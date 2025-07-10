Силы обороны уничтожили два танка и БМП оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Подразделения "Ронины" батальона беспилотных систем 65-й механизированной бригады "Великий луг" обнаружили и уничтожили вражескую технику.

Видео было обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Первый танк оккупантов застрял на обочине, после чего несколько раз был поражен нашими FPV-дронами. А второй танк разгорелся.

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