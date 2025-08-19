Отдал приказ ударить КАБами по театру и родильному отделению в Мариуполе: Заочно сообщено о подозрении генералу РФ Гостеву. ФОТО
Собрана новая доказательная база на командующего 4-й армии военно-воздушных сил Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Николая Гостева и заочно сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в марте 2022 года фигурант отдал приказ ударить с воздуха по центру Мариуполя.
Установлено, что рашисты прицельно атаковали здание родильного отделения городской больницы № 3, жилые дома и областной драматический театр.
Для осуществления ударов оккупанты задействовали 10 боевых самолетов: истребители Су-30СМ (М2) и фронтовые бомбардировщики Су-24М.
Задокументировано, как во время воздушной атаки боевые самолеты агрессора прицельно ударили по родильному отделению и драмтеатру фугасными авиабомбами ФАБ-500.
Также по приказу российского генерала его подчиненные бомбили жилую застройку в центральной части Мариуполя.
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Гостеву о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас продолжается расследование, чтобы найти и наказать всех военных преступников РФ.
В СБУ напомнили, что в 2023 году Гостеву, который командовал обстрелами гражданской инфраструктуры Мариуполя, сообщили о первом подозрении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але марно - наші хлопці мають широку вигадку та креативність...