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Привласнив орендовану квартиру: у Дніпрі судді райсуду повідомлено підозру за шахрайство, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру судді Бабушкінського районного суду Дніпра, який незаконно привласнив квартиру в історичному центрі міста.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Судді Бабушкінського суду Дніпра повідомлено про підозру у шахрайстві з квартирою

За даними слідства, суддя орендував житло, однак вже за два місяці припинив сплачувати орендну плату та не допускав власницю до її квартири. Одночасно з цим він звернувся з цивільним позовом до іншого районного суду Дніпра з вимогою визнати за ним право власності на цю нерухомість. Колега підозрюваного задовольнив позов та визнав квартиру його власністю.

Як доказ у суді була використана підроблена розписка від власниці житла, яка нібито підтверджувала отримання нею 412 тисяч гривень за продаж квартири. Однак жінка заявила, що жодних грошей не отримувала і ніяких документів не підписувала. Почеркознавча експертиза підтвердила її слова: підпис на розписці виявився підробленим. Інша експертиза встановила, що реальна ринкова вартість квартири становить майже 1 млн грн.

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Судді Бабушкінського суду Дніпра повідомлено про підозру у шахрайстві з квартирою
Судді Бабушкінського суду Дніпра повідомлено про підозру у шахрайстві з квартирою

Крім того, під час обшуків у судді серед іншого вилучено мобільний телефон із даними, що підтверджують факт незаконного заволодіння нерухомістю.

Судді повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 384 КК України (введення суду в оману) та ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також повідомляється, що підготовлено клопотання до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на утримання судді під вартою та його відсторонення від здійснення правосуддя.

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Автор: 

Дніпро (3323) шахрайство (1125) суддя (1591) ДБР (3591) Дніпропетровська область (3943) Дніпровський район (120)


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Топ коментарі
+9
... і це лише маленька районна суддівська істота/падло...
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21.02.2025 14:28 Відповісти
+5
Для цих виродків (суддів/прокурорів/поліцаїв) вироки повинні подвоюватися в порівнянні з іншими громадянами. А по факту маємо повну протилежність - вони постійно покривають один одного і продовжують грабувати суспільство.
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21.02.2025 14:28 Відповісти
+4
І такі судді 3.14дараси судять потім від імені держава Україна!
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21.02.2025 14:23 Відповісти
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Як це розписка а підтвердженя від нотаріуса і сам документ шо була купівля - продаж
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21.02.2025 14:18 Відповісти
Оце такої! Ще на нотаря витрачатися?! Суд завжди правий. Якщо не правий - підставь іншу щоку
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21.02.2025 14:35 Відповісти
І такі судді 3.14дараси судять потім від імені держава Україна!
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21.02.2025 14:23 Відповісти
розстріляємо пару штук таких суддів, а потім ще і це буде найкраща люстрація.
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21.02.2025 14:23 Відповісти
там видать мутка какая-то была, что б суд принял решение и внести запись в реестр на основании решения суда....
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21.02.2025 14:25 Відповісти
а шо? так можно было???
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21.02.2025 14:24 Відповісти
Цікава якась вивіска на фото. Дніпропетровська вже нема, Бабушкінського району (на честь більшовика Івана Бабушкіна) - теж.
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21.02.2025 14:27 Відповісти
в філатовському Дніпрі ще й не таке можна побачити!
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21.02.2025 14:41 Відповісти
при чому тут "филатвіський"? у Запоріжжі досі існує "Орджонікідзевський" та "Ленінський" райсуди! райони ті перейменовани ще 10 років тому...
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21.02.2025 17:10 Відповісти
Для цих виродків (суддів/прокурорів/поліцаїв) вироки повинні подвоюватися в порівнянні з іншими громадянами. А по факту маємо повну протилежність - вони постійно покривають один одного і продовжують грабувати суспільство.
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21.02.2025 14:28 Відповісти
... і це лише маленька районна суддівська істота/падло...
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21.02.2025 14:28 Відповісти
інваліди розумової праці вони такі
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21.02.2025 14:57 Відповісти
Рада суддів України затвердила новий порядок компенсації витрат на поховання та увічнення пам'яті суддів, згідно з яким все буде здійснюватися за державний рахунок.

Згідно з повідомленням, організувати і провести похорон, викопати могилу, встановити пам'ятник, кремувати і відправити тіло померлого за кордон можна буде безкоштовно.
Нововведення стосуватиметься і суддів у відставці.
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21.02.2025 15:09 Відповісти
неясно одно - що на погляд цього "судді" повинна була робити жертва? Удавитися?
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21.02.2025 15:11 Відповісти
Мало виродку зарплати в 100 штук на місяць, на яку за рік без проблем можна квартиру купити. Які ж вони жадібні...
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21.02.2025 15:22 Відповісти
Сумніваюся, щоб суддя так внаглу "віджимав" квартиру. Скоріш за все, віддав гроші і не оформив своєчасно договір купівлі-продажу. Згодом , не зміг довести цей факт, зрозумів, що кинули і зліпив фальшиву розписку.
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21.02.2025 15:31 Відповісти
Всі хто близько до корита крали,крадуть і будуть красти - це натура совка. А чим кращі ті хто, поки наші хлопці гинуть, витрачає сотні тисячі баксів на клуби, буковелі і хизується дорогими луками і подарунками... Зебіл що прийшов до влади відродив усе це лайно!
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21.02.2025 16:00 Відповісти
$абло перекрило дихалку,жаба удавила гадюку.Випав з обойми.
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21.02.2025 16:13 Відповісти
 
 