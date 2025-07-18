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З початку року ворог втрачає в середньому 1,2 тис. військовослужбовців щодобово, - Сирський. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав середні щодобові втрати російський окупантів у 2025 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"З початку 2025 року російський агресор втрачає в середньому 1251 військовослужбовця щодобово", - повідомив Сирський у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британська розвідка: У 2025 році Росія втратила вже понад 230 тисяч військових, з початку вторгнення - понад мільйон. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (18220) втрати (4497) Сирський Олександр (680) війна в Україні (5314)


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А наші всі безсмертні ?
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18.07.2025 22:22 Відповісти
Добре, але також розказуй і про українські втрати, а заодно і про мобілізаційний потенціал і приріст населення в обох країнах.
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18.07.2025 22:27 Відповісти
Треба Залужного повертати. Сирський, як німімум, ніякий. А як максимум...
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18.07.2025 23:36 Відповісти
 
 