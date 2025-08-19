Віддав наказ ударити КАБами по театру та пологовому відділенню в Маріуполі: Заочно повідомлено про підозру генералу РФ Гостєву. ФОТО

Зібрано нову доказову базу на командувача 4-ї армії військово-повітряних сил Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Миколу Гостєва і заочно повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у березні 2022 року фігурант віддав наказ ударити з повітря по центру Маріуполя.

Встановлено, що рашисти прицільно атакували будівлю пологового відділення міської лікарні № 3, житлові будинки та обласний драматичний театр.

Для здійснення ударів окупанти задіяли 10 бойових літаків: винищувачі Су-30СМ (М2) та фронтові бомбардувальники Су-24М.

Задокументовано, як під час повітряної атаки бойові літаки агресора прицільно вдарили по пологовому відділенню та драмтеатру фугасними авіабомбами ФАБ-500.

Також за наказом російського генерала його підлеглі бомбардували житлову забудову у центральній частині Маріуполя.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Гостєву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Нині триває розслідування, щоб знайти і покарати всіх воєнних злочинців РФ.

У СБУ нагадали, що у 2023 році Гостєву, який командував обстрілами цивільної інфраструктури Маріуполя, повідомили про першу підозру.