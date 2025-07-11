Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 031 620 человек (+1040 за сутки), 11 013 танков, 30 163 артсистемы, 22 979 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 031 620 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 031 620 (+1040) человек,
- танков - 11 013 (+2) единиц,
- боевых бронированных машин - 22 979 (+7) единиц,
- артиллерийских систем - 30 163 (+23) единицы,
- РСЗО - 1437 (+0) единиц,
- средств ПВО - 1193 (+0) единицы,
- самолетов - 421 (+0) единица,
- вертолетов - 340 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 45 003 (+222) единицы,
- крылатых ракет - 3459 (+14) единиц,
- кораблнй - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 54 732 (+76) единицы,
- специальной техники - 3929 (+0) единиц.
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Логістика перша тисяча в цьому місяці, безпілотники перевалили за другу тисячу і ювілейні 45 000 з початку війни.
Броня повернулася в сталий стан критичної недостатності.
Все в "строгій відповідності"- по плану, йде за кораблем.
108! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Броня мінімум. Арта та логістика норм.
Знищені БПЛА перевалили за 45000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 031 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!