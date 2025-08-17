Нанесен удар по колонне россиян на Курщине: тяжело ранен генерал оккупационных войск Абачев, - ГУР. ФОТО
В результате огневого поражения по колонне противника на трассе в Курской области РФ тяжелые ранения получил генерал оккупационных войск Абачев, ему ампутировали руку и ногу.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в ночь с 16 на 17 августа украинские подразделения нанесли огневое поражение по колонне противника на трассе Рыльск - Хомутовка Курской области РФ.
В результате удара серьезные ранения получил генерал-лейтенант Абачев - заместитель командующего группировки войск "Север" ВС РФ.
Сообщается, что самолетом военно-транспортной авиации его срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве. В результате ранений у Абачева ампутированы рука и нога.
Дай Боже сдохне, свинособачий викідень з лампасами.
Кобзон контромарку давно для нього приготував.
"Думай, что говоришь!" (С)
Буде викладати стройову підготовку.
- так, этому левую ногу
Тюк
- а этому правую руку
Тюк
- этому левую руку
Тюк
- я сказал левую
Тюк
- я сказал руку