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Штурм на электросамокате и мотоциклах закончился ликвидацией врага на Покровском направлении. ВИДЕО
Противник бросает своих штурмовиков малыми пехотными группами на Покровском направлении. Однако операторы БПЛА бригады "Спартан" методично уничтожают вражеские штурмовые группы, которые для повышения маневренности используют не только мотоциклы и квадроциклы, но и электросамокаты.
Об этом сообщили на странице 3-й бригады оперативного назначения "Спартан", сообщает Цензор.НЕТ.
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