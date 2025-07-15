Председатель суда на Волыни разоблачен на взятке, - НАБУ (обновлено)

Правоохранители сообщили председателю районного суда Волынской области и его знакомому о подозрении в получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, подозреваемые подстрекали местную жительницу к даче взятки одному из судей за принятие "нужного" решения по гражданскому делу. Однако планов договариваться с судьей они не имели, а принятое им решение было и так в пользу лица. Предоставленные ею средства подозреваемые разделили между собой. Чтобы скрыть преступление, одну часть взятки обменяли в пункте обмена валют, а другую - у еще одного знакомого.

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Как сообщили в САП, председатель суда совместно со знакомым подстрекал представителя истца предоставить денежные средства для якобы передачи судьи этого суда, на рассмотрении которой находилось гражданское дело о разделе имущества супругов. При этом председатель суда через посредника предоставлял представителю истца сведения о ходе судебного разбирательства, которые ему известны благодаря служебному положению.

После получения под контролем правоохранительных органов соответствующих средств, председатель суда и посредник завладели ими и распределили между собой.

Действия главы суда и посредника квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения) УК Украины.