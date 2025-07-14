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Новини Фото Уникнення від мобілізації
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За $4 тис. обіцяла зняти з розшуку ТЦК. У Києві судитимуть жінку. ФОТОрепортаж

У Києві перед судом постане жінка, яка за гроші обіцяла військовозобов'язаному зняти його з розшуку ТЦК.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Фігурантка за 4 тисячі доларів обіцяла чоловіку виключити його з переліку осіб, що перебувають у розшуку.

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"Порушниця запевнила чоловіка, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також вона повідомила, що за додаткові 6 500 доларів, може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати працівників від мобілізації", - зазначили у поліції.

Жінку затримали на місці скоєння злочину під час отримання 4 тисяч доларів за послугу з виключення особи з переліку осіб, які перебувають у розшуку.

Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду. За скоєний злочин наступні вісім років порушниця може провести за ґратами.

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Жінка обіцяла зняти з розшуку за гроші Її судитимуть
Жінка обіцяла зняти з розшуку за гроші Її судитимуть
Жінка обіцяла зняти з розшуку за гроші Її судитимуть

Автор: 

Київ (19878) Нацполіція (15352) ухилянти (1053) ТЦК та СП (714)


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Топ коментарі
+5
Цікаво, ось беремо відповідь МОУ №321/ВихЗП1/98 від 24 березня 2025, і там досить цікава інформація:

За результатами розгляду повідомляємо, що положення Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" не містять слів або словосполучень "розшук" або "розшук особи"

Якщо цікаво, ось посилання: https://dostup.org.ua/request/143011/response/432123/attach/2/10101.pdf?cookie_passthrough=1

То з якого це розшуку когось виключали?
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14.07.2025 10:51 Відповісти
+1
Як може " тцк" ( приватна установа) когось оголошувати в розшук?
З іншого боку "поліція" теж приватна установа ..
За рішенням суду людину (громадянина , фізичну особу) можуть оголосити в розшук.
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14.07.2025 10:53 Відповісти
+1
А ціни на життя я бачу ростуть як Біткоїн. В 22 році за такі гроші люди інвалідність довічну робили.
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14.07.2025 10:54 Відповісти
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Перед судом постане. Щось про святих згадалось.
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14.07.2025 10:49 Відповісти
Цікаво, ось беремо відповідь МОУ №321/ВихЗП1/98 від 24 березня 2025, і там досить цікава інформація:

За результатами розгляду повідомляємо, що положення Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" не містять слів або словосполучень "розшук" або "розшук особи"

Якщо цікаво, ось посилання: https://dostup.org.ua/request/143011/response/432123/attach/2/10101.pdf?cookie_passthrough=1

То з якого це розшуку когось виключали?
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14.07.2025 10:51 Відповісти
То ТЦК вже розшукує? Я, щось думав що поліція на підставі подання ТЦК. Відстаю від житіє моє.
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14.07.2025 10:56 Відповісти
О, це цікаво. Давайте далі: є стаття стаття 281 "Розшук підозрюваного", в КПК України, де власне чітко розписано, що таке кримінальний розшук і яка санкція на нього потрібна. А цікаво, чи існує щось подібне для "адміністративного розшуку"? Скільки чую це словосполучення, але в законах чомусь його так і не зустрічав... Це сприводу саме поліціянтів
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14.07.2025 11:09 Відповісти
Як може " тцк" ( приватна установа) когось оголошувати в розшук?
З іншого боку "поліція" теж приватна установа ..
За рішенням суду людину (громадянина , фізичну особу) можуть оголосити в розшук.
показати весь коментар
14.07.2025 10:53 Відповісти
А ціни на життя я бачу ростуть як Біткоїн. В 22 році за такі гроші люди інвалідність довічну робили.
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14.07.2025 10:54 Відповісти
А бігали як зайці.
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14.07.2025 10:57 Відповісти
4 штуки тільки за зняття з розшуку - то шось дуже дорого. За таке треба садити.
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14.07.2025 10:58 Відповісти
Адміністративний розшук? Може бути по ухвалі суду. Від суду і суми може залежати, заінтересованість судді.
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14.07.2025 11:17 Відповісти
4 000$ за зняття із так званого розшуку?! а через тиждень же хтось назад може його туди включити
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14.07.2025 11:17 Відповісти
Часто згадую зрадофілів часів Порошенка. Як вони рвалися в бій і якими солодкими їм здавалися слова ;військовий стан;. Я пояснював що військовий стан має і такі неприємні атрибути як закриті кордони і теж саме ТЦК. Ні, кричали, нафіг нам той безвіз з томосом разом, потрібен військовий стан і ;Рошен; переобладнати під випуск патронів.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису.
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14.07.2025 11:23 Відповісти
 
 