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Новости Потери врага
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Британская разведка: В 2025 году Россия потеряла уже более 230 тысяч военных, с начала вторжения - более миллиона. ИНФОГРАФИКА

Потери армии РФ за 6 месяцев 2025 года

По оценкам разведки Великобритании, в течение 2025 года Россия потеряла около 236 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом говорится в обзоре британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

потери россиян

Общее количество потерь с начала полномасштабного вторжения превысило 1 миллион человек.

Согласно данным Генштаба ВСУ, только в июне 2025 года среднесуточные потери российской армии составляли примерно 1080 человек, что дает месячную цифру на уровне 32 тысяч.

В разведке отмечают, что с марта 2025 года ежемесячный уровень потерь РФ уменьшается, а июньский показатель стал самым низким с апреля 2024 года. Исторически летом потери армии РФ снижаются - вероятно, из-за лучших погодных условий, которые повышают шанс выживания раненых.

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Автор: 

Великобритания (5058) разведка (4210) война в Украине (5163)


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Топ комментарии
+2
Подай на них в суд за плагіат.
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11.07.2025 14:57 Ответить
+2
"Для нас" відомо звідки?
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11.07.2025 15:01 Ответить
+1
І не вгомоняться ніяк. Найвища стадія колективного безумства.
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11.07.2025 15:00 Ответить
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Щось дані один в один співпадають із нашим генштабом.
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11.07.2025 14:51 Ответить
Подай на них в суд за плагіат.
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11.07.2025 14:57 Ответить
Ці данні співпадають з даними і американської розвідки.
А головне, - якщо чисто емпірично дослідити скільки орків було, стільки лишилось і стільки мобілізували то десь так і виходить...
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11.07.2025 15:15 Ответить
"Для нас" відомо звідки?
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11.07.2025 15:01 Ответить
"полонених наших набагато більше"
Через перші місяці і оточення Мариуполя, чи за останні пів-року теж?

" і на "курську" втрати більші."
Звідки вам це відомо? Відомо там тільки про втрати техніки, а не людей.
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11.07.2025 15:04 Ответить
Як це звідки? З чарівної методички...
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11.07.2025 15:07 Ответить
І не вгомоняться ніяк. Найвища стадія колективного безумства.
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11.07.2025 15:00 Ответить
У мільйонера і бідняка кожного дня забирають по 1000 і 100 доларів відповідно.
У кого з них раніше закінчаться гроші?
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11.07.2025 15:01 Ответить
Відповідь очевидна.
У того, хто до останнього буде писати про "уламки".
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11.07.2025 15:10 Ответить
Потєрь нєт, всьо ідьот па плану.
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11.07.2025 15:03 Ответить
Вторгнення було у 2014 році (!).
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11.07.2025 15:12 Ответить
А фіглі рашці понад мільйон втрат, їхні сучки «понарожают єщьо»!
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11.07.2025 15:27 Ответить
 
 