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Бійці 5 ОШБр атакували дронами-камікадзе росіян, зокрема й групу, що ховалась в укритті. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили піхоту противника. Оператори FPV-дронів виявили та атакували росіян, зокрема й групу, що ховалась в укритті.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці "Форпосту" захопили ворожого штурмовика на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18148) ліквідація (4191) 5 ОШБр (123)


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ЭЭЭ, ви забули включити відео )))
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10.07.2025 20:26 Відповісти
Де відео???
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10.07.2025 20:39 Відповісти
 
 