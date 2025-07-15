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Новини Хабарники
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Голову суду на Волині викрито на хабарі (оновлено)

Правоохоронці повідомили голові районного суду Волинської області та його знайомому про підозру в одержанні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

хабар судді

За даними слідства, підозрювані підбурили місцеву мешканку до надання хабаря одному з суддів за ухвалення "потрібного" рішення у цивільній справі. Однак планів домовлятися із суддею вони не мали, а ухвалене ним рішення було і так на користь особи. Надані нею кошти підозрювані розділили між собою. Аби приховати злочин, одну частину хабаря обміняли у пункті обміну валют, а іншу – у ще одного знайомого.

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Як повідомили в САП, голова суду спільно із знайомим підбурив представника позивача надати грошові кошти для нібито передачі судді цього суду, на розгляді якої перебувала цивільна справа про поділ майна подружжя. При цьому голова суду через посередника надавав представнику позивача відомості про хід судового розгляду цієї справи, які йому відомі завдяки службовому становищу.

Після отримання під контролем правоохоронних органів відповідних коштів голова суду та посередник заволоділи ними та розподілили між собою.

Дії голови суду та посередника кваліфіковані за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану) КК України.

Автор: 

НАБУ (5127) хабар (4756) суддя (1592) САП (2249) Волинська область (891)


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Топ коментарі
+2
Терміново потрібно призначити цьому судді пожитеву пенсію в 350 000 (триста п'ятьдесять тисяч) на місяць, щоб воно компенсувало свій напряг при затримані.
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15.07.2025 17:08 Відповісти
+2
Збільшіть суддям,прокурорам зарплати,збільшіть пенсії-вони не будуть більше брати хабарі
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15.07.2025 17:12 Відповісти
+2
Новина - це "Голові суду дали реальний строк за хабар". А те, що чергового суддю вчергове прихопили на черговому хабарі - вже давно не новина, заплатить податок на прибуток наверх і буде далі колядувати.
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15.07.2025 17:13 Відповісти
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Всього лише 4000$ і 700 євро ?
Тобто - заарештували , аби не демпінговав ?!
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15.07.2025 17:05 Відповісти
Та невже? укросудді беруть хабарі?
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15.07.2025 17:05 Відповісти
Терміново потрібно призначити цьому судді пожитеву пенсію в 350 000 (триста п'ятьдесять тисяч) на місяць, щоб воно компенсувало свій напряг при затримані.
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15.07.2025 17:08 Відповісти
Збільшіть суддям,прокурорам зарплати,збільшіть пенсії-вони не будуть більше брати хабарі
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15.07.2025 17:12 Відповісти
Прокурорам нє; їм треба інвалідські виплати підвищити.
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15.07.2025 17:27 Відповісти
Новина - це "Голові суду дали реальний строк за хабар". А те, що чергового суддю вчергове прихопили на черговому хабарі - вже давно не новина, заплатить податок на прибуток наверх і буде далі колядувати.
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15.07.2025 17:13 Відповісти
Яка несподіванка!
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15.07.2025 17:16 Відповісти
То терористи підкинули для компроментації чесної людини А якщо бути серйозним, то яку зарплату не давай, якщо людина пожадлива, вона всеодно буде красти, брати хабарі. Прикро, що в нашій країні позбавляють тимчасов обіймати посади. Що, хабарник чи крадій за 3-5 років стане порядною людиною? Треба позбавляти обіймати посади довічно.
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15.07.2025 17:20 Відповісти
Викрили на забарі? Та невже таке можливе в Україні? Мабуть, просто підкинули оту валізу грошей чесному голові райсуду...
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15.07.2025 17:24 Відповісти
Це суддя пройшов курси підвищення кваліфікації. Трошки невдало. А ви йому кримінал шиєте.))
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15.07.2025 18:18 Відповісти
Оце новина,він що біла ворона?Дивно було б як би він не брав хабарів,хоча таких в українській дійсності не існує.
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15.07.2025 18:42 Відповісти
 
 