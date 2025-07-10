УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9086 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 027 3

Воїни 24 ОМБр знищили разом з десантом ворожу бронемашину, що намагалася прориватися у Часовому Ярі. ВIДЕО

Бійці 24-ї механізованої бригади імені короля Данила знищили разом з десантом ворожу бронемашину, що намагалася прориватися у Часовому Ярі.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі бригади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вдень 9 липня окупанти висунулись на бойовій машині десанту з піхотою в бік наших позицій в Часовому Яру.

Броня загарбників була виявлена на підходах та спалена нашими воїнами. Також під час штурму противник втратив мотоцикли, пікап та квадроцикл.

Дивіться: Бійці 5 ОШБр атакували дронами-камікадзе росіян, зокрема й групу, що ховалась в укритті. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18148) ліквідація (4191) 24 ОМБр імені короля Данила (262)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вічна Слава Героям!
показати весь коментар
10.07.2025 20:12 Відповісти
слава ЗСУ!
сме*рть московським окупантам!
показати весь коментар
10.07.2025 20:14 Відповісти
Всім героям які боронять країну від рашистських загарбників-щира вдячність шана та повага...
показати весь коментар
10.07.2025 20:17 Відповісти
 
 