РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7155 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
2 374 7

Двое оккупантов сдались в плен нашему дрону, а их в то же время пытались убить российские захватчики. ВИДЕО

На Купянском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" взяли в плен двух российских захватчиков, сбросив им с дрона бутылку воды с запиской "Двигайтесь за дроном", а затем защищали их от атаки их же собственного беспилотника.

Об этой уникальной операции рассказали на странице пограничного подразделения "Феникс", информирует Цензор.НЕТ.

После успешной ночной работы по позиции противника разведка доложила, что двое пехотинцев пытаются привлечь к себе внимание самодельным "белым флагом". Было принято решение проявить гуманность.

"Они очень обрадовались сброшенной воде, начали махать руками и благодарить. Было такое ощущение, что они уже не первый день страдали от жажды", - рассказывает пилот "Камаз", который осуществлял сопровождение.

Сама операция длилась около полутора часов. "В ее ходе вражеский дрон пытался атаковать пленных, осуществив по ним сброс и нанеся ранения одному из них", - рассказывают пограничники.

Все же, несмотря на атаку "своих", пленных удалось доставить к украинским позициям.

Смотрите: Штурм на электросамокате и мотоциклах закончился ликвидацией для врага на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19998) Госпогранслужба (6674) плен (2659)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повезло кацапським баранам. Кацапота такого би не зробила.
показать весь комментарий
10.07.2025 21:27 Ответить
Узкіє своіх нє бросают. Не захотів здохнути в муках від противника за божевільні фантазії кремлівського диктатора, тоді здохне в муках від своїх.
показать весь комментарий
10.07.2025 22:22 Ответить
Аби у нас було звичайних бойових дронів достатньо, то можно було робити додаткові дрони з динаміком або з текстовим екраном. Зі скиданням наручників ))
показать весь комментарий
10.07.2025 21:34 Ответить
Про скидання наручників сподобалось
показать весь комментарий
10.07.2025 22:58 Ответить
Ця кацапська падаль не заслуговує такого ставлення до себе,знищувати їх по тихому і край.
показать весь комментарий
10.07.2025 22:15 Ответить
Проявити гуманність до кацапів? Хмм, це як в себе на городі я перестану травить колорадських жуків на картоплі...
показать весь комментарий
10.07.2025 22:19 Ответить
Їх обміняють на наших. Це ж обмінний фонд.
показать весь комментарий
10.07.2025 22:56 Ответить
 
 