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Председатель суда на Волыни разоблачен на взятке, - НАБУ (обновлено)

Правоохранители сообщили председателю районного суда Волынской области и его знакомому о подозрении в получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

взятка судье

По данным следствия, подозреваемые подстрекали местную жительницу к даче взятки одному из судей за принятие "нужного" решения по гражданскому делу. Однако планов договариваться с судьей они не имели, а принятое им решение было и так в пользу лица. Предоставленные ею средства подозреваемые разделили между собой. Чтобы скрыть преступление, одну часть взятки обменяли в пункте обмена валют, а другую - у еще одного знакомого.

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Как сообщили в САП, председатель суда совместно со знакомым подстрекал представителя истца предоставить денежные средства для якобы передачи судьи этого суда, на рассмотрении которой находилось гражданское дело о разделе имущества супругов. При этом председатель суда через посредника предоставлял представителю истца сведения о ходе судебного разбирательства, которые ему известны благодаря служебному положению.

После получения под контролем правоохранительных органов соответствующих средств, председатель суда и посредник завладели ими и распределили между собой.

Действия главы суда и посредника квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения) УК Украины.

Автор: 

НАБУ (4248) взятка (6200) судья (2654)


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Топ комментарии
+5
Збільшіть суддям,прокурорам зарплати,збільшіть пенсії-вони не будуть більше брати хабарі
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15.07.2025 17:12 Ответить
+3
Терміново потрібно призначити цьому судді пожитеву пенсію в 350 000 (триста п'ятьдесять тисяч) на місяць, щоб воно компенсувало свій напряг при затримані.
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15.07.2025 17:08 Ответить
+3
Новина - це "Голові суду дали реальний строк за хабар". А те, що чергового суддю вчергове прихопили на черговому хабарі - вже давно не новина, заплатить податок на прибуток наверх і буде далі колядувати.
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15.07.2025 17:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Всього лише 4000$ і 700 євро ?
Тобто - заарештували , аби не демпінговав ?!
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15.07.2025 17:05 Ответить
Та невже? укросудді беруть хабарі?
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15.07.2025 17:05 Ответить
Терміново потрібно призначити цьому судді пожитеву пенсію в 350 000 (триста п'ятьдесять тисяч) на місяць, щоб воно компенсувало свій напряг при затримані.
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15.07.2025 17:08 Ответить
Збільшіть суддям,прокурорам зарплати,збільшіть пенсії-вони не будуть більше брати хабарі
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15.07.2025 17:12 Ответить
Прокурорам нє; їм треба інвалідські виплати підвищити.
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15.07.2025 17:27 Ответить
Новина - це "Голові суду дали реальний строк за хабар". А те, що чергового суддю вчергове прихопили на черговому хабарі - вже давно не новина, заплатить податок на прибуток наверх і буде далі колядувати.
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15.07.2025 17:13 Ответить
Яка несподіванка!
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15.07.2025 17:16 Ответить
То терористи підкинули для компроментації чесної людини А якщо бути серйозним, то яку зарплату не давай, якщо людина пожадлива, вона всеодно буде красти, брати хабарі. Прикро, що в нашій країні позбавляють тимчасов обіймати посади. Що, хабарник чи крадій за 3-5 років стане порядною людиною? Треба позбавляти обіймати посади довічно.
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15.07.2025 17:20 Ответить
Викрили на забарі? Та невже таке можливе в Україні? Мабуть, просто підкинули оту валізу грошей чесному голові райсуду...
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15.07.2025 17:24 Ответить
Це суддя пройшов курси підвищення кваліфікації. Трошки невдало. А ви йому кримінал шиєте.))
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15.07.2025 18:18 Ответить
Оце новина,він що біла ворона?Дивно було б як би він не брав хабарів,хоча таких в українській дійсності не існує.
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15.07.2025 18:42 Ответить
Та неможе такого бути, щоб судді з такими зарплатами та пернсіями ще брали хабарі! Мабуть ще треба підняти, бо бач знов "людям" не вистачає не достойне життя... Бляха! Коли їх вже розвішувати почнуть? Всіх суддів треба під нуль вигнати, витрусити до сьомого коліна та на ті кошти набрати суддів з-за кордону, ще й декілька бюджетів України на ЗСУ залишиться!
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15.07.2025 18:51 Ответить
І де там суддя? Там знову "мальчик в трусиках"...
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15.07.2025 20:31 Ответить
 
 