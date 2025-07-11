Британская разведка: В 2025 году Россия потеряла уже более 230 тысяч военных, с начала вторжения - более миллиона. ИНФОГРАФИКА

По оценкам разведки Великобритании, в течение 2025 года Россия потеряла около 236 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Об этом говорится в обзоре британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество потерь с начала полномасштабного вторжения превысило 1 миллион человек.

Согласно данным Генштаба ВСУ, только в июне 2025 года среднесуточные потери российской армии составляли примерно 1080 человек, что дает месячную цифру на уровне 32 тысяч.

В разведке отмечают, что с марта 2025 года ежемесячный уровень потерь РФ уменьшается, а июньский показатель стал самым низким с апреля 2024 года. Исторически летом потери армии РФ снижаются - вероятно, из-за лучших погодных условий, которые повышают шанс выживания раненых.

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