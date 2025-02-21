ДБР повідомило про підозру комбату київської ТРО, куди я мобілізувався у 2022 році, - Шабунін
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру комбату Київської ТРО, куди у перші дні повномасштабного вторгнення РФ мобілізувався глава ЦПК Віталій Шабунін.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"ДБР вручило підозру моєму першому командиру – комбату київської ТРО, куди я мобілізувався в перші дні війни. ДБР стверджує, що у комбата: "виник умисел одержати неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у виді використання можливостей від знайомства з Шабуніним В.В." Я не жартую – саме це ДБР інкримінує моєму колишньому комбату. При цьому, про яку саме "неправомірну вигоду нематеріального характеру" йдеться ДБР не вказує", - розповів він.
Шабунін, цитуючи ДБР, заявив, що для "реалізації цього умислу" комбат погодив йому відрядження до НАЗК, яке "знаходиться віддалено від районів ведення бойових дій", що дало йому (Шабуніну. - Ред.) можливості не виконувати бойові завдання військової частини.
"Щоправда, ДБР Єрмака/Татарова соромʼязливо замовчує, що йдеться про час ПІСЛЯ закінчення київської операції, коли ворога ВЖЕ викинули з Київщини. Тоді мій батальйон стояв під Києвом: конкретно моя рота, наприклад, частину часу – в Сухолуччі.
Так, прямо в будиночках (включно з головним) розкішного мисливського угіддя Януковича. В той час Сухолуччя теж знаходилося віддалено від районів ведення бойових дій.
А ще комбат "усвідомлюючи суспільно небезпечний характер" сплатив мені мінімально можливе для військового службовця забезпечення, а також нараховав Єдиний соціальний внесок. Все це за висновками ДБР: "призвело до збитків державному бюджету" – включно з ЄСВ – податковим збором, який йде в … державний бюджет", - продовжив глава ЦПК.
Підозру, за його словами, вчора принесли прямо у військовий госпіталь, в той день, коли він поїхав з Києва до нового місця служби.
"Саме для цього державний секретар Міноборони істерив попередні три дні, щоб мене швидше випхати зі столиці. Підозра настільки ж юридично убога, наскільки ДБР і прокуратура залежні від Єрмака/Татарова. Очевидно, що вони просто тиснуть (чи залякують) мого комбата. Це та інші відомі мені провадження (загалом по 9 епізодах) формально ініційовано обслугою Портнова. Його ж медіапулом – супроводжується, і не без допомоги приОПешних ТГ-каналів.
Повторюся, руска агентура завжди грає разом з українськими корупціонерами. Часто останні допомагають ворогу свідомо", - підсумував Шабунін.
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що ви лайном кидаєтесь , як очманілий
Зарплата йому й далі начислюється, котрою він і ділиться, а може і усю віддає. Але то ні в якому разі НЕКОРУПЦІЯ.
Как неожиданно ...
відповідно і до всіх розслідувань і заяв його організації бо вони його не звільнили а тримаються як трамп за цицьку путіна.
З за тебе ухилянта людину і посадять.
Посадка на нары комбата ТРО будет частично на совести Виталика, который так подставил комбата, по этому видимо тут и этот опус.
Теперь Виталику надо думать, что он будет делать когда комбат с тюрьмы придет к нему на "оплату счетов" за подставу, ждем расстрелов и взрывы машин как это было после окончания боевых действий в 2015.
У сільському свинюшнику меньше тхне
30 срібників відробляєте?