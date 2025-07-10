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Воины 24 ОМБр уничтожили вместе с десантом вражескую бронемашину, которая пыталась прорваться в Часов Яр. ВИДЕО

Бойцы 24-й механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили вместе с десантом вражескую бронемашину, которая пыталась прорываться в Часовом Яре.

Видео боевой работы было обнародовано на канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Днем 9 июля оккупанты выдвинулись на боевой машине десанта с пехотой в сторону наших позиций в Часовом Яре.

Броня захватчиков была обнаружена на подходах и сожжена нашими воинами. Также во время штурма противник потерял мотоциклы, пикап и квадроцикл.

Смотрите: Бойцы 5 ОШБр атаковали дронами-камикадзе россиян, в том числе и группу, которая пряталась в укрытии. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19998) ликвидация (3808) 24 омб имени князя Данила Галицкого (261)


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вічна Слава Героям!
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10.07.2025 20:12 Ответить
слава ЗСУ!
сме*рть московським окупантам!
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10.07.2025 20:14 Ответить
Всім героям які боронять країну від рашистських загарбників-щира вдячність шана та повага...
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10.07.2025 20:17 Ответить
 
 