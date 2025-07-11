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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Армия РФ за четыре месяца потеряла, как минимум, 28% мобилизованных осужденных только из Южного округа, - ГУР МО

ліквідація

Южный военный округ ВС РФ за 4 месяца 2025 года потерял не менее 4 212 осужденных убитыми из более 14 тысяч мобилизованных осужденных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В период с июля 2024 года по конец апреля 2025 года в Южный военный округ ВС РФ зачислили на службу 14 560 человек из числа осужденных и тех, кто находился под следствием. Они подписали контракты с российской армией во избежание уголовной ответственности.

Согласно отчетам самих оккупационных войск, только в период с января по апрель 2025 года безвозвратные потери среди таких "воинов" составили не менее 4212 человек - погибших или пропавших без вести, без учета раненых.

"Это более 28% от общего количества новоприбывшего "спецконтингента", - отметили в разведке.

Среди погибших - значительное количество лиц в возрасте 18-19 лет. Самым молодым оказался рядовой 111-го стрелкового полка Сапрыкин Сергей Михайлович, 2006 года рождения.

"Эти факты - очередное свидетельство циничной политики Кремля, превращающей молодежь и маргинализированные группы населения в расходный материал в войне против Украины", - подчеркнули в ГУР МО.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 031 620 человек (+1040 за сутки), 11 013 танков, 30 163 артсистемы, 22 979 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ликвидация (3814) разведка (4207) ГУР (511)


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11.07.2025 11:51 Ответить
Параша утилізацію власного непотребу проводить нашими руками і за рахунок наших втрат і витрат, чому тут радіти?
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11.07.2025 11:54 Ответить
Валерій Залужний:
"Враховуючи фізичну неможливість швидкого поповнення саме людських втрат, виникає нагальна потреба в розробці та формуванні нової парадигми захисту солдата. Ця парадигма має бути адаптованою до сьогоднішніх реалій та потреб - як оборони, так і наступу.

Усе це необхідно розробити швидко. Адже існує ризик не лише вигорання основного стержня спротиву, а також досягнення противником переваги шляхом створення власної системи захисту. Це потребує не тільки завзятості, креативності та здатності української нації переносити на своїх плечах увесь тягар війни."
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11.07.2025 11:55 Ответить
 
 