УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9183 відвідувача онлайн
Новини Фото Втрати ворога
5 168 35

Завдано удару по колоні росіян на Курщині: важко поранено генерала окупаційних військ Абачева, - ГУР. ФОТО

Унаслідок вогневого ураження по колоні противника на трасі в Курській області РФ важкі поранення дістав генерал окупаційних військ Абачев, йому ампутували руку та ногу.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

важко поранено генерала окупаційних військ Абачева

Також дивіться: З початку року ворог втрачає в середньому 1,2 тис. військовослужбовців щодобово, - Сирський. ВIДЕО

Як зазначається, у ніч із 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка Курської області РФ.

У результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев - заступник командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ.

Повідомляється, що літаком військово-транспортної авіації його терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. Кнаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заочно повідомила про підозру 5 генералам РФ, які командували першим ударом надважкої бомби по Сумщині у 2022 році

Автор: 

генерал (77) Курськ (1190) ГУР (633)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Молодці, хлопці та дівчата!
Дай Боже сдохне, свинособачий викідень з лампасами.
Кобзон контромарку давно для нього приготував.
показати весь коментар
17.08.2025 16:07 Відповісти
+13
показати весь коментар
17.08.2025 16:12 Відповісти
+11
Лучше бы сразу голову. Хотя, пусть помучается
показати весь коментар
17.08.2025 16:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці, хлопці та дівчата!
Дай Боже сдохне, свинособачий викідень з лампасами.
Кобзон контромарку давно для нього приготував.
показати весь коментар
17.08.2025 16:07 Відповісти
Та ні, хай довго ходить під себе та дивіться, як денщик шпилить його чучундру.
показати весь коментар
17.08.2025 16:22 Відповісти
Интересно с одной стороны или крестом
показати весь коментар
17.08.2025 16:41 Відповісти
Вообще-то никакой разницы.
Но сразу тоже об этом подумал)))
показати весь коментар
17.08.2025 16:54 Відповісти
Та як воно може хрестом, ну подумайте сами. Прилетіло з одного боку, відірвало руку ногу та х?й, будемо сподіватися. От якби з двох боків
показати весь коментар
17.08.2025 17:05 Відповісти
Колона кацапів і попереду цілий генерал на білій Ладі - нігуя собі - поворот
показати весь коментар
17.08.2025 16:08 Відповісти
Лучше бы сразу голову. Хотя, пусть помучается
показати весь коментар
17.08.2025 16:10 Відповісти
А смысл в голову? Там мозга нет, только нитка между ушей
показати весь коментар
17.08.2025 16:14 Відповісти
А во что он кушает?!
"Думай, что говоришь!" (С)
показати весь коментар
17.08.2025 16:46 Відповісти
так навіть краще! буде в них аж цілий генерал-полусамовар
показати весь коментар
17.08.2025 17:12 Відповісти
Главное что мозг не задет, ввиду его отсутствия
показати весь коментар
17.08.2025 16:11 Відповісти
А нахіба тому генералу нога й рука, якщо в нього є Путєн?
показати весь коментар
17.08.2025 16:11 Відповісти
За рік повернеться на службу.
Буде викладати стройову підготовку.
показати весь коментар
17.08.2025 16:12 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2025 16:12 Відповісти
Давненько генералів не піз...чили
показати весь коментар
17.08.2025 16:12 Відповісти
Голову омпутирувать )))
показати весь коментар
17.08.2025 16:13 Відповісти
За ненадобностью!
показати весь коментар
17.08.2025 16:23 Відповісти
Головы у мудака и так не было а теперь ещё и руки с ногой не будет...
показати весь коментар
17.08.2025 16:15 Відповісти
явно в жопу прилетіло! бо рука з ногою у нього з одного місця росли ))
показати весь коментар
17.08.2025 16:17 Відповісти
Прям, як з пісні "... Без лівої ноги, без правої руки..."
показати весь коментар
17.08.2025 16:18 Відповісти
І позивний буде мати "діагональний".
показати весь коментар
17.08.2025 16:21 Відповісти
Генерал здохні!
показати весь коментар
17.08.2025 16:21 Відповісти
Зачем? После этого, он уже однозначно ничем командовать не будет, а генеральскую пенсию по инвалидности получать будет
показати весь коментар
17.08.2025 16:55 Відповісти
Рідні достатньо заберуть з оркського бюджету, ще якийсь монумент збудують за державний кошт, де напишуть:
" Він був генерал, він був патріот і бидло кацапське мав в їх бидлуватий рот".
показати весь коментар
17.08.2025 17:04 Відповісти
Больница на расее. Идёт дохтур и рядом с ним мужик с топором.
- так, этому левую ногу
Тюк
- а этому правую руку
Тюк
- этому левую руку
Тюк
- я сказал левую
Тюк
- я сказал руку
показати весь коментар
17.08.2025 16:29 Відповісти
Ти диви..а голова ціла..уламки відскочили..бо там дуб
показати весь коментар
17.08.2025 16:31 Відповісти
Учредить новое звание "полгенерала".
показати весь коментар
17.08.2025 16:32 Відповісти
Или новым их модным словом -компактный генерал.
показати весь коментар
17.08.2025 16:38 Відповісти
Такі чуваки поодинці не їздять. Якшо заступника командувача так накрило, то і всіх наближених накрило не менше. І це добре.
Дуже добре шо одразу не подох.
1. всі навкруги все покинули і рятували генерала
2. ганяли евакуацію до аеродрома, а потім борт в мацкву. На інших поранених скоріш за все на деякий час забили. Для кацапів це норм.
3. В лікарні напевне виперли інших поранених в коридор, шоб палату звільнити. Не буде ж генерал в загальній купі валятися.
4. Чувак вже не вояка, але генеральську пенсію і інші плюшки з бюджету буде тягнути справно.

Тож здоровʼя "компактному генералу" (С) і гарного настрою.
показати весь коментар
17.08.2025 16:49 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2025 16:58 Відповісти
Того хенерала велич охопила, хоче бути схожим на адмірала Нельсона. Зовні начебто трохи вийшло , хоча в шпиталі забули око вийняти, проте у сенсі розуму до Нельсона прірва.
показати весь коментар
17.08.2025 17:01 Відповісти
Хорошо тому живется,
У кого одна нога,
И штанина меньше трётся,
И не надо сапога!
показати весь коментар
17.08.2025 17:02 Відповісти
Скільки залізяччя поназбирав вовкулака, мабуть колекціонував, але справжню нагороду, яку заслужив, нарешті отримав сьогодні вночі.
показати весь коментар
17.08.2025 17:11 Відповісти
Слава Нашим!
показати весь коментар
17.08.2025 17:12 Відповісти
Яка прекрасна новина! Героям Слава!!
показати весь коментар
17.08.2025 17:13 Відповісти
 
 