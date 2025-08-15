Організували схему незаконного уникнення від мобілізації: викрито керівника Мар’їнського райсуду Донецької області та його працівників, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Працівників Марʼїнського районного суду Донецької області викрито в організації схеми незаконного уникнення від мобілізації чоловіків призовного віку.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, виконувачу обовʼязків голови цього суду, судді та трьом працівникам суду повідомлено про підозру у виготовленні та видачі підроблених судових рішень про фіктивні розлучення, позбавлення батьківських прав та встановлення факту самостійного виховання дитини. На підставі цих рішень чоловіки призовного віку мали можливість уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон під час воєнного стану.

Встановлено, що помічник судді, який раніше працював у правоохоронних органах, підшуковував серед чоловіків призовного віку охочих отримати такі судові рішення. За неправомірну вигоду у розмірі від 3 000 доларів учасники схеми забезпечували їх ухвалення. Кошти від "клієнтів" отримував помічник судді та розподіляв між іншими учасниками схеми, у тому числі через банківські рахунки пов’язаних осіб.

Повідомляється, що до реалізації злочинного плану були залучені виконувач обов’язків голови суду, заступник керівника апарату суду та секретар судових засідань. Вони втручалися в автоматизовану систему документообігу суду, реєстрували неіснуючі позовні заяви, готували та засвідчували підроблені судові рішення, а також створювали фіктивний документообіг для надання видимості їхньої законності.

"Керівнику суду та його підлеглим працівникам з урахуванням зібраних доказів повідомлено про підозру зокрема: за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон); ч. 2 ст. 376-1 КК України (незаконне втручання в автоматизовану систему документообігу суду); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ)", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів.

Підозрюваним загрожує покарання до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окрім того, задокументовано факти виправдовування суддею цього суду збройної агресії РФ проти України та визнання правомірності окупації Донеччини ворогом.

Так, у листуванні зі своїм керівником вона писала: "Русские заберут свои территории и гудбай". "Сидите в своей галиции. И в Киеве с неработающим метро". При цьому, заперечувала збройну агресію РФ проти України та виправдовувала обстріли російськими військами житлових будинків, мовляв "Жилой дом с обычными людьми и жылой дом с жывущими в нем военными во время войны это разные смысловые нагрузки".

Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснює ГСУ ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР у м. Краматорську.

До Вищої ради правосуддя будуть подані клопотання про відсторонення суддів від займаних посад та подання про надання згоди на їхній арешт.





