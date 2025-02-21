ДБР повідомило про підозру комбату київської ТРО, куди я мобілізувався у 2022 році, - Шабунін

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру комбату Київської ТРО, куди у перші дні повномасштабного вторгнення РФ мобілізувався глава ЦПК Віталій Шабунін.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР вручило підозру моєму першому командиру – комбату київської ТРО, куди я мобілізувався в перші дні війни. ДБР стверджує, що у комбата: "виник умисел одержати неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у виді використання можливостей від знайомства з Шабуніним В.В." Я не жартую – саме це ДБР інкримінує моєму колишньому комбату. При цьому, про яку саме "неправомірну вигоду нематеріального характеру" йдеться ДБР не вказує", - розповів він.

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Шабунін, цитуючи ДБР, заявив, що для "реалізації цього умислу" комбат погодив йому відрядження до НАЗК, яке "знаходиться віддалено від районів ведення бойових дій", що дало йому (Шабуніну. - Ред.) можливості не виконувати бойові завдання військової частини.

"Щоправда, ДБР Єрмака/Татарова соромʼязливо замовчує, що йдеться про час ПІСЛЯ закінчення київської операції, коли ворога ВЖЕ викинули з Київщини. Тоді мій батальйон стояв під Києвом: конкретно моя рота, наприклад, частину часу – в Сухолуччі.

Так, прямо в будиночках (включно з головним) розкішного мисливського угіддя Януковича. В той час Сухолуччя теж знаходилося віддалено від районів ведення бойових дій.

А ще комбат "усвідомлюючи суспільно небезпечний характер" сплатив мені мінімально можливе для військового службовця забезпечення, а також нараховав Єдиний соціальний внесок. Все це за висновками ДБР: "призвело до збитків державному бюджету" – включно з ЄСВ – податковим збором, який йде в … державний бюджет", - продовжив глава ЦПК.

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Підозру, за його словами, вчора принесли прямо у військовий госпіталь, в той день, коли він поїхав з Києва до нового місця служби.

"Саме для цього державний секретар Міноборони істерив попередні три дні, щоб мене швидше випхати зі столиці. Підозра настільки ж юридично убога, наскільки ДБР і прокуратура залежні від Єрмака/Татарова. Очевидно, що вони просто тиснуть (чи залякують) мого комбата. Це та інші відомі мені провадження (загалом по 9 епізодах) формально ініційовано обслугою Портнова. Його ж медіапулом – супроводжується, і не без допомоги приОПешних ТГ-каналів.

Повторюся, руска агентура завжди грає разом з українськими корупціонерами. Часто останні допомагають ворогу свідомо", - підсумував Шабунін.

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