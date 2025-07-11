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Новини Втрати ворога
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Британська розвідка: У 2025 році Росія втратила вже понад 230 тисяч військових, з початку вторгнення - понад мільйон. ІНФОГРАФІКА

Втрати армії РФ за 6 місяців 2025 року

За оцінками розвідки Великої Британії, протягом 2025 року Росія втратила близько 236 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими.

Про це йдеться в огляді британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

втрати росіян

Загальна кількість втрат з початку повномасштабного вторгнення перевищила 1 мільйон осіб.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, лише у червні 2025 року середньодобові втрати російської армії становили приблизно 1080 осіб, що дає місячну цифру на рівні 32 тисяч.

У розвідці зазначають, що з березня 2025 року щомісячний рівень втрат РФ зменшується, а червневий показник став найнижчим із квітня 2024 року. Історично влітку втрати армії РФ знижуються - ймовірно, через кращі погодні умови, які підвищують шанс виживання поранених.

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Автор: 

Велика Британія (5700) розвідка (3898) війна в Україні (5200)


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Топ коментарі
+2
Подай на них в суд за плагіат.
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11.07.2025 14:57 Відповісти
+2
"Для нас" відомо звідки?
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11.07.2025 15:01 Відповісти
+1
І не вгомоняться ніяк. Найвища стадія колективного безумства.
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11.07.2025 15:00 Відповісти
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Щось дані один в один співпадають із нашим генштабом.
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11.07.2025 14:51 Відповісти
Подай на них в суд за плагіат.
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11.07.2025 14:57 Відповісти
Ці данні співпадають з даними і американської розвідки.
А головне, - якщо чисто емпірично дослідити скільки орків було, стільки лишилось і стільки мобілізували то десь так і виходить...
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11.07.2025 15:15 Відповісти
"Для нас" відомо звідки?
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11.07.2025 15:01 Відповісти
"полонених наших набагато більше"
Через перші місяці і оточення Мариуполя, чи за останні пів-року теж?

" і на "курську" втрати більші."
Звідки вам це відомо? Відомо там тільки про втрати техніки, а не людей.
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11.07.2025 15:04 Відповісти
Як це звідки? З чарівної методички...
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11.07.2025 15:07 Відповісти
І не вгомоняться ніяк. Найвища стадія колективного безумства.
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11.07.2025 15:00 Відповісти
У мільйонера і бідняка кожного дня забирають по 1000 і 100 доларів відповідно.
У кого з них раніше закінчаться гроші?
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11.07.2025 15:01 Відповісти
Відповідь очевидна.
У того, хто до останнього буде писати про "уламки".
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11.07.2025 15:10 Відповісти
Потєрь нєт, всьо ідьот па плану.
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11.07.2025 15:03 Відповісти
Вторгнення було у 2014 році (!).
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11.07.2025 15:12 Відповісти
А фіглі рашці понад мільйон втрат, їхні сучки «понарожают єщьо»!
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11.07.2025 15:27 Відповісти
 
 