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З початку року ворог втрачає в середньому 1,2 тис. військовослужбовців щодобово, - Сирський. ВIДЕО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав середні щодобові втрати російський окупантів у 2025 році.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"З початку 2025 року російський агресор втрачає в середньому 1251 військовослужбовця щодобово", - повідомив Сирський у фейсбуці.
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Олексій Петренко #551702
показати весь коментар18.07.2025 22:22 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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Дефіцит Потужності
показати весь коментар18.07.2025 22:27 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Евгений Дасюк
показати весь коментар18.07.2025 23:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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