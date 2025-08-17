Нанесен удар по колонне россиян на Курщине: тяжело ранен генерал оккупационных войск Абачев, - ГУР. ФОТО

В результате огневого поражения по колонне противника на трассе в Курской области РФ тяжелые ранения получил генерал оккупационных войск Абачев, ему ампутировали руку и ногу.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: С начала года враг теряет в среднем 1,2 тыс. военнослужащих ежесуточно, - Сырский. ВИДЕО

Как отмечается, в ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск - Хомутовка Курской области РФ.



В результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Абачев - заместитель командующего группировки войск "Север" ВС РФ.



Сообщается, что самолетом военно-транспортной авиации его срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. В результате ранений у Абачева ампутированы рука и нога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заочно сообщила о подозрении 5 генералам РФ, которые командовали первым ударом сверхтяжелой бомбы по Сумщине в 2022 году