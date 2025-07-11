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Британська розвідка: У 2025 році Росія втратила вже понад 230 тисяч військових, з початку вторгнення - понад мільйон. ІНФОГРАФІКА
За оцінками розвідки Великої Британії, протягом 2025 року Росія втратила близько 236 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими.
Про це йдеться в огляді британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Загальна кількість втрат з початку повномасштабного вторгнення перевищила 1 мільйон осіб.
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, лише у червні 2025 року середньодобові втрати російської армії становили приблизно 1080 осіб, що дає місячну цифру на рівні 32 тисяч.
У розвідці зазначають, що з березня 2025 року щомісячний рівень втрат РФ зменшується, а червневий показник став найнижчим із квітня 2024 року. Історично влітку втрати армії РФ знижуються - ймовірно, через кращі погодні умови, які підвищують шанс виживання поранених.
Топ коментарі
+2 MausMike
показати весь коментар11.07.2025 14:57 Відповісти Посилання
+2 Gary Grant
показати весь коментар11.07.2025 15:01 Відповісти Посилання
+1 Gary Grant
показати весь коментар11.07.2025 15:00 Відповісти Посилання
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А головне, - якщо чисто емпірично дослідити скільки орків було, стільки лишилось і стільки мобілізували то десь так і виходить...
Через перші місяці і оточення Мариуполя, чи за останні пів-року теж?
" і на "курську" втрати більші."
Звідки вам це відомо? Відомо там тільки про втрати техніки, а не людей.
У кого з них раніше закінчаться гроші?
У того, хто до останнього буде писати про "уламки".