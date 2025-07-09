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Бійці "Форпосту" захопили ворожого штурмовика на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Бійці бригади "Форпост", які наразі виконують завдання на Вовчанському напрямку, поповнили обмінний фонд.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, опублікувавши відео з допитом захопленого у полон ворожого штурмовика, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, він уже два роки бере участь у бойових діях проти України. Раніше служив на Запорізькому напрямку, а нещодавно був переведений до штурмового підрозділу так званої групи "Шторм" і направлений у піхоту", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначають наші бійці, показовим є те, що росіянин виконував бойове завдання самостійно, що ще раз підтверджує, як російське командування ставиться до власних солдатів.

Дивіться: Наші артилеристи знищили 5 гаубиць "Мста-Б" росіян та польовий склад боєприпасів на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18135) Держприкордонслужба ДПСУ (6235) полон (1609)


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09.07.2025 23:06 Відповісти
При спробі втечі можна !!
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09.07.2025 23:09 Відповісти
За два роки, цей, уже серійний убивця з московії в Україні, чимало злочинів натворив, поки зеленський з єрмаком організовували, оті саміти міру-мір, катаючись за бюджетні гроші і ховаючи, свої гроші по банкам Світу!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Не забути б, отой дієвий спосіб, від Сирійців!!
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09.07.2025 23:16 Відповісти
Бреше, убивця московський, він чимало нагадив в Україні, за два роки!!
З ним, треба розбиратися ретельно!!
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09.07.2025 23:19 Відповісти
Давайте його закатуємо, або кувалдою по макітрі
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09.07.2025 23:27 Відповісти
 
 