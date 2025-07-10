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Силы обороны уничтожили два танка и БМП оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Подразделения "Ронины" батальона беспилотных систем 65-й механизированной бригады "Великий луг" обнаружили и уничтожили вражескую технику.

Видео было обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Первый танк оккупантов застрял на обочине, после чего несколько раз был поражен нашими FPV-дронами. А второй танк разгорелся.

Также смотрите: Двое оккупантов сдались в плен нашему дрону, а, спасаясь, их пытались убить российские захватчики. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19998) ликвидация (3808) 65 ОМБр (33)


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Слава ЗСУ!
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10.07.2025 22:33 Ответить
Танки, у втарой армії міра, тепер велика рідкість...
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10.07.2025 22:34 Ответить
ну лисий т-55 і справді не часто побачиш
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10.07.2025 23:47 Ответить
 
 