За $4 тис. обіцяла зняти з розшуку ТЦК. У Києві судитимуть жінку. ФОТОрепортаж
У Києві перед судом постане жінка, яка за гроші обіцяла військовозобов'язаному зняти його з розшуку ТЦК.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Фігурантка за 4 тисячі доларів обіцяла чоловіку виключити його з переліку осіб, що перебувають у розшуку.
"Порушниця запевнила чоловіка, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також вона повідомила, що за додаткові 6 500 доларів, може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати працівників від мобілізації", - зазначили у поліції.
Жінку затримали на місці скоєння злочину під час отримання 4 тисяч доларів за послугу з виключення особи з переліку осіб, які перебувають у розшуку.
Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду. За скоєний злочин наступні вісім років порушниця може провести за ґратами.
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За результатами розгляду повідомляємо, що положення Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" не містять слів або словосполучень "розшук" або "розшук особи"
Якщо цікаво, ось посилання: https://dostup.org.ua/request/143011/response/432123/attach/2/10101.pdf?cookie_passthrough=1
То з якого це розшуку когось виключали?
З іншого боку "поліція" теж приватна установа ..
За рішенням суду людину (громадянина , фізичну особу) можуть оголосити в розшук.
І ті хто ще вчора кричав ; В дупу ваш безвіз!; тепер вплав штурмують Тису.