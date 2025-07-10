Воины 24 ОМБр уничтожили вместе с десантом вражескую бронемашину, которая пыталась прорваться в Часов Яр. ВИДЕО
Бойцы 24-й механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили вместе с десантом вражескую бронемашину, которая пыталась прорываться в Часовом Яре.
Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
"Днем 9 июля оккупанты выдвинулись на боевой машине десанта с пехотой в сторону наших позиций в Часовом Яре.
Броня захватчиков была обнаружена на подходах и сожжена нашими воинами. Также во время штурма противник потерял мотоциклы, пикап и квадроцикл.
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