РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6550 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
423 6

Тело российского захватчика охватил огонь после атаки ударного украинского беспилотника. ВИДЕО

Дронари 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птицы Мадьяра" выследили и ликвидировали российского захватчика. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди показал зрелищное уничтожение оккупанта.

Соответствующие кадры он обнародовал на своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Силы обороны уничтожили два танка и БМП оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19998) ликвидация (3808) 414 Птахи Мадяра (16)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Команданте Бровді треба міркувати над перспективами розвитку безпілотників, а не кіно крутити.

.
показать весь комментарий
10.07.2025 23:57 Ответить
пілотам та конструкторам дронів і БК подяка !

надзвичайно потужні удари !
красиво

.
показать весь комментарий
11.07.2025 00:01 Ответить
Слово Холокост (або Голокост в українській транслітерації) походить з давньогрецької мови і буквально означає "всеспалення" або "жертвоприношення шляхом спалення".
показать весь комментарий
11.07.2025 00:13 Ответить
Зашквар в натурі..
показать весь комментарий
11.07.2025 00:19 Ответить
"Загорєлось тєло молодоє,
А во рту докУменти знайшлі!" (с)
показать весь комментарий
11.07.2025 00:20 Ответить
Не хрін палити у ліжку.
показать весь комментарий
11.07.2025 00:27 Ответить
 
 