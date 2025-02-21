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ДБР повідомило про підозру комбату київської ТРО, куди я мобілізувався у 2022 році, - Шабунін

ДБР повідомило про підозру комбату київської ТРО, куди мобілізувався Шабунін

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру комбату Київської ТРО, куди у перші дні повномасштабного вторгнення РФ мобілізувався глава ЦПК Віталій Шабунін.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"ДБР вручило підозру моєму першому командиру – комбату київської ТРО, куди я мобілізувався в перші дні війни. ДБР стверджує, що у комбата: "виник умисел одержати неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у виді використання можливостей від знайомства з Шабуніним В.В." Я не жартую – саме це ДБР інкримінує моєму колишньому комбату. При цьому, про яку саме "неправомірну вигоду нематеріального характеру" йдеться ДБР не вказує", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Умєрова підтвердили, що не було поставлено зброї на 350 млрд грн, - Шабунін

Шабунін, цитуючи ДБР, заявив, що для "реалізації цього умислу" комбат погодив йому відрядження до НАЗК, яке "знаходиться віддалено від районів ведення бойових дій", що дало йому (Шабуніну. - Ред.) можливості не виконувати бойові завдання військової частини.

"Щоправда, ДБР Єрмака/Татарова соромʼязливо замовчує, що йдеться про час ПІСЛЯ закінчення київської операції, коли ворога ВЖЕ викинули з Київщини. Тоді мій батальйон стояв під Києвом: конкретно моя рота, наприклад, частину часу – в Сухолуччі.

Так, прямо в будиночках (включно з головним) розкішного мисливського угіддя Януковича. В той час Сухолуччя теж знаходилося віддалено від районів ведення бойових дій.

А ще комбат "усвідомлюючи суспільно небезпечний характер" сплатив мені мінімально можливе для військового службовця забезпечення, а також нараховав Єдиний соціальний внесок. Все це за висновками ДБР: "призвело до збитків державному бюджету" – включно з ЄСВ – податковим збором, який йде в … державний бюджет", - продовжив глава ЦПК.

Також читайте: ОП викидає мене з Києва. Щоб виграти вибори, Зеленський спробує заткнути всіх, хто заважатиме, - Шабунін

Підозру, за його словами, вчора принесли прямо у військовий госпіталь, в той день, коли він поїхав з Києва до нового місця служби.

"Саме для цього державний секретар Міноборони істерив попередні три дні, щоб мене швидше випхати зі столиці. Підозра настільки ж юридично убога, наскільки ДБР і прокуратура залежні від Єрмака/Татарова. Очевидно, що вони просто тиснуть (чи залякують) мого комбата. Це та інші відомі мені провадження (загалом по 9 епізодах) формально ініційовано обслугою Портнова. Його ж медіапулом – супроводжується, і не без допомоги приОПешних ТГ-каналів.

Повторюся, руска агентура завжди грає разом з українськими корупціонерами. Часто останні допомагають ворогу свідомо", - підсумував Шабунін.

Дивіться: Зеленський зачищає медіаполе. Військові можуть бути наступними, - Шабунін. ВIДЕО

ДБР повідомило про підозру комбату київської ТРО, куди мобілізувався Шабунін

Автор: 

Шабунін Віталій (540) ДБР (3591) підозра (802)


