Силы обороны уничтожили два танка и БМП оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
Подразделения "Ронины" батальона беспилотных систем 65-й механизированной бригады "Великий луг" обнаружили и уничтожили вражескую технику.
Видео было обнародовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Первый танк оккупантов застрял на обочине, после чего несколько раз был поражен нашими FPV-дронами. А второй танк разгорелся.
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Vik Tor #521724
показать весь комментарий10.07.2025 22:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Andrew Moon
показать весь комментарий10.07.2025 22:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
untrollable
показать весь комментарий10.07.2025 23:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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