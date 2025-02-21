Охороняв окупаційну поліцію в захопленому Херсоні: судитимуть колишнього правоохоронця, - ДБР. ФОТО

Завершено досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Херсона, який під час окупації міста перейшов на бік ворога та працював у незаконно створеному окупаційному "правоохоронному органі". Обвинувальний акт передано до суду.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Так, після окупації Херсону у 2022 році чоловік добровільно влаштувався на "службу" до так званого "управління МВС Херсонської області". Він отримав посаду "інспектора роти охорони" та відповідав за "безпеку" приміщення, яке використовували загарбники.

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Після звільнення міста він залишився в Херсоні та намагався переховуватися. Однак у лютому 2025 року його затримали. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

Зазначається, що колишній правоохоронець обвинувачується за ч. 7 ст. 111-1 КК України (добровільне зайняття посади у незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

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