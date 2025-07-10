Тело российского захватчика охватил огонь после атаки ударного украинского беспилотника. ВИДЕО
Дронари 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птицы Мадьяра" выследили и ликвидировали российского захватчика. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди показал зрелищное уничтожение оккупанта.
Соответствующие кадры он обнародовал на своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
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надзвичайно потужні удари !
красиво
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А во рту докУменти знайшлі!" (с)