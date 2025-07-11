Британська розвідка: У 2025 році Росія втратила вже понад 230 тисяч військових, з початку вторгнення - понад мільйон. ІНФОГРАФІКА

За оцінками розвідки Великої Британії, протягом 2025 року Росія втратила близько 236 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими.

Про це йдеться в огляді британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість втрат з початку повномасштабного вторгнення перевищила 1 мільйон осіб.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, лише у червні 2025 року середньодобові втрати російської армії становили приблизно 1080 осіб, що дає місячну цифру на рівні 32 тисяч.

У розвідці зазначають, що з березня 2025 року щомісячний рівень втрат РФ зменшується, а червневий показник став найнижчим із квітня 2024 року. Історично влітку втрати армії РФ знижуються - ймовірно, через кращі погодні умови, які підвищують шанс виживання поранених.

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