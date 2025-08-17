Завдано удару по колоні росіян на Курщині: важко поранено генерала окупаційних військ Абачева, - ГУР. ФОТО

Унаслідок вогневого ураження по колоні противника на трасі в Курській області РФ важкі поранення дістав генерал окупаційних військ Абачев, йому ампутували руку та ногу.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у ніч із 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка Курської області РФ.



У результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев - заступник командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ.



Повідомляється, що літаком військово-транспортної авіації його терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. Кнаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу.

