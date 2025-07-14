За $4 тыс. обещала снять с розыска ТЦК. В Киеве будут судить женщину. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве перед судом предстанет женщина, которая за деньги обещала военнообязанному снять его с розыска ТЦК.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Фигурантка за 4 тысячи долларов обещала мужчине исключить его из перечня лиц, находящихся в розыске.
"Нарушительница заверила мужчину, что имеет влияние на работников одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Также она сообщила, что за дополнительные 6 500 долларов может организовать фиктивное трудоустройство на предприятии, которое имеет право бронировать работников от мобилизации", - отметили в полиции.
Женщину задержали на месте совершения преступления во время получения 4 тысяч долларов за услугу по исключению лица из перечня лиц, находящихся в розыске.
Сейчас следователи направили обвинительный акт в суд. За совершенное преступление следующие восемь лет нарушительница может провести за решеткой.
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За результатами розгляду повідомляємо, що положення Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" не містять слів або словосполучень "розшук" або "розшук особи"
Якщо цікаво, ось посилання: https://dostup.org.ua/request/143011/response/432123/attach/2/10101.pdf?cookie_passthrough=1
То з якого це розшуку когось виключали?
З іншого боку "поліція" теж приватна установа ..
За рішенням суду людину (громадянина , фізичну особу) можуть оголосити в розшук.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису.