Тіло російського загарбника охопив вогонь після атаки ударного українського безпілотника. ВIДЕО
Дронарі 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" вистежили та ліквідували російського загарбника. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді показав видовищне знищення окупанта.
Відповідні кадри він оприлюднив на своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
надзвичайно потужні удари !
красиво
.
А во рту докУменти знайшлі!" (с)