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Охороняв окупаційну поліцію в захопленому Херсоні: судитимуть колишнього правоохоронця, - ДБР. ФОТО

Завершено досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Херсона, який під час окупації міста перейшов на бік ворога та працював у незаконно створеному окупаційному "правоохоронному органі". Обвинувальний акт передано до суду.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Так, після окупації Херсону у 2022 році чоловік добровільно влаштувався на "службу" до так званого "управління МВС Херсонської області". Він отримав посаду "інспектора роти охорони" та відповідав за "безпеку" приміщення, яке використовували загарбники.

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Судитимуть колишнього правоохоронця з Херсону

Після звільнення міста він залишився в Херсоні та намагався переховуватися. Однак у лютому 2025 року його затримали. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

Зазначається, що колишній правоохоронець обвинувачується за ч. 7 ст. 111-1 КК України (добровільне зайняття посади у незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Дивіться: До 15 років засуджено зрадника, який служить у Криму командиром російського ракетного комплексу С-400, - ДБР. ФОТО

Автор: 

Херсон (3471) колабораціонізм (1179) ДБР (3591) Херсонська область (5955) Херсонський район (411)


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Так себе вахта
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21.02.2025 13:43 Відповісти
Все побежалі і я побежал🤣🤣🤣
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21.02.2025 13:48 Відповісти
конфіскація майна на дрони - це чудово!
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21.02.2025 13:53 Відповісти
Я тільки одного не розумію - як можна охороняти поліцію, якщо це саме її прерогатива когось охороняти? Всеодно паскуду знищити!
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21.02.2025 14:21 Відповісти
правоохоронець.. пля
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21.02.2025 15:03 Відповісти
 
 