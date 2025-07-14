За $4 тис. обіцяла зняти з розшуку ТЦК. У Києві судитимуть жінку. ФОТОрепортаж

У Києві перед судом постане жінка, яка за гроші обіцяла військовозобов'язаному зняти його з розшуку ТЦК.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Фігурантка за 4 тисячі доларів обіцяла чоловіку виключити його з переліку осіб, що перебувають у розшуку.

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"Порушниця запевнила чоловіка, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також вона повідомила, що за додаткові 6 500 доларів, може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати працівників від мобілізації", - зазначили у поліції.

Жінку затримали на місці скоєння злочину під час отримання 4 тисяч доларів за послугу з виключення особи з переліку осіб, які перебувають у розшуку.

Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду. За скоєний злочин наступні вісім років порушниця може провести за ґратами.

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