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Топ коментарі
+30
А матеріяльна вигода різникова дбр чомусь не цікавить..
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21.02.2025 13:34 Відповісти
+21
Шабунін наперед мав знати до якого маразму дійде влада?
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21.02.2025 13:36 Відповісти
+20
Шабунин лишний раз убедился какова судьба у одноразовых резиноизделий.
Как неожиданно ...
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21.02.2025 13:36 Відповісти
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21.02.2025 13:32 Відповісти
Вітасік, ящо не служив то віддай грошенята що ти отримав
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21.02.2025 14:41 Відповісти
зеГнида обісрана вагнергейтом, асфальтом шашликами рулить разом зі своїм ригозбродом!!!
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21.02.2025 18:25 Відповісти
Шабунін підставив комбата ....
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21.02.2025 13:31 Відповісти
Він це десь прочитав ... Але впевнений шо це сталось завдяки тому шо шабінін колись мобілізувався в його батальйон
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21.02.2025 13:35 Відповісти
Шабунін наперед мав знати до якого маразму дійде влада?
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21.02.2025 13:36 Відповісти
Чим він мав знати ?? Він дібіл-грантожер
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21.02.2025 13:39 Відповісти
Вам особисто Шабунін , мабуть , в штани нас@ав ,
що ви лайном кидаєтесь , як очманілий
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21.02.2025 14:24 Відповісти
Ще одне виповзло як у військо то як не хворе то правозахистник задрот
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21.02.2025 14:41 Відповісти
Шабунін від влади відрізняється лише маштабом . Влада гендлює по великому , а Шабуні -має свій маленький гешефт . Все його борцювання з корупцією - це його маленьке гендлярство
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21.02.2025 13:46 Відповісти
Гнида така собі
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21.02.2025 14:05 Відповісти
жабуня етнічний кацап
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22.02.2025 04:47 Відповісти
Ну тут і портновських *****©ів налізло, маму свою вже продали ось і до держави добрались!
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21.02.2025 18:31 Відповісти
А матеріяльна вигода різникова дбр чомусь не цікавить..
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21.02.2025 13:34 Відповісти
Список можна продовжити до безкінечності
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21.02.2025 13:36 Відповісти
А також героїчні будні відважних воїнів з 95 кварталу в нацгвардії, які ночами збивають кацапські шахеди з танками, а вдень замість сну виступають з номерами для вдячних фанатів
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21.02.2025 15:15 Відповісти
Яйця то святе...
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21.02.2025 16:05 Відповісти
А як Шабунін демобілізувався?
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21.02.2025 13:34 Відповісти
як розумово відстала істота
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21.02.2025 13:44 Відповісти
Мабуть, так само, як і Арестович...
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21.02.2025 13:51 Відповісти
А він не демобілізувався, він служить і далі, але вдома на антикорупційних фронтах.
Зарплата йому й далі начислюється, котрою він і ділиться, а може і усю віддає. Але то ні в якому разі НЕКОРУПЦІЯ.
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21.02.2025 16:44 Відповісти
Шабунин лишний раз убедился какова судьба у одноразовых резиноизделий.
Как неожиданно ...
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21.02.2025 13:36 Відповісти
Є таке. Коли топив за Коломойсько-Зеленьського на виборах, розповідаючи, як він " буде очолювати антикорупційний напрямок за нової, чесної,влади", то Портнов був зашибісь..
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21.02.2025 13:45 Відповісти
Ничего. Они и Бигус испытают сполна что значит выражение "Земля круглая". И "использованные презервативы выбрасывают". Жизнь учит иногда очень жестоко.
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21.02.2025 13:53 Відповісти
Угу...Жизнь не жалеет.
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21.02.2025 15:32 Відповісти
Вибачте, не згоден, декого використовують вже шостий рік поспіль, а вони і досі як нові, тобто як завжди пишуть одне і те саме. Хіба що азарту трохи поменшало.
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21.02.2025 17:31 Відповісти
А цей шабунін сам хто: "щур", "крот", "гадюка", "тарган" чи просто чмошник, причому дешевий?...
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21.02.2025 13:36 Відповісти
жабуня кацап
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22.02.2025 04:49 Відповісти
https://www.slidstvo.info/news/myslyvskyj-budynok-yanukovycha-u-suholuchchi-zgoriv-vshhent-pid-chas-boyiv-z-rosijskymy-okupantam/ Як би шановний там був насправді, то мав би побачити що відому резиденцію спалили орки. А відрядити для проходження служби до органів державної влади може виключно Міністр оборони і виключно на посаду визначеную "переліком посад, які заміщуються військовослужбовцями". Решта дій є перевищенням повноважень (тобто корупцією).
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21.02.2025 13:37 Відповісти
Ще трампу пожалійсь!
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21.02.2025 13:43 Відповісти
Хороший парень этот Шабунин, но в армии гад служить не хочет он на антикоррупционных фронтах генерал.
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21.02.2025 13:52 Відповісти
Грантосос він а не генерал
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21.02.2025 14:06 Відповісти
Прям аншлаг ботів... Подоляцькі проти кацапських...
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21.02.2025 14:05 Відповісти
Або разом...
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21.02.2025 14:07 Відповісти
медведчуки проти шаріїв..
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21.02.2025 14:13 Відповісти
Помилка у назві - "ДБР під керівництвом Трампа" і далі по тексту.
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21.02.2025 14:10 Відповісти
иди в окоп.... мобилизованный.....
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21.02.2025 14:27 Відповісти
коли почув про шабунінську мутку з геройським воюванням моя емпатія до нього помножилася на нуль.
відповідно і до всіх розслідувань і заяв його організації бо вони його не звільнили а тримаються як трамп за цицьку путіна.
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21.02.2025 14:29 Відповісти
Ну хорошо хоть портнов с татаровым приносят пользу обществу 😄
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21.02.2025 15:36 Відповісти
шабунін, перельогінься.
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21.02.2025 16:23 Відповісти
Такі "грантоїди-ухилянти" вже "показали", ким вони є в дійсності. Лише роз'єднують суспільство постійною критикою. Реальної роботи - НУЛЬ.
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21.02.2025 14:30 Відповісти
З за тебе ухилянта і підозра.
З за тебе ухилянта людину і посадять.
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21.02.2025 15:06 Відповісти
То, что Шабунин - грантоед, вовсе не означает, что ВСЕ его расследования - ФЕЙК.
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21.02.2025 15:20 Відповісти
А остальные артисты на культурном фронте не смущают властей? Всякие там козловские, ведущие орла и решки которые воюют стихами в пикселе?
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21.02.2025 15:34 Відповісти
Всіх українців до в'язниці. кв 95 - це сила, як і ахмат - так вирішила більшість у 19 році.
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21.02.2025 16:34 Відповісти
90 відсотків коментаторів москалі, їх примітивниз мишлення і зміст коментарів "паруски" відразу кидається в очі. Даремно намагаються маніпулясти. Автоматично їх ігнорую. Шабуніну дякую за актуальну інформацію, бережи себе.
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21.02.2025 17:56 Відповісти
Блондин Шабунін з"явився десь у 2014 на фоні втечі Януки і вже тоді азартно і галасливо розпочав боротьбу з корупцією. За 11 років корупції стало незрівнянно більше але Шабунін не тушується,наносить по корупції удар за ударом! Це все дрібниці,що Україна на межі краху,ЗСУ це дрібниці,а от у тилу періодично нагадувати про могутнього корупціонера блондина Шабуніна,оце діло! Ну й не зізнаватися,як у блондина з"явився особняк у Києві...ПиСи.Тоді ж,у 14-му засяяла зірка іншого антикорупціонера Славка Бляхера(Берези),у 22 його,як військовозобов"язаного,злі тцкашники знайшли у якомусь монастиреві в Зах.Україні,де він тримав кругову оборону,що для юдея було трохи дивно,в сінагозі він чомусь Дзот не обладнав..Тепер він осліп,демобілізувався по інвалідності і з Латвії метає громи і молнії в корупціонерів,зрадників,тцкашників і самого Зелю....
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21.02.2025 18:22 Відповісти
і що цікаво,всіх їх бачить,як під мікроскопом! і великого та мудрого Трампа добре розгледів і закохався,правда,останніми днями щодо Трампушки ,Бляхер знову став підсліпуватим...інвалід війни,що з нього взяти...
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21.02.2025 19:47 Відповісти
А ще був такий антикорупціонер, грантожер та гей-активіст Сірьожа Лєщенко. Зараз вилизує зелені дупи, має чудові високі посади і ні-ху-я корисного не робить.

