Нацгвардейцы сбили российские БПЛА на Купянском направлении: среди них Молния-2, Zala, Ланцет, Supercam. ВИДЕО
Расчеты батальона беспилотных систем "Призрак Хортицы" 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Нацгвардии показали подборку поражений разведывательных "крыльев" и ударных дронов.
Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
Уничтожения происходили на Купянском направлении. Среди сбитых БПЛА: "Молния-2", Zala, Ланцет, Supercam и Zala-куб.
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А мене завжди цікаво чому расейське скрепне гівно собі рве сраку разомз ісподнім, навіть як шо це еврейська срака соловьева або армянська срака сімонян, за сруське, скрепне, а бпла називають ге скрепно на кшталт ланцет, зала тощо. Назовіть какта па рускаму, гаприклад не ланцет а кистень, не zala а ******, не оріон а матка матронушки масковскай ......