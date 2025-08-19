РУС
1 198 12

Отдал приказ ударить КАБами по театру и родильному отделению в Мариуполе: Заочно сообщено о подозрении генералу РФ Гостеву. ФОТО

Собрана новая доказательная база на командующего 4-й армии военно-воздушных сил Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Николая Гостева и заочно сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сообщено о подозрении генералу РФ Гостеву

Как отмечается, в марте 2022 года фигурант отдал приказ ударить с воздуха по центру Мариуполя.

Установлено, что рашисты прицельно атаковали здание родильного отделения городской больницы № 3, жилые дома и областной драматический театр.

Для осуществления ударов оккупанты задействовали 10 боевых самолетов: истребители Су-30СМ (М2) и фронтовые бомбардировщики Су-24М.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нанесен удар по колонне россиян на Курщине: тяжело ранен генерал оккупационных войск Абачев, - ГУР. ФОТО

Задокументировано, как во время воздушной атаки боевые самолеты агрессора прицельно ударили по родильному отделению и драмтеатру фугасными авиабомбами ФАБ-500.

Также по приказу российского генерала его подчиненные бомбили жилую застройку в центральной части Мариуполя.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Гостеву о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Также читайте: У россиян в Мариуполе была наработанная агентура, они спокойно все разведывали, - заместитель командира "Азова" Паламар

Сейчас продолжается расследование, чтобы найти и наказать всех военных преступников РФ.

В СБУ напомнили, что в 2023 году Гостеву, который командовал обстрелами гражданской инфраструктуры Мариуполя, сообщили о первом подозрении.

Автор: 

Мариуполь (5741) обстрел (29065) СБУ (20317) Донецкая область (10532) генерал (70) Мариупольский район (53)
Топ комментарии
+6
Треба відправити до кабзона не тільки цього вилупка, а і всю його родину.
показать весь комментарий
19.08.2025 17:32 Ответить
+4
Спєкся, йося зачекався на цю гниду яка вбила мирних громадян України.
показать весь комментарий
19.08.2025 17:34 Ответить
+4
цю мерзоту вже чекають у веклі...
показать весь комментарий
19.08.2025 17:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба відправити до кабзона не тільки цього вилупка, а і всю його родину.
показать весь комментарий
19.08.2025 17:32 Ответить
Всіх свинособак під ніж!
показать весь комментарий
19.08.2025 17:33 Ответить
Спєкся, йося зачекався на цю гниду яка вбила мирних громадян України.
показать весь комментарий
19.08.2025 17:34 Ответить
цю мерзоту вже чекають у веклі...
показать весь комментарий
19.08.2025 17:37 Ответить
...тобто у пеклі...
показать весь комментарий
19.08.2025 17:57 Ответить
нехай оглядається частіше, хоча.... марно, просто пока не дійшли руки до всіх... але жити йому не треба
показать весь комментарий
19.08.2025 17:42 Ответить
маніяк...
показать весь комментарий
19.08.2025 17:46 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 17:48 Ответить
кандидат на самокат.
показать весь комментарий
19.08.2025 17:50 Ответить
Ви перша встигла)))
показать весь комментарий
19.08.2025 17:59 Ответить
Є наступний кандидат))
показать весь комментарий
19.08.2025 17:58 Ответить
Тепер йому потрібно шугатися самокатів...
Але марно - наші хлопці мають широку вигадку та креативність...
показать весь комментарий
19.08.2025 18:00 Ответить
 
 