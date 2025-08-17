Завдано удару по колоні росіян на Курщині: важко поранено генерала окупаційних військ Абачева, - ГУР. ФОТО
Унаслідок вогневого ураження по колоні противника на трасі в Курській області РФ важкі поранення дістав генерал окупаційних військ Абачев, йому ампутували руку та ногу.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у ніч із 16 на 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка Курської області РФ.
У результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев - заступник командувача угруповання військ "Сєвєр" ЗС РФ.
Повідомляється, що літаком військово-транспортної авіації його терміново доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. Кнаслідок поранень Абачеву ампутовано руку та ногу.
Дай Боже сдохне, свинособачий викідень з лампасами.
Кобзон контромарку давно для нього приготував.
Но сразу тоже об этом подумал)))
"Думай, что говоришь!" (С)
цілийгенерал-полусамовар
Буде викладати стройову підготовку.
" Він був генерал, він був патріот і бидло кацапське мав в їх бидлуватий рот".
- так, этому левую ногу
Тюк
- а этому правую руку
Тюк
- этому левую руку
Тюк
- я сказал левую
Тюк
- я сказал руку
Дуже добре шо одразу не подох.
1. всі навкруги все покинули і рятували генерала
2. ганяли евакуацію до аеродрома, а потім борт в мацкву. На інших поранених скоріш за все на деякий час забили. Для кацапів це норм.
3. В лікарні напевне виперли інших поранених в коридор, шоб палату звільнити. Не буде ж генерал в загальній купі валятися.
4. Чувак вже не вояка, але генеральську пенсію і інші плюшки з бюджету буде тягнути справно.
Тож здоровʼя "компактному генералу" (С) і гарного настрою.
У кого одна нога,
И штанина меньше трётся,
И не надо сапога!