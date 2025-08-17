РУС
Нанесен удар по колонне россиян на Курщине: тяжело ранен генерал оккупационных войск Абачев, - ГУР. ФОТО

В результате огневого поражения по колонне противника на трассе в Курской области РФ тяжелые ранения получил генерал оккупационных войск Абачев, ему ампутировали руку и ногу.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

тяжело ранен генерал оккупационных войск Абачев

Как отмечается, в ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск - Хомутовка Курской области РФ.

В результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Абачев - заместитель командующего группировки войск "Север" ВС РФ.

Сообщается, что самолетом военно-транспортной авиации его срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. В результате ранений у Абачева ампутированы рука и нога.

+14
Молодці, хлопці та дівчата!
Дай Боже сдохне, свинособачий викідень з лампасами.
Кобзон контромарку давно для нього приготував.
17.08.2025 16:07 Ответить
+9
17.08.2025 16:12 Ответить
+6
Колона кацапів і попереду цілий генерал на білій Ладі - нігуя собі - поворот
17.08.2025 16:08 Ответить
Молодці, хлопці та дівчата!
Дай Боже сдохне, свинособачий викідень з лампасами.
Кобзон контромарку давно для нього приготував.
17.08.2025 16:07 Ответить
Та ні, хай довго ходить під себе та дивіться, як денщик шпилить його чучундру.
17.08.2025 16:22 Ответить
Интересно с одной стороны или крестом
17.08.2025 16:41 Ответить
Колона кацапів і попереду цілий генерал на білій Ладі - нігуя собі - поворот
17.08.2025 16:08 Ответить
Лучше бы сразу голову. Хотя, пусть помучается
17.08.2025 16:10 Ответить
А смысл в голову? Там мозга нет, только нитка между ушей
17.08.2025 16:14 Ответить
А во что он кушает?!
"Думай, что говоришь!" (С)
17.08.2025 16:46 Ответить
Главное что мозг не задет, ввиду его отсутствия
17.08.2025 16:11 Ответить
А нахіба тому генералу нога й рука, якщо в нього є Путєн?
17.08.2025 16:11 Ответить
За рік повернеться на службу.
Буде викладати стройову підготовку.
17.08.2025 16:12 Ответить
17.08.2025 16:12 Ответить
Давненько генералів не піз...чили
17.08.2025 16:12 Ответить
Голову омпутирувать )))
17.08.2025 16:13 Ответить
За ненадобностью!
17.08.2025 16:23 Ответить
Головы у мудака и так не было а теперь ещё и руки с ногой не будет...
17.08.2025 16:15 Ответить
явно в жопу прилетіло! бо рука з ногою у нього з одного місця росли ))
17.08.2025 16:17 Ответить
Прям, як з пісні "... Без лівої ноги, без правої руки..."
17.08.2025 16:18 Ответить
І позивний буде мати "діагональний".
17.08.2025 16:21 Ответить
Генерал здохні!
17.08.2025 16:21 Ответить
Больница на расее. Идёт дохтур и рядом с ним мужик с топором.
- так, этому левую ногу
Тюк
- а этому правую руку
Тюк
- этому левую руку
Тюк
- я сказал левую
Тюк
- я сказал руку
17.08.2025 16:29 Ответить
Ти диви..а голова ціла..уламки відскочили..бо там дуб
17.08.2025 16:31 Ответить
Учредить новое звание "полгенерала".
17.08.2025 16:32 Ответить
Или новым их модным словом -компактный генерал.
17.08.2025 16:38 Ответить
 
 