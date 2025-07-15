Голову суду на Волині викрито на хабарі (оновлено)

Правоохоронці повідомили голові районного суду Волинської області та його знайомому про підозру в одержанні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, підозрювані підбурили місцеву мешканку до надання хабаря одному з суддів за ухвалення "потрібного" рішення у цивільній справі. Однак планів домовлятися із суддею вони не мали, а ухвалене ним рішення було і так на користь особи. Надані нею кошти підозрювані розділили між собою. Аби приховати злочин, одну частину хабаря обміняли у пункті обміну валют, а іншу – у ще одного знайомого.

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Як повідомили в САП, голова суду спільно із знайомим підбурив представника позивача надати грошові кошти для нібито передачі судді цього суду, на розгляді якої перебувала цивільна справа про поділ майна подружжя. При цьому голова суду через посередника надавав представнику позивача відомості про хід судового розгляду цієї справи, які йому відомі завдяки службовому становищу.

Після отримання під контролем правоохоронних органів відповідних коштів голова суду та посередник заволоділи ними та розподілили між собою.

Дії голови суду та посередника кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану) КК України.