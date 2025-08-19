УКР
Віддав наказ ударити КАБами по театру та пологовому відділенню в Маріуполі: Заочно повідомлено про підозру генералу РФ Гостєву. ФОТО

Зібрано нову доказову базу на командувача 4-ї армії військово-повітряних сил Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Миколу Гостєва і заочно повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Повідомлено про підозру генералу РФ Гостєву

Як зазначається, у березні 2022 року фігурант віддав наказ ударити з повітря по центру Маріуполя.

Встановлено, що рашисти прицільно атакували будівлю пологового відділення міської лікарні № 3, житлові будинки та обласний драматичний театр.

Для здійснення ударів окупанти задіяли 10 бойових літаків: винищувачі Су-30СМ (М2) та фронтові бомбардувальники Су-24М.

Завдано удару по колоні росіян на Курщині: важко поранено генерала окупаційних військ Абачева, - ГУР. ФОТО

Задокументовано, як під час повітряної атаки бойові літаки агресора прицільно вдарили по пологовому відділенню та драмтеатру фугасними авіабомбами ФАБ-500.

Також за наказом російського генерала його підлеглі бомбардували житлову забудову у центральній частині Маріуполя.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Гостєву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

У росіян в Маріуполі була напрацьована агентура, вони спокійно все розвідували, - заступник командира "Азову" Паламар

Нині триває розслідування, щоб знайти і покарати всіх воєнних злочинців РФ.

У СБУ нагадали, що у 2023 році Гостєву, який командував обстрілами цивільної інфраструктури Маріуполя, повідомили про першу підозру.

Маріуполь (3261) обстріл (30389) СБУ (13255) Донецька область (9349) генерал (78) Маріупольський район (56)
Топ коментарі
+4
Треба відправити до кабзона не тільки цього вилупка, а і всю його родину.
19.08.2025 17:32 Відповісти
+3
Спєкся, йося зачекався на цю гниду яка вбила мирних громадян України.
19.08.2025 17:34 Відповісти
+3
цю мерзоту вже чекають у веклі...
19.08.2025 17:37 Відповісти
Треба відправити до кабзона не тільки цього вилупка, а і всю його родину.
19.08.2025 17:32 Відповісти
Всіх свинособак під ніж!
19.08.2025 17:33 Відповісти
Спєкся, йося зачекався на цю гниду яка вбила мирних громадян України.
19.08.2025 17:34 Відповісти
цю мерзоту вже чекають у веклі...
19.08.2025 17:37 Відповісти
...тобто у пеклі...
19.08.2025 17:57 Відповісти
нехай оглядається частіше, хоча.... марно, просто пока не дійшли руки до всіх... але жити йому не треба
19.08.2025 17:42 Відповісти
маніяк...
19.08.2025 17:46 Відповісти
19.08.2025 17:48 Відповісти
кандидат на самокат.
19.08.2025 17:50 Відповісти
Ви перша встигла)))
19.08.2025 17:59 Відповісти
Є наступний кандидат))
19.08.2025 17:58 Відповісти
Тепер йому потрібно шугатися самокатів...
Але марно - наші хлопці мають широку вигадку та креативність...
19.08.2025 18:00 Відповісти
 
 