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Штурм на электросамокате и мотоциклах закончился ликвидацией врага на Покровском направлении. ВИДЕО

Противник бросает своих штурмовиков малыми пехотными группами на Покровском направлении. Однако операторы БПЛА бригады "Спартан" методично уничтожают вражеские штурмовые группы, которые для повышения маневренности используют не только мотоциклы и квадроциклы, но и электросамокаты.

Об этом сообщили на странице 3-й бригады оперативного назначения "Спартан", сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Нацгвардейцы сбили российские БпЛА на Купянском направлении: среди них Молния-2, Zala, Ланцет, Supercam. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19998) ликвидация (3808)


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Може на євробляхах їхали от і не проканало
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10.07.2025 20:54 Ответить
Покатался кацап
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10.07.2025 20:55 Ответить
для підвищення маневреності використовують не лише мотоцикли та квадроцикли, а й електросамокати

Та́к яво, манєврєннаго!
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10.07.2025 21:12 Ответить
 
 