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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 031 620 осіб (+1040 за добу), 11 013 танків, 30 163 артсистеми, 22 979 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 031 620 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1031620 (+1040) осіб
  • танків – 11013 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 22979 (+7) од
  • артилерійських систем – 30163 (+23) од
  • РСЗВ – 1437 (+0) од
  • засоби ППО  - 1193 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45003 (+222)
  • крилаті ракети – 3459 (+14)
  • кораблі – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54732 (+76)
  • спеціальна техніка – 3929 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло російського загарбника охопив вогонь після атаки ударного українського безпілотника. ВIДЕО

Втрати ворога 10 липня

Автор: 

армія рф (18175) Генштаб ЗС (6952) ліквідація (4206) знищення (7786)


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Топ коментарі
+15
10 тисяч чумардосів з початку місяця і 240 тис з початку року.
Логістика перша тисяча в цьому місяці, безпілотники перевалили за другу тисячу і ювілейні 45 000 з початку війни.
Броня повернулася в сталий стан критичної недостатності.
Все в "строгій відповідності"- по плану, йде за кораблем.
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11.07.2025 08:07 Відповісти
+15
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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11.07.2025 08:09 Відповісти
+15
Минув 4160 день москальсько-української війни.
108! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Броня мінімум. Арта та логістика норм.
Знищені БПЛА перевалили за 45000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 031 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
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11.07.2025 08:38 Відповісти
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10 тисяч чумардосів з початку місяця і 240 тис з початку року.
Логістика перша тисяча в цьому місяці, безпілотники перевалили за другу тисячу і ювілейні 45 000 з початку війни.
Броня повернулася в сталий стан критичної недостатності.
Все в "строгій відповідності"- по плану, йде за кораблем.
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11.07.2025 08:07 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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11.07.2025 08:09 Відповісти
Минув 4160 день москальсько-української війни.
108! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Броня мінімум. Арта та логістика норм.
Знищені БПЛА перевалили за 45000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 031 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
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11.07.2025 08:38 Відповісти
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11.07.2025 08:40 Відповісти
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11.07.2025 08:40 Відповісти
Може ці виродки десь накопичують броню? Вони ж її клепають але не використовують. Якщо щось вдарить їм в голову, то можемо колись побачити "грандіозний" наступ бронелавиною. Буде велике згарище.
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11.07.2025 08:51 Відповісти
Хоч рашистське ВПК і виробляє броню, теж складається враження ,що кацапи її накопичують. можливо для якогось великого штурму, вони розвідують найслабкішу ділянку фронту ,їм треба встигнути до осені ,і точно буде якийсь наступ.
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11.07.2025 09:01 Відповісти
в бронеатаках уже нет смысла - половина брони сгорит ещё на марше от Хаймарсов Джедамов и Хаммеров, другая половина в килл-зонах от ФПВ
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11.07.2025 09:06 Відповісти
Роздумовують над новою тактикою застосування, стара вже не працює, палиться все дуже швидко.
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11.07.2025 09:40 Відповісти
Це ж як потрібно не цінувати і не поважати людські життя щоб гнати солдатів на забій як худобу. Скоро дідів переплюнуть.
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11.07.2025 10:29 Відповісти
@ Некрологи продовжують надходити:

З'явилася додаткова інформація про ракетний удар по 155 бригаді морської піхоти вмф рф.
Ліквідовано командира бригади полковника Сєргєя Ільіна, родом із Чуваської Республіки.

Також вбито полковника Леоніда Башкардіна, начальника штабу цієї ж 155-ї бригади морської піхоти. Він прослужив у бригаді 15 років і був причетний до численних військових злочинів в Україні, включаючи наказ про розстріл українських військовополонених."



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11.07.2025 11:03 Відповісти
Пусть теперь морем пехает!
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11.07.2025 12:30 Відповісти
 
 