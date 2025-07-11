Армия РФ за четыре месяца потеряла, как минимум, 28% мобилизованных осужденных только из Южного округа, - ГУР МО

Южный военный округ ВС РФ за 4 месяца 2025 года потерял не менее 4 212 осужденных убитыми из более 14 тысяч мобилизованных осужденных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В период с июля 2024 года по конец апреля 2025 года в Южный военный округ ВС РФ зачислили на службу 14 560 человек из числа осужденных и тех, кто находился под следствием. Они подписали контракты с российской армией во избежание уголовной ответственности.

Согласно отчетам самих оккупационных войск, только в период с января по апрель 2025 года безвозвратные потери среди таких "воинов" составили не менее 4212 человек - погибших или пропавших без вести, без учета раненых.

"Это более 28% от общего количества новоприбывшего "спецконтингента", - отметили в разведке.

Среди погибших - значительное количество лиц в возрасте 18-19 лет. Самым молодым оказался рядовой 111-го стрелкового полка Сапрыкин Сергей Михайлович, 2006 года рождения.

"Эти факты - очередное свидетельство циничной политики Кремля, превращающей молодежь и маргинализированные группы населения в расходный материал в войне против Украины", - подчеркнули в ГУР МО.

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