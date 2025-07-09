Бійці "Форпосту" захопили ворожого штурмовика на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Бійці бригади "Форпост", які наразі виконують завдання на Вовчанському напрямку, поповнили обмінний фонд.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, опублікувавши відео з допитом захопленого у полон ворожого штурмовика, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, він уже два роки бере участь у бойових діях проти України. Раніше служив на Запорізькому напрямку, а нещодавно був переведений до штурмового підрозділу так званої групи "Шторм" і направлений у піхоту", - йдеться у повідомленні.
При цьому, як зазначають наші бійці, показовим є те, що росіянин виконував бойове завдання самостійно, що ще раз підтверджує, як російське командування ставиться до власних солдатів.
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АРМІЯ! МОВА! ВІРА! Не забути б, отой дієвий спосіб, від Сирійців!!
З ним, треба розбиратися ретельно!!