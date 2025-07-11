РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8021 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 304 9

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 031 620 человек (+1040 за сутки), 11 013 танков, 30 163 артсистемы, 22 979 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 031 620 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 031 620 (+1040) человек,
  • танков - 11 013 (+2) единиц,
  • боевых бронированных машин - 22 979 (+7) единиц,
  • артиллерийских систем - 30 163 (+23) единицы,
  • РСЗО - 1437 (+0) единиц,
  • средств ПВО - 1193 (+0) единицы,
  • самолетов - 421 (+0) единица,
  • вертолетов - 340 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 45 003 (+222) единицы,
  • крылатых ракет - 3459 (+14) единиц,
  • кораблнй - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 54 732 (+76) единицы,
  • специальной техники - 3929 (+0) единиц.

Смотрите также: ВСУ уничтожили очередной поезд оккупантов на ВОТ Запорожья, 5 цистерн сожжены дотла, - Андрющенко. ВИДЕО

Потери врага 10 июля

Автор: 

армия РФ (20009) Генштаб ВС (6642) ликвидация (3814) уничтожение (7464)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
10 тисяч чумардосів з початку місяця і 240 тис з початку року.
Логістика перша тисяча в цьому місяці, безпілотники перевалили за другу тисячу і ювілейні 45 000 з початку війни.
Броня повернулася в сталий стан критичної недостатності.
Все в "строгій відповідності"- по плану, йде за кораблем.
показать весь комментарий
11.07.2025 08:07 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
11.07.2025 08:09 Ответить
Минув 4160 день москальсько-української війни.
108! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Броня мінімум. Арта та логістика норм.
Знищені БПЛА перевалили за 45000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 031 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
показать весь комментарий
11.07.2025 08:38 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2025 08:40 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2025 08:40 Ответить
Може ці виродки десь накопичують броню? Вони ж її клепають але не використовують. Якщо щось вдарить їм в голову, то можемо колись побачити "грандіозний" наступ бронелавиною. Буде велике згарище.
показать весь комментарий
11.07.2025 08:51 Ответить
Хоч рашистське ВПК і виробляє броню, теж складається враження ,що кацапи її накопичують. можливо для якогось великого штурму, вони розвідують найслабкішу ділянку фронту ,їм треба встигнути до осені ,і точно буде якийсь наступ.
показать весь комментарий
11.07.2025 09:01 Ответить
в бронеатаках уже нет смысла - половина брони сгорит ещё на марше от Хаймарсов Джедамов и Хаммеров, другая половина в килл-зонах от ФПВ
показать весь комментарий
11.07.2025 09:06 Ответить
Роздумовують над новою тактикою застосування, стара вже не працює, палиться все дуже швидко.
показать весь комментарий
11.07.2025 09:40 Ответить
 
 