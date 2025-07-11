Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 031 620 осіб (+1040 за добу), 11 013 танків, 30 163 артсистеми, 22 979 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 031 620 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1031620 (+1040) осіб
- танків – 11013 (+2) од
- бойових броньованих машин – 22979 (+7) од
- артилерійських систем – 30163 (+23) од
- РСЗВ – 1437 (+0) од
- засоби ППО - 1193 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45003 (+222)
- крилаті ракети – 3459 (+14)
- кораблі – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54732 (+76)
- спеціальна техніка – 3929 (+0)
Топ коментарі
+15 Vitaliy Kasenkov
показати весь коментар11.07.2025 08:07 Відповісти Посилання
+15 tarasii smila #448870
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+15 Qq Qqq #455433
показати весь коментар11.07.2025 08:38 Відповісти Посилання
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Логістика перша тисяча в цьому місяці, безпілотники перевалили за другу тисячу і ювілейні 45 000 з початку війни.
Броня повернулася в сталий стан критичної недостатності.
Все в "строгій відповідності"- по плану, йде за кораблем.
108! одиниць знищеної техніки та 1040! чумардосів за день.
Броня мінімум. Арта та логістика норм.
Знищені БПЛА перевалили за 45000!
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 031 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Пєрмь, населення якого за 9 роки зменшилось на 14 000 рил!
З'явилася додаткова інформація про ракетний удар по 155 бригаді морської піхоти вмф рф.
Ліквідовано командира бригади полковника Сєргєя Ільіна, родом із Чуваської Республіки.
Також вбито полковника Леоніда Башкардіна, начальника штабу цієї ж 155-ї бригади морської піхоти. Він прослужив у бригаді 15 років і був причетний до численних військових злочинів в Україні, включаючи наказ про розстріл українських військовополонених."