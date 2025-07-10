Двое оккупантов сдались в плен нашему дрону, а их в то же время пытались убить российские захватчики. ВИДЕО

На Купянском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" взяли в плен двух российских захватчиков, сбросив им с дрона бутылку воды с запиской "Двигайтесь за дроном", а затем защищали их от атаки их же собственного беспилотника.

Об этой уникальной операции рассказали на странице пограничного подразделения "Феникс", информирует Цензор.НЕТ.

После успешной ночной работы по позиции противника разведка доложила, что двое пехотинцев пытаются привлечь к себе внимание самодельным "белым флагом". Было принято решение проявить гуманность.

"Они очень обрадовались сброшенной воде, начали махать руками и благодарить. Было такое ощущение, что они уже не первый день страдали от жажды", - рассказывает пилот "Камаз", который осуществлял сопровождение.

Сама операция длилась около полутора часов. "В ее ходе вражеский дрон пытался атаковать пленных, осуществив по ним сброс и нанеся ранения одному из них", - рассказывают пограничники.

Все же, несмотря на атаку "своих", пленных удалось доставить к украинским позициям.

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