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22.02.2025 02:41 Відповісти
Потому что наши антикоррупционеры как оказалось боролись не с коррупцией, а вместе с коррупцией. Оттого коррупция и растет. Они во всех этих мутках в теме и играют свою роль.
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22.02.2025 07:34 Відповісти
Шабунін написав про ДБР. Шабунін не подобається ОП, ДБР виконує замовлення офісу. Розставляйте акценти!
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21.02.2025 19:25 Відповісти
Бедного Виталика на 3 год войны послали служить в Харьков и выгонял его туда целый державный секретар МОУ, а что есть еще частный секретарь МОУ? - Виталик видимо за 3 года службы так и не понял что ЗСУ и МОУ это и есть держава, и что нехорохо красть денежное довольствие у державы (МОУ и ЗСУ) и не выполнять держ.работу - т.е. служить.
Посадка на нары комбата ТРО будет частично на совести Виталика, который так подставил комбата, по этому видимо тут и этот опус.
Теперь Виталику надо думать, что он будет делать когда комбат с тюрьмы придет к нему на "оплату счетов" за подставу, ждем расстрелов и взрывы машин как это было после окончания боевых действий в 2015.
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21.02.2025 19:37 Відповісти
Тролів, як і ДБР не бентежить абсурдність звинувачення у неправомірній вигоді нематеріального характеру, це що, типу німб з'явився, чи самооцінка збільшилась? Адже навіть якщо у комбата із за цього член став довшим на 1 см - це вже матеріальне.
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21.02.2025 22:02 Відповісти
Ну, за таке треба ставити під стіну.
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22.02.2025 06:26 Відповісти
Таке відчуття, наче на ботофему потрапив
У сільському свинюшнику меньше тхне
30 срібників відробляєте?
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23.02.2025 15:59 Відповісти
 
 