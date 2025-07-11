Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 031 620 человек (+1040 за сутки), 11 013 танков, 30 163 артсистемы, 22 979 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 031 620 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 031 620 (+1040) человек,

танков - 11 013 (+2) единиц,

боевых бронированных машин - 22 979 (+7) единиц,

артиллерийских систем - 30 163 (+23) единицы,

РСЗО - 1437 (+0) единиц,

средств ПВО - 1193 (+0) единицы,

самолетов - 421 (+0) единица,

вертолетов - 340 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 45 003 (+222) единицы,

крылатых ракет - 3459 (+14) единиц,

кораблнй - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 54 732 (+76) единицы,

специальной техники - 3929 (+0) единиц.

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