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Британская разведка: В 2025 году Россия потеряла уже более 230 тысяч военных, с начала вторжения - более миллиона. ИНФОГРАФИКА
По оценкам разведки Великобритании, в течение 2025 года Россия потеряла около 236 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
Об этом говорится в обзоре британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
Общее количество потерь с начала полномасштабного вторжения превысило 1 миллион человек.
Согласно данным Генштаба ВСУ, только в июне 2025 года среднесуточные потери российской армии составляли примерно 1080 человек, что дает месячную цифру на уровне 32 тысяч.
В разведке отмечают, что с марта 2025 года ежемесячный уровень потерь РФ уменьшается, а июньский показатель стал самым низким с апреля 2024 года. Исторически летом потери армии РФ снижаются - вероятно, из-за лучших погодных условий, которые повышают шанс выживания раненых.
Топ комментарии
+2 MausMike
показать весь комментарий11.07.2025 14:57 Ответить Ссылка
+2 Gary Grant
показать весь комментарий11.07.2025 15:01 Ответить Ссылка
+1 Gary Grant
показать весь комментарий11.07.2025 15:00 Ответить Ссылка
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А головне, - якщо чисто емпірично дослідити скільки орків було, стільки лишилось і стільки мобілізували то десь так і виходить...
Через перші місяці і оточення Мариуполя, чи за останні пів-року теж?
" і на "курську" втрати більші."
Звідки вам це відомо? Відомо там тільки про втрати техніки, а не людей.
У кого з них раніше закінчаться гроші?
У того, хто до останнього буде писати про "уламки".