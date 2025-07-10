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Тіло російського загарбника охопив вогонь після атаки ударного українського безпілотника. ВIДЕО

Дронарі 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" вистежили та ліквідували російського загарбника. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді показав видовищне знищення окупанта.

Відповідні кадри він оприлюднив на своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони знищили два танки та БМП окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18148) ліквідація (4191) 414 Птахи Мадяра (16)


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Команданте Бровді треба міркувати над перспективами розвитку безпілотників, а не кіно крутити.

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10.07.2025 23:57 Відповісти
пілотам та конструкторам дронів і БК подяка !

надзвичайно потужні удари !
красиво

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11.07.2025 00:01 Відповісти
Слово Холокост (або Голокост в українській транслітерації) походить з давньогрецької мови і буквально означає "всеспалення" або "жертвоприношення шляхом спалення".
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11.07.2025 00:13 Відповісти
Зашквар в натурі..
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11.07.2025 00:19 Відповісти
"Загорєлось тєло молодоє,
А во рту докУменти знайшлі!" (с)
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11.07.2025 00:20 Відповісти
Не хрін палити у ліжку.
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11.07.2025 00:27 Відповісти
 
 