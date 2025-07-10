Воїни 24 ОМБр знищили разом з десантом ворожу бронемашину, що намагалася прориватися у Часовому Ярі. ВIДЕО

Бійці 24-ї механізованої бригади імені короля Данила знищили разом з десантом ворожу бронемашину, що намагалася прориватися у Часовому Ярі.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вдень 9 липня окупанти висунулись на бойовій машині десанту з піхотою в бік наших позицій в Часовому Яру.

Броня загарбників була виявлена на підходах та спалена нашими воїнами. Також під час штурму противник втратив мотоцикли, пікап та квадроцикл.

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