное преступление следующие восемь лет нарушительница может провести за решеткой.

Также читайте: Снятие с розыска и оформление непригодности к службе: Разоблачены незаконные сделки в ТЦК на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Женщина обещала снять с розыска за деньги Ее будут судить
Женщина обещала снять с розыска за деньги Ее будут судить
Женщина обещала снять с розыска за деньги Ее будут судить

Автор: 

Киев (25867) Нацполиция (16630) уклонисты (982) ТЦК (664)


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Топ комментарии
+5
Цікаво, ось беремо відповідь МОУ №321/ВихЗП1/98 від 24 березня 2025, і там досить цікава інформація:

За результатами розгляду повідомляємо, що положення Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" не містять слів або словосполучень "розшук" або "розшук особи"

Якщо цікаво, ось посилання: https://dostup.org.ua/request/143011/response/432123/attach/2/10101.pdf?cookie_passthrough=1

То з якого це розшуку когось виключали?
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14.07.2025 10:51 Ответить
+1
Як може " тцк" ( приватна установа) когось оголошувати в розшук?
З іншого боку "поліція" теж приватна установа ..
За рішенням суду людину (громадянина , фізичну особу) можуть оголосити в розшук.
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14.07.2025 10:53 Ответить
+1
А ціни на життя я бачу ростуть як Біткоїн. В 22 році за такі гроші люди інвалідність довічну робили.
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14.07.2025 10:54 Ответить
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Перед судом постане. Щось про святих згадалось.
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14.07.2025 10:49 Ответить
Цікаво, ось беремо відповідь МОУ №321/ВихЗП1/98 від 24 березня 2025, і там досить цікава інформація:

За результатами розгляду повідомляємо, що положення Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" не містять слів або словосполучень "розшук" або "розшук особи"

Якщо цікаво, ось посилання: https://dostup.org.ua/request/143011/response/432123/attach/2/10101.pdf?cookie_passthrough=1

То з якого це розшуку когось виключали?
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14.07.2025 10:51 Ответить
То ТЦК вже розшукує? Я, щось думав що поліція на підставі подання ТЦК. Відстаю від житіє моє.
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14.07.2025 10:56 Ответить
О, це цікаво. Давайте далі: є стаття стаття 281 "Розшук підозрюваного", в КПК України, де власне чітко розписано, що таке кримінальний розшук і яка санкція на нього потрібна. А цікаво, чи існує щось подібне для "адміністративного розшуку"? Скільки чую це словосполучення, але в законах чомусь його так і не зустрічав... Це сприводу саме поліціянтів
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14.07.2025 11:09 Ответить
Як може " тцк" ( приватна установа) когось оголошувати в розшук?
З іншого боку "поліція" теж приватна установа ..
За рішенням суду людину (громадянина , фізичну особу) можуть оголосити в розшук.
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14.07.2025 10:53 Ответить
А ціни на життя я бачу ростуть як Біткоїн. В 22 році за такі гроші люди інвалідність довічну робили.
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14.07.2025 10:54 Ответить
А бігали як зайці.
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14.07.2025 10:57 Ответить
4 штуки тільки за зняття з розшуку - то шось дуже дорого. За таке треба садити.
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14.07.2025 10:58 Ответить
Адміністративний розшук? Може бути по ухвалі суду. Від суду і суми може залежати, заінтересованість судді.
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14.07.2025 11:17 Ответить
4 000$ за зняття із так званого розшуку?! а через тиждень же хтось назад може його туди включити
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14.07.2025 11:17 Ответить
Часто згадую зрадофілів часів Порошенка. Як вони рвалися в бій і якими солодкими їм здавалися слова ;військовий стан;. Я пояснював що військовий стан має і такі неприємні атрибути як закриті кордони і теж саме ТЦК. Ні, кричали, нафіг нам той безвіз з томосом разом, потрібен військовий стан і ;Рошен; переобладнати під випуск патронів.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису.
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14.07.2025 11:23 Ответить
 
 