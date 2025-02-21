Охороняв окупаційну поліцію в захопленому Херсоні: судитимуть колишнього правоохоронця, - ДБР. ФОТО
Завершено досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Херсона, який під час окупації міста перейшов на бік ворога та працював у незаконно створеному окупаційному "правоохоронному органі". Обвинувальний акт передано до суду.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Так, після окупації Херсону у 2022 році чоловік добровільно влаштувався на "службу" до так званого "управління МВС Херсонської області". Він отримав посаду "інспектора роти охорони" та відповідав за "безпеку" приміщення, яке використовували загарбники.
Після звільнення міста він залишився в Херсоні та намагався переховуватися. Однак у лютому 2025 року його затримали. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.
Зазначається, що колишній правоохоронець обвинувачується за ч. 7 ст. 111-1 КК України (добровільне зайняття посади у незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.
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