РФ ежедневно наносит до 750 ударов по Украине, в то же время, ее резервный флот атакуют по всему миру, - разведка Эстонии

Россия увеличила количество воздушных атак по Украине на треть, используя до 750 ударных средств ежедневно.

Об этом заявил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой ERR.

В то же время резервный флот РФ подвергается таинственным атакам в Черном, Средиземном морях и даже в Финском заливе.

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По его словам, большинство атак составляют дроны-камикадзе типа "Герань" и приманки. Также применяются баллистические и крылатые ракеты. Цель - перегрузить ПВО Украины и поразить критические объекты.

Отдельно Кивисельг упомянул о диверсиях против российских судов у берегов Ливии, Италии, Турции и в порту Усть-Луга. Вероятно, атаки осуществлялись подводными минами с таймером. Хотя потери незначительны, это может усложнить РФ обход санкций и поставки нефти.

В данное время основные боевые действия продолжаются в Донецкой области - в районах Покровска, Константиновки и Новопавловки. Интенсивность наземных атак со стороны РФ держится на уровне 150-200 в сутки.